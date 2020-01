Phong trào thi đua Quyết thắng ở Nam Trực

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Nam Trực đã phát động và triển khai đồng bộ các phong trào thi đua Quyết thắng, thi đua đột kích gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện năm 2019 tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”, chủ động tham gia xây dựng cơ sở chính trị, triển khai có hiệu quả chính sách hậu phương, quân đội... Từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Để các tiêu chí, nội dung của các phong trào thi đua Quyết thắng được triển khai toàn diện, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã cụ thể hóa từng nội dung, chỉ tiêu và phát động triển khai đến toàn đơn vị. Nội dung của phong trào thi đua của đơn vị tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về quốc phòng, quân sự địa phương; chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển quân... Trong đó, đơn vị tập trung xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình giáo dục chính trị cơ bản cho các đối tượng; đẩy mạnh giáo dục thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng động cơ, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường giáo dục về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những ảnh hưởng của tiêu cực xã hội, 14 hành vi vi phạm Luật An ninh mạng… 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng; sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Ban CHQS huyện duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng văn kiện tác chiến, tổ chức tập luyện, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống tài liệu; chấp hành kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh. Năm 2019, Ban CHQS huyện đã tổ chức 2 lớp tập huấn cán bộ, tiểu giáo viên giai đoạn 1 và 2; quân số tham gia 355 lượt cán bộ, tiểu giáo viên. Kết quả huấn luyện đạt khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thông qua tập huấn đã nâng cao trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện cho cán bộ quân sự các xã, thị trấn. Ban CHQS huyện cũng tổ chức lễ ra quân huấn luyện gắn với hội thi mô hình học cụ huấn luyện. Trong đó, đã chỉ đạo xã Hồng Quang tổ chức huấn luyện điểm rút kinh nghiệm trước khi các đơn vị tổ chức huấn luyện. Tổ chức huấn luyện cho dân quân tự vệ giai đoạn 1-2019 với quân số tham gia gần 1.900 đồng chí, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu. Đơn vị cũng duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến, trực phòng không, trực tuần tra, canh gác; tổ chức huấn luyện thành thạo các phương án chiến đấu, hành quân rèn luyện nâng cao sức khỏe cho bộ đội; phối hợp với Công an huyện tổ chức tuần tra, kiểm tra lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu của 20 đơn vị xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng. Năm 2019, huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân cho 11 đơn vị đầu mối nhận quân; phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện tổ chức diễn đàn điểm “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” tại xã Nam Thanh; vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tặng 71 sổ tiết kiệm, giúp đỡ gia đình thanh niên trong diện nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 216 triệu đồng. Ban CHQS huyện cũng tiến hành phúc tra 3 lực lượng; đăng ký tuổi 17; đăng ký quản lý phúc tra nguồn dự bị động viên, dân quân tự vệ và nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2020 bảo đảm chất lượng.

Phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị còn hướng vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Điển hình như phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” được đơn vị triển khai hiệu quả gắn với phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với 2 xã Nam Hồng, Nam Thắng tặng học bổng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi với tổng giá trị 12,6 triệu đồng. Đảng ủy, Ban CHQS huyện cùng tham gia với Ban CHQS các xã, thị trấn tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông dòng chảy với gần 5.000 ngày công; phát động mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia 1-2 ngày công cùng địa phương xây dựng các công trình phúc lợi. Tiêu biểu như Ban CHQS các xã: Tân Thịnh, Nam Hồng, Nam Thắng, Nam Thái…

Với quyết tâm chính trị cao và bằng tinh thần, trách nhiệm, LLVT huyện Nam Trực đã thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng - an ninh vững chắc, ổn định địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển./.

Hoàng Tuấn