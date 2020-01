Sách lậu, sách giả bùng nổ trở lại

Thời gian gần đây, sách lậu, sách giả có xu hướng bùng nổ trở lại. Nhiều bộ tiểu thuyết ăn khách, đình đám của một số nhà xuất bản (NXB) đã được rao bán công khai trên mạng xã hội với nhiều mức giá khác nhau. Một số NXB thậm chí đã phải cảnh báo bạn đọc rằng những bộ tiểu thuyết đó không tiếp tục được ấn hành nữa.

Nhã Nam hiện nay là một trong những đơn vị xuất bản khá là “đau đầu” với việc đối phó nạn sách giả, sách lậu. Cuộc chiến chưa bao giờ lắng xuống, nay lại bùng phát với hai đầu sách rất hấp dẫn và từng đứng trong top bán chạy trước đây là “Ma Thổi đèn” của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng và “Mật mã Tây Tạng” của Hà Mã. “Ma thổi đèn” được Nhã Nam xuất bản cách đây khoảng 10 năm, bao gồm tám cuốn. “Mật mã Tây Tạng” gồm 11 cuốn, cũng được xuất bản từ cách đây hơn 10 năm. Đại diện Nhã Nam, anh Xuân Minh, Trưởng phòng bản quyền cho biết, đã lâu Nhã Nam không tái bản hai bộ sách này, bởi vì nhu cầu của bạn đọc không cao, hơn nữa theo các điều kiện đàm phán thì mỗi lần tái bản phải tiếp tục trả tiền bản quyền, nếu tính ra thì chi phí cao mà lợi nhuận và thị trường lại ít nên Nhã Nam đã dừng xuất bản bộ sách này.

Bộ sách Harry Potter phiên bản cũ vẫn được bán tràn lan trên mạng.

Tuy nhiên, gần đây, rất nhiều nhà sách tư nhân, cá nhân bán sách đã rao bán hai bộ sách trên với rất nhiều mức giá khác nhau. Sách giả cũng xuất hiện ở nhiều hiệu sách cũ, nơi nhập sách từ nhiều nguồn khác nhau. Một độc giả hâm mộ bộ sách “Ma thổi đèn” cho biết, tỷ lệ sách ở các hiệu sách cũ cũng rất thấp, hiếm hoi lắm mới tìm được một cuốn sách thật - sách cũ của bộ sách này.

Sách giả tràn lan đến mức nhiều bạn đọc hâm mộ các bộ sách đã tự chia sẻ với nhau kinh nghiệm để nhận diện sách giả - sách thật. Chẳng hạn như với “Ma thổi đèn”, sách thật sẽ in đầy đủ bản đồ, bìa phụ giới thiệu tác giả, hơn nữa sách thật được in chi tiết, sắc nét, gọn gàng, chuẩn và cân đối, trong khi sách giả thiếu bìa, thiếu thông tin, in cẩu thả, màu sắc lem nhem, mờ nhạt, nhòe…

Những nơi mà bạn đọc chia sẻ để có thể mua được sách thật là các hiệu sách chính hãng của các NXB, các hội sách, một số trang web mua sách uy tín như TIki hoặc Fahasa, Vinabook.

Không chỉ Nhã Nam, gần đây NXB Trẻ đã phải chính thức công bố lời cảnh báo về bộ sách “Harry Potter” đang được rao bán tràn lan trên mạng. Khác với “Ma thổi đèn” hay “Mật mã Tây Tạng” là những bộ sách đã ngừng xuất bản từ lâu, hiện nay “Harry Potter” của tác giả J.K Rowling vẫn đang tiếp tục được NXB Trẻ tái bản và bán rộng rãi trên thị trường. Sách thật của NXB Trẻ luôn có tem thông minh để phân biệt với sách giả. Lời cảnh báo của NXB Trẻ cho biết, hiện nay NXB Trẻ chỉ xuất bản duy nhất một phiên bản từ năm 2017 với tem thông minh, tất cả các phiên bản khác đều là sách in lậu.

Đối với “Ma thổi đèn” và “Mật mã Tây Tạng”, Nhã Nam cũng đã phải ra thông báo không có kế hoạch tái bản hai bộ sách này, tất cả các bộ sách đang được bán trên thị trường đều là sách giả.

Anh Xuân Minh, Trưởng phòng bản quyền của Nhã Nam chia sẻ, sở dĩ sách giả, sách lậu bán ra được với giá rất rẻ vì họ hoàn toàn không mất bất kỳ một chi phí nào ngoài chi phí in. Trong khi đó, phía xuất bản đã phải bỏ ra rất nhiều chi phí cho việc đi lại, đàm phán bản quyền, dịch sách, hiệu đính, thiết kế và in ấn… Tuy nhiên, cũng có những bộ sách giả có giá bán cao hơn cả sách thật khi được giảm giá.

Một thực tế là hiện nay khi các NXB, nhà phát hành đang phải đau đầu tìm cách đối phó với nạn sách lậu thì những cá nhân, tổ chức in và phát hành sách lậu, sách giả lại gần như không phải chịu bất kỳ một chế tài nào, kể cả phạt. “Mỗi khi phát hiện sách giả, sách lậu, chúng tôi chỉ có thể báo với cơ quan chức năng và chờ đợi chứ cũng không còn cách nào khác, trong khi thiệt hại của phía đơn vị xuất bản rất cao” - anh Xuân Minh chia sẻ.

Và chính vì thế, cách thức để tự bảo vệ mình phổ biến nhất của các đơn vị làm sách, chính là kêu gọi sự trung thực và ủng hộ của độc giả, như lời kêu gọi in trên mỗi cuốn sách của Nhã Nam: “Đọc sách giả là giết chết sách thật”./.

Theo Nhân Dân