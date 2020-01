Cảnh sát cơ động - Những người giữ bình yên đường phố

Năm 2019, lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) đã tích cực tham gia bảo vệ an toàn nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng được tổ chức thành công trên địa bàn tỉnh; trong đó đáng lưu ý là các cuộc đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về làm việc tại tỉnh; hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới thu hút hơn 1.000 đại biểu ở Trung ương, địa phương tham dự. Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ đột xuất do Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Giám đốc Công an tỉnh giao, được cấp trên ghi nhận, xếp loại là đơn vị quyết thắng; 8 lượt tập thể, 21 cá nhân tiêu biểu vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh khen thưởng.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) luyện tập, sẵn sàng chiến đấu.

Thượng tá Trần Văn Bắc, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động cho biết: “Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng và triển khai 46 phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là những nhiệm vụ trọng tâm đã được đơn vị thực hiện tốt trong năm 2019”. Trong năm, đơn vị đã quán triệt đầy đủ các Nghị quyết Trung ương 8, 9, 10 (khóa XII); Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới”; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tổ chức kết nạp 10 đoàn viên ưu tú vào Đảng; cử 17 cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu tham gia học tập các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đơn vị đã xây dựng giải pháp thực hiện tốt hơn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhằm quản lý tốt cán bộ, chiến sĩ, phòng ngừa sai phạm có thể xảy ra. Với một tập thể đoàn kết, thống nhất, trong năm, Phòng Cảnh sát cơ động đã cử 1.312 tổ, 5.100 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Công an thành phố Nam Định bảo đảm an toàn trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng hệ thống các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan liên quan, lực lượng bảo vệ chuyên trách duy trì nghiêm chế độ thường trực; chủ động trao đổi thông tin nội bộ, nắm chắc tình hình, tham mưu khắc phục kịp thời những sơ hở trong công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Từ đó kiến nghị cơ quan chủ quản lắp đặt, bổ sung hệ thống camera giám sát; kịp thời sửa chữa, nâng cấp hệ thống phòng cháy, chữa cháy, khóa chống trộm, tường rào ánh sáng xung quanh... Đặc biệt, trong năm 2019, Phòng Cảnh sát cơ động đã giao cho đơn vị trực thuộc là Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động tăng cường lực lượng tuần tra, phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm côn đồ, sử dụng vũ khí, hung khí gây án; tội phạm cướp, cướp giật tài sản và tuần tra ban đêm nhằm hỗ trợ bảo vệ an toàn các mục tiêu. Kết quả, đã cử 2.790 tổ, 20.520 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; phát hiện, tạm giữ 5.447 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 5.334 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 1 tỷ đồng. Thực hiện áp giải, bảo vệ 12 phiên tòa; phối hợp, tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự các trận thi đấu bóng đá giải vô địch quốc gia diễn ra trên Sân vận động Thiên Trường; tiến hành thực binh trong diễn tập phương án đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, giải tán biểu tình tại huyện Mỹ Lộc và thành phố Nam Định. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện 25 vụ việc liên quan đến phạm pháp hình sự, ma túy; bắt giữ 35 đối tượng, thu 3 gói heroin, 2 gói ma túy tổng hợp, hàng chục dây pháo nổ, 6 xe mô tô, 15 điện thoại di động, hơn 6 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật khác có liên quan. Điển hình như hồi giữa năm 2019, Phòng Cảnh sát cơ động đã cử gần 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh, triệt phá chuyên án tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Nexttop ở thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy), tạm giữ 25 đối tượng, 25 điện thoại di động, 3 xe ô tô, 7 xe mô tô cùng một số loại ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy. Vào cuối năm 2019, đơn vị tiếp tục cử 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Mỹ Lộc triệt phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức đánh bài 52 cây tại nhà đối tượng Nguyễn Xuân Trung, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc), bắt 4 đối tượng, thu giữ trên 65 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 2 bộ bài 52 cây để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Phát huy kết quả công tác đã đạt được, hiện nay Phòng Cảnh sát cơ động đang tập trung ra quân tham gia đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, đơn vị tiếp tục huy động tối đa lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, hoạt động của các loại đối tượng liên quan đến an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tội phạm, tích cực kiểm soát kiềm chế ùn tắc, tai nạn giao thông. Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nêu cao ý thức, trách nhiệm, quy trình công tác, mệnh lệnh chiến đấu và điều lệnh Công an nhân dân, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong dịp đầu Xuân mới Canh Tý 2020./.

Bài và ảnh: Xuân Thu