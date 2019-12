Các cấp Công đoàn tham gia bảo vệ môi trường

Thời gian qua, trong các cuộc họp, Liên đoàn Lao động tỉnh không còn sử dụng nước đóng chai dùng một lần, thay vào đó là nước trà hoặc nước lọc lấy từ bình lọc chuyên dụng đựng vào chai thủy tinh. Việc sử dụng nước uống tự làm không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải nhựa mà còn tiết kiệm chi phí hoạt động của cơ quan. Nội dung “nước uống” chỉ là một phần trong phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” được Liên đoàn Lao động tỉnh phát động hàng năm và đưa vào chấm điểm thi đua các công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị ký kết bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp tỉnh.

Năm 2019, các hoạt động bảo vệ môi trường do Công đoàn phát động đi vào chiều sâu. Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6); tuyên truyền chống rác thải nhựa và nhiều hoạt động ý nghĩa khác thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tham gia. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức tuyên truyền các hoạt động về bảo vệ môi trường tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Longyu (Nam Trực). Các cấp Công đoàn đã phối hợp chăng, treo hơn 5.200 pa-nô, áp phích, băng rôn khẩu hiệu; đăng 162 tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong nội bộ các doanh nghiệp; tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường xung quanh nơi làm việc, các đơn vị, doanh nghiệp, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước… thu hút 5.649 người tham gia. Câu lạc bộ Bảo hộ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn về công tác an ninh trật tự, phổ biến các quy định của pháp luật về quan trắc môi trường lao động tại nơi làm việc; thông tin tình hình cháy nổ, các quy định về phòng cháy, chữa cháy và tiến hành thảo luận, trao đổi về công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và tham quan thực tế tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam (Hải Hậu). Ngoài ra, các cấp Công đoàn trong tỉnh còn chủ động tổ chức, triển khai các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường như: Tổng kết rút kinh nghiệm, nhân điển hình trong phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phát động trồng cây xanh trong các cơ quan, công sở, doanh nghiệp; huy động lực lượng cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tham gia dọn vệ sinh môi trường… Xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình công nhân, viên chức, lao động tham gia quản lý, giám sát, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Đặc biệt, các diễn đàn công nhân lao động vì môi trường và tôn vinh người lao động, cán bộ công đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp được tổ chức ngày càng nhiều với sự tham gia tích cực của lãnh đạo doanh nghiệp, công nhân. Từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thu gom 200m3 rác thải và dọn sạch rác thải với chiều dài 9,4km trên các trục đường giao thông; trồng và chăm sóc 957 cây xanh, làm sạch môi trường trong và ngoài các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho trên 190 người là cán bộ công đoàn cơ sở, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp và một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh; phát 200 tờ rơi về Luật Bảo vệ môi trường; khảo sát, điều tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp... Đến nay, toàn tỉnh có 62 dự án được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; 142 dự án đã xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản; 27 dự án được cấp xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; 83 doanh nghiệp được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, 100% doanh nghiệp có phát sinh chất thải nguy hại đã ký hợp đồng với đơn vị chức năng theo quy định. 100% doanh nghiệp có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt ký hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Nam Định và các đơn vị có chức năng thu gom. Đã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 7 phương án sản xuất, kinh doanh như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Đức, Công ty Cổ phần Hoàng Liên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Lâm, Công ty Trách nhiệm hữu hạn AVANCE, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Santerlon travel good… Tiêu biểu như Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Maxport (thành phố Nam Định) đã phối hợp với lãnh đạo Công ty xây dựng và thực hiện chương trình bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp. Theo đó, hàng năm công nhân lao động đều được huấn luyện về ý thức và kỹ năng xử lý rác thải, bảo vệ môi trường. Công đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức thu gom rác thải quanh nhà máy, tổ chức hội thi bảo vệ môi trường; phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới…; tuyên truyền, vận động công nhân lao động hạn chế sử dụng túi nilon, ống hút nhựa, muỗng nĩa nhựa, chai nước nhựa sử dụng một lần… Đồng thời, Công đoàn công ty tổ chức tặng bình chứa nước uống sử dụng nhiều lần cho công nhân lao động giúp nói không với với chai nhựa sử dụng một lần. Công ty thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở công nhân lao động không chỉ thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong công ty bằng việc tích cực hưởng ứng phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” mà còn gương mẫu thực hiện bảo vệ môi trường ở nơi mình sinh sống như: Không xả rác, chất thải bừa bãi kênh mương; cho rác và các loại chất thải vào đúng nơi quy định; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương; tích cực hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới xanh - sạch hơn…

Với sự vào cuộc của tổ chức Công đoàn và sự tham gia đồng hành của đoàn viên công đoàn, công tác bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp, địa phương đã có nhiều chuyển biến, tạo môi trường làm việc trong sạch, lành mạnh cho người lao động./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh