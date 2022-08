Nam Trực sẵn sàng vận hành các phương án phòng, chống thiên tai

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa bão năm nay, huyện Nam Trực đang tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp, sẵn sàng vận hành tốt các phương án bảo vệ an toàn các trọng điểm phòng, chống lụt bão, hộ đê toàn tuyến, di dân, xả lũ khi có yêu cầu.

Huyện Nam Trực diễn tập tình huống ứng cứu người dân bị sập nhà khi siêu bão đổ bộ vào địa bàn xã Nam Hồng.

Toàn huyện có 29,4km đê cấp II, III và 11,1km đê bối; có 17 cống dưới đê, 10 cống trên đê bối và 10 kè hộ bờ. Tuyến đê sông hữu Hồng dài 15,128km, toàn tuyến đã được đắp đất mở rộng và đã được cứng hóa bằng bê tông, mặt đê rộng 4-5m. Tuyến đê sông tả Đào dài 14,305km, toàn tuyến đã được đắp đất mở rộng, mặt đê rộng 4-5m, còn một số đoạn chưa được cứng hóa bằng bê tông. Trên 2 tuyến đê sông: tả Đào và hữu Hồng có 10 kè, trong đó, kè Quy Phú có một số đoạn bị hư hỏng do bão số 1 năm 2016; kè Bái Trạch có diễn biến sạt lở cần sửa chữa, tu bổ; kè Kinh Lũng đã bị huỷ liệt từ lâu nên không còn tác dụng. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 4 bối dân sinh gồm: Thắng Thịnh, Đại An, An Tùy, Xí nghiệp Gạch với 1.853 hộ, 7.468 khẩu. Tại các vùng bối nhân dân vẫn phát triển trồng trọt kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm song nơi ở sinh hoạt không đảm bảo an toàn khi có bão mạnh đổ bộ, đồng thời có nguy cơ ngập lụt khi mưa bão kết hợp với triều cường. Đặc biệt khu bãi ngoài bối Xí nghiệp gạch bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn bãi chỉ còn rộng từ 1-3m. Khu vực bãi sông Hồng thuộc địa phận xã Nam Thắng, tại vị trí tương ứng từ Km174-Km175 trên tuyến đê hữu Hồng phía ngoài, cách bờ bao khoảng 200-300m, bãi đang bị sạt lở khoảng 1km tạo thành các vách đứng, vị trí điểm đầu sạt lở đối diện với đầu bãi bồi, điểm cuối sạt lở đối diện cuối bãi bồi. Hiện nay tại phần đất bãi người dân vẫn đang trồng cỏ. Qua kiểm tra đê điều trước mùa mưa bão năm 2022, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện xác định tuyến đê kè Vị Khê, xã Điền Xá là một trọng điểm xung yếu cần được bảo vệ vì đoạn đê kè nằm trong tuyến sông cong, dòng chủ lưu chảy áp sát, phía ngoài nhiều đoạn bãi hẹp, có chỗ mép bãi cách chân đê chỉ từ 3-5m. Trong mùa lũ bão những năm trước đã bị sạt lở bãi dài 30m ăn sâu vào bãi 1-1,5m nhưng chưa được xử lý. Phía ngoài sông đoạn cuối kè từ bãi hẹp chỉ cách chân đê từ 5-9m. Cao trình bãi bình quân còn dương từ 2,8 đến 3,2m. Địa chất nền đê chủ yếu là đất thịt pha cát, đê được đắp qua nhiều thời kỳ bằng đất pha phù sa trong mùa lũ bão mái đê dễ bị sóng làm sạt lở. Trong khi cao trình đáy sông sâu từ 10-12m. Nhiều vị trí kè đã bị hủy liệt, mất tác dụng…

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão năm nay, UBND huyện và các xã, thị trấn đã thành lập Ban chỉ huy PCTT và TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo công tác PCTT và TKCN. Các xã, thị trấn thành lập đội xung kích PCTT của địa phương với số lượng là 70 người đối với xã nội đồng, xã có đê sông 90 người. Các thôn, xóm thành lập tổ xung kích PCTT với số lượng từ 10 đến 25 người để sẵn sàng ứng cứu khi cần. Cùng với việc chuẩn bị tốt lực lượng tại chỗ, huyện cũng dự trữ đầy đủ các loại vật tư phục vụ PCTT tại kho của huyện, gồm 19 nhà bạt; 1.502 chiếc áo phao, phao tròn, phao bè; 500 chiếc bao tải; 200m2 bạt chắn sóng. Trên 2 tuyến đê hữu Hồng, tả Đào dự trữ 6.641m3 đá hộc tại các điểm: Ngặt Kéo 769m3, cống Thứ Nhất 2.020m3, Phú Hào 325m3, Trường Nguyên 1.104m3, An Lá 716m3, Bái Trạch 887m3 và Thi Châu 820m3. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn ven sông chuẩn bị 4 ô tô tải, 3.000 cây tre, luồng, 3.000 chiếc bao tải, 1.000m2 vải bạt nilon, cuốc, xẻng 100 chiếc, xe rùa 50 chiếc, máy phát điện 1-2 chiếc, máy bơm dã chiến để phòng, chống úng.

Nhằm giảm thiểu những thiệt hại do mưa bão gây ra, huyện đã lập và sẵn sàng vận hành các phương án ứng với các kịch bản thiên tai, bao gồm: phương án bảo vệ trọng điểm, phương án hộ đê toàn tuyến, phương án di dân và phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Để tổ chức thực hiện hiệu quả các phương án, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành chức năng tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác PCTT và TKCN; động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia PCTT và TKCN, tích cực hưởng ứng khi được huy động nhân lực, vật tư, phương tiện phục vụ PCTT và TKCN. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin về thiên tai, các văn bản chỉ đạo triển khai công tác PCTT của Trung ương, của tỉnh, huyện. Đối với phương án bảo vệ trọng điểm kè Vị Khê, xã Điền Xá, huyện đã thành lập Ban chỉ huy bảo vệ trọng điểm, phân công lực lượng thường trực canh gác mực nước sông, lực lượng kỹ thuật phát hiện những diễn biến của công trình trọng điểm để báo cáo Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện. Khi có tình huống xấu xảy ra, huyện sẽ huy động lực lượng xung kích gồm 480 người của các xã Điền Xá, Nam Thắng, Nam Mỹ và Tân Thịnh cùng các loại vật tư, phương tiện để xử lý kịp thời. Trong trường hợp có bão đổ bộ vào địa bàn tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện tổ chức trực ban lãnh đạo và cơ quan tham mưu 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống có thể xảy ra; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng ứng phó tại chỗ với lực lượng chi viện của cấp trên để phân công cán bộ trực tiếp đến các địa bàn xung yếu cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo công tác ứng phó kịp thời và hiệu quả. Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện bố trí lực lượng cán bộ, chiến sĩ, huy động các phương tiện, trang thiết bị để tham gia sơ tán, di dời dân, TKCN, cứu hộ, nhất là tại các khu vực xung yếu. Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp Công an huyện, chính quyền các địa phương bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các bến đò ngang để nhân dân chuyển hướng di chuyển, thông báo đình chỉ hoạt động các bến phà, đò ngang để đảm bảo an toàn khi có lệnh. Thông báo kịp thời cho các tổ chức kinh tế và hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng, chống đối với các kho bãi, chợ trong huyện. Đài Phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn thông tin mỗi giờ 1 lần về bão, các giải pháp phòng, tránh và ứng phó với bão. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể tổ chức trợ giúp, cung ứng hàng hóa, chất đốt, lương thực, thực phẩm thiết yếu… cho người dân phải sơ tán, di dời tránh bão, cứu trợ nhân dân vùng bị thiệt hại, không để người dân thiếu đói. Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn chủ động phối hợp với lực lượng chi viện, hỗ trợ từ cấp trên và huy động lực lượng tại chỗ tổ chức di dời dân ở các khu vực xung yếu đến nơi trú ẩn an toàn; bố trí lực lượng quản lý, giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm tiếp nhận dân sơ tán, đảm bảo cung cấp các dịch vụ hậu cần, trước hết là lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, ánh sáng, thuốc men, chăm sóc sức khỏe cho người dân, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và nơi tạm cư. Bảo vệ các khu vực, công trình trọng điểm, cứu hộ, cứu nạn, cứu sập và giúp đỡ các gia đình bị nạn. Triển khai ngay kế hoạch huy động lực lượng khắc phục hậu quả sau bão.

Chủ động lường trước những diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão năm nay, huyện Nam Trực đã tập trung xây dựng và sẵn sàng vận hành các phương án PCTT nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân khi thiên tai xảy ra./.

Bài và ảnh: Văn Đại