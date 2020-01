Vì an sinh xã hội và sự phát triển bền vững

Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành ngày 22-11-2012 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” với định hướng đúng đắn, tầm “nhìn xa, trông rộng” đã thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng tới đời sống của người dân, vì an sinh xã hội và phát triển bền vững đất nước.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Hải Hậu chỉ đạo cán bộ, nhân viên Tổ thu tăng cường các biện pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Nhằm thực hiện quan điểm bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là “hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội” như Nghị quyết 21-NQ/TW đã nêu ra, trong 7 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện Nghị quyết số 21; cụ thể hóa chiến lược phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến các huyện, thành phố. Cụ thể là Chỉ thị số 15/CT-TU ngày 18-7-2013 của Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2013-2020”; Kế hoạch số 44/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020 của tỉnh Nam Định”. Không chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội mà các cấp, chính quyền, các sở, ngành, đoàn thể được huy động, phối hợp chặt chẽ, cộng đồng trách nhiệm thực hiện Nghị quyết số 21 của Trung ương và Chỉ thị 15 của Tỉnh ủy.

Nghị quyết số 21 đi vào cuộc sống đã tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chủ yếu của hệ thống chính sách an sinh xã hội. Việc thực hiện nghị quyết được kết hợp, lồng ghép trong xây dựng nông thôn mới với nhiều phong trào, cuộc vận động ở cơ sở có tính sáng tạo, thiết thực nên đã đạt hiệu quả cụ thể. Ngoài phần hỗ trợ của tỉnh, các huyện như: Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường, Nam Trực, Trực Ninh đã có cơ chế hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng khó khăn từ nguồn ngân sách địa phương. Đối với các gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình, tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình, áp dụng từ 1 đến trên 3 thành viên được giảm mức đóng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Hàng năm, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ bảo hiểm y tế so với chỉ tiêu theo Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28-6-2016 của Thủ tướng Chính phủ và vượt yêu cầu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới là phát triển bảo hiểm y tế ở xã nông thôn mới phải đạt 85% dân số tham gia. Tiêu biểu như: Xuân Trường đạt 95,3%, Giao Thủy đạt 92,2%, Vụ Bản đạt 90,8%, Trực Ninh đạt 88,1%, Hải Hậu đạt 88,2%. Xã Xuân Kiên (Xuân Trường) là địa phương có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%. Đồng chí Mai Ngọc Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Kiên cho biết: Bảo hiểm y tế là một chính sách an sinh xã hội rất hữu hiệu đối với người dân, nhất là với những người có thu nhập thấp. Trong khi áp dụng giá viện phí mới thì bảo hiểm y tế càng thể hiện rõ hơn vai trò đối với người bệnh về hiệu quả kinh tế. Đối với hộ nghèo và cận nghèo, việc khám, điều trị bệnh tốn hàng chục, hàng trăm triệu đồng thì thẻ bảo hiểm y tế giúp san sẻ gánh nặng khi họ không may ốm đau, bệnh tật, đặc biệt là những căn bệnh hiểm nghèo khó chữa. Gia đình ông Phạm Văn Khánh, xóm 19B là điển hình. Gia đình ông Khánh thuộc diện hộ nghèo trong khi ông phát hiện mắc bệnh ung thư phổi từ năm 2015. Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện tuyến dưới đến năm 2017, khi bệnh trở nặng, ông phải đi điều trị ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Khi nhập viện, gia đình ông phải vay mượn khắp nơi để có tiền điều trị. May sao, trước đó con gái ông đã đăng ký xét hưởng chế độ bảo hiểm y tế hộ nghèo với mức thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh nên ông được bảo hiểm thanh toán hơn 200 triệu đồng tiền viện phí. Nhờ đó ông yên tâm điều trị, hiện tại sức khỏe của ông Khánh đã ổn định, có thể phụ giúp gia đình làm nghề để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống hàng ngày. Sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế đối với ông Khánh và nhiều gia đình điều kiện kinh tế khó khăn thực sự là “chiếc phao cứu sinh” giúp người bệnh không phải làm phiền đến người thân quá nhiều, gia đình không phải lâm vào cảnh nợ nần.

Nhờ những giải pháp đồng bộ trong thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn tỉnh tăng theo từng năm, thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ổn định, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được kiểm soát. Đến ngày 31-10-2019, toàn tỉnh có 1.581.343 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (đạt độ bao phủ 88,9% dân số). Năm 2013, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 1.793 tỷ đồng; đến hết tháng 10-2019 tăng lên 3.365 tỷ đồng. Công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định qua hệ thống Bưu điện bảo đảm kịp thời, đầy đủ, tận tay đối tượng.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản trong Nghị quyết 21 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường phối hợp với các sở, ngành trong việc tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng và triển khai lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân và bảo hiểm xã hội cho người lao động; đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm công bằng trong tham gia và hưởng thụ chính sách đối với người lao động là những giải pháp quan trọng để tỉnh ta có thể đạt được mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân bền vững và đạt được các chỉ tiêu 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2020.

Đứng trước những vấn đề đặt ra trong tình hình mới, Nghị quyết số 21 được đánh giá là một trong những điểm nhấn quan trọng trong công cuộc đổi mới tư duy về quá trình phát triển đất nước, là tiền đề quan trọng để tỉnh ta tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến năm 2020, góp phần bảo đảm an sinh xã hội theo hướng bền vững./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng