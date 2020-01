Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông ở Hải Hậu

Những năm qua, huyện Hải Hậu được đánh giá là một trong những đơn vị tốp đầu tỉnh về chất lượng giáo dục. Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” trong các cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu học tập của cán bộ, nhân dân và học sinh toàn huyện.

Phòng học bộ môn Tin học Trường THPT A Hải Hậu được trang bị đầy đủ thiết bị.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền việc đầu tư cơ sở vật chất, tu sửa, nâng cấp, xây dựng mới các phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập phục vụ dạy và học trong các cơ sở giáo dục được chăm lo. Từ năm học 2018-2019 đến nay toàn huyện đã có trên 170 phòng học được xây mới, 145 phòng học được sửa chữa nâng cấp, xây mới; trong đó, ở cấp học Mầm non đã xây mới 42 phòng học, 18 công trình vệ sinh, xây mới, cải tạo 5 bếp ăn, 6 sân chơi theo đúng quy định với kinh phí đầu tư ước tính 50 tỷ đồng. Cấp tiểu học xây mới 74 phòng học, cải tạo, nâng cấp 75 phòng học với kinh phí 45 tỷ đồng. Cấp THCS đã và đang xây mới gần 80 phòng học, phòng chức năng với kinh phí đầu tư 45 tỷ đồng. Huyện chỉ đạo rà soát, bổ sung cho các trường mầm non diện tích đất còn thiếu so với quy định. Đến nay đã có 29 trường mầm non được UBND các xã, thị trấn có phương án bổ sung diện tích đất còn thiếu, tiêu biểu như: Hải Tây, Hải Phong, Hải Phúc, Hải Hòa… Hiện tại 100% trường học trong huyện đã ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, quản lý học sinh và công tác quản lý; sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, cơ sở dữ liệu toàn ngành, phần mềm dạy học, phần mềm về công tác tài chính; hệ thống email... Với những nỗ lực trong đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, Hải Hậu là đơn vị dẫn đầu tỉnh về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn với 106/106 trường học đạt chuẩn quốc gia (đạt 100%), trong đó có 41 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (6 trường mầm non, 28 trường tiểu học; 3 trường THCS); 96/109 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn lần đầu (đạt 88,07%), trong đó cấp mầm non 30/35 trường, cấp tiểu học 35/35 trường, cấp THCS 31/36 trường. Toàn huyện đã có 67/106 trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 (đạt 63,2%). Cùng với tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên toàn huyện được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo, nhiệt huyết; bố trí, sắp xếp hợp lý; tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác tuyển dụng, điều động, tiếp nhận luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học được thực hiện công khai đúng quy định. Đội ngũ cán bộ quản lý ở cả 109 trường đã đảm bảo chuẩn số lượng theo yêu cầu; 100% cán bộ quản lý được bồi dưỡng kiến thức quản lý trường học và có trình độ Trung cấp Lý luận chính trị. Đội ngũ giáo viên thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, sự nghiệp GD và ĐT huyện Hải Hậu đạt được kết quả toàn diện. Quy mô mạng lưới trường lớp được tổ chức lại theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua hoạt động hiệu quả; môi trường giáo dục chuyển biến rõ nét theo hướng thân thiện, xanh - sạch - đẹp - an toàn. Chất lượng giáo dục toàn diện đạt kết quả cao. Các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với từng đối tượng học sinh; tích cực đổi mới phương pháp dạy học gắn liền với kiểm tra, đánh giá; triển khai mô hình giáo dục mới, phương pháp dạy học tích cực; chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 100% các cơ sở giáo dục mầm non trong huyện thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ đảm bảo an toàn, tích cực đổi mới phương pháp và hoạt động giáo dục tích hợp theo phương châm “học bằng chơi - chơi mà học”; thực hiện có chiều sâu các chuyên đề “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, “Phát triển vận động”... Các trường xây mới, cải tạo sân chơi, trồng cây xanh bóng mát, cây ăn quả, vườn rau của bé, giàn leo, góc chơi dân gian, sân giao thông, khu vui chơi phát triển vận động..., tiêu biểu là các trường mầm non: Hải Châu, Hải Tân, Hải Thanh, Hải Phú, Hải Hòa, Hải Lý, Hải Nam, Hải Bắc, Hải Anh. Trong các năm học không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm hoặc mất an toàn vệ sinh thực phẩm; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm so với đầu năm học. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ nâng lên rõ rệt, trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tự tin nhất là trẻ 5 tuổi... Các trường tiểu học thực hiện tốt các hoạt động ứng dụng, trải nghiệm trong các hoạt động giáo dục. Kết quả năm học 2018-2019, 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; đạt 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Cấp tiểu học đạt nhiều giải cao trong các cuộc giao lưu cấp tỉnh về tham gia giao thông an toàn, Giải Thể thao cấp tỉnh, Giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc, Giải Bóng bàn thanh, thiếu niên Hà Nội mở rộng năm 2019, Hội thi Hùng biện bằng tiếng Anh cấp tỉnh. Các trường THCS tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, triển khai đánh giá theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất người học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới kiểm tra đánh giá. Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 99,64%; trong đó loại giỏi là 23,23%, loại khá 43,12%. Tham dự kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh đạt giải Ba toàn đoàn với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 29 giải Ba, 43 giải Khuyến khích; tham gia giải Thể dục thể thao cấp tỉnh xếp thứ nhất và giải nhất toàn đoàn với 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 6 giải Ba và 4 giải Khuyến khích; tham gia giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc giành 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng... Năm học 2018-2019, phòng GD và ĐT huyện được Sở GD và ĐT tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu khối các Phòng GD và ĐT”.

Những thành tích đạt được trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng GD và ĐT đã khẳng định hướng đi đúng trong phát triển sự nghiệp GD và ĐT của huyện Hải Hậu. Thời gian tới, ngành GD và ĐT huyện tích cực đổi mới, sáng tạo phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các trang thiết bị và đồ dùng dạy học. Chú trọng nâng cao chất lượng học sinh giỏi, chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông. Tiếp tục chuẩn bị điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1 đảm bảo chất lượng; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cho các trường học, đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục./.

Bài và ảnh: Minh Thuận