Những tín hiệu tích cực trong đầu tư, xây dựng cơ bản

Những tháng đầu năm 2022, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, tỉnh xác định thúc đẩy vốn đầu tư công kéo theo tiến độ hoàn tất thủ tục, thi công xây dựng hàng loạt các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm phục vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Thi công công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định trên địa bàn huyện Giao Thuỷ.

Nhằm cụ thể hóa các chương trình trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, ngay từ đầu năm 2022, năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025, tỉnh đã huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông của tỉnh. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công cho các dự án đã được phê duyệt, các dự án lớn và công trình trọng điểm nên hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản đã từng bước được phục hồi và phát triển với nhiều tín hiệu khả quan như tổng vốn đầu tư phát triển theo giá hiện hành tăng 10,3%; giá trị sản xuất ngành xây dựng tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư thực hiện ước đạt 19.677 tỷ đồng; trong đó vốn Nhà nước đạt 3.220 tỷ đồng (giảm 1,8%), vốn ngoài Nhà nước đạt 15.032 tỷ đồng (tăng 15,2%); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1.425 tỷ đồng.

Trong khu vực Nhà nước, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 2.147 tỷ đồng, đạt 44,2% kế hoạch năm. Nhờ đó, quá trình thi công các công trình xây dựng, nhất là các công trình trọng điểm thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước các lĩnh vực: giao thông, đê điều, văn hóa,... được các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Toàn tỉnh tập trung nguồn lực triển khai thực hiện một số dự án lớn, công trình trọng điểm của tỉnh như: dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; dự án đầu tư xây dựng các tuyến tỉnh lộ 485B, 487B, 488B, 488C; xây dựng đường trục trung tâm phía nam, khu đô thị mới phía nam sông Đào đều thuộc thành phố Nam Định; nâng cấp hệ thống công trình phòng, chống lụt bão đê hữu sông Hồng và đê tả sông Đào; Cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ; dự án Khu Trung tâm lễ hội thuộc Khu Di tích lịch sử - văn hoá thời Trần;…

Trước thực trạng hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do giá vật liệu xây dựng tăng cao; việc đầu tư, xây dựng mở rộng sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp có dấu hiệu chững lại, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp với các địa phương đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hoá để xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp (CCN). Tính đến thời điểm hiện tại, hạ tầng các khu, CCN là lĩnh vực thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư nhất, gồm KCN Bảo Minh, KCN Dệt may Rạng Đông, KCN Mỹ Thuận, CCN Thịnh Lâm, CCN Yên Bằng, CCN Yên Dương... Một số CCN còn có sự tham gia đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài như CCN Thịnh Lâm (Giao Thủy) do Công ty TNHH Quốc tế Kam Fung Việt Nam làm chủ đầu tư, CCN Yên Bằng (Ý Yên) do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam - Hàn Quốc làm chủ đầu tư. Tốc độ khôi phục của nền kinh tế cũng được thể hiện qua sự gia tăng mạnh hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở của nhân dân. Nhờ đó, giá trị sản xuất ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt trên 9.026 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Phát huy những kết quả đã đạt được, những tháng cuối năm 2022, tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển, xây dựng cơ bản để đẩy nhanh tốc độ phục hồi của nền kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cả năm. Các sở, ngành tập trung hoàn thành thủ tục hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định. Cùng với đó, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục các dự án trọng điểm: Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; Khu Trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Giai đoạn II dự án Xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Phấn đấu hoàn thành thủ tục đầu tư để khởi công các dự án: Xây dựng cầu qua sông Đào; Đường trục phía nam thành phố Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B); Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển. Hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để chuẩn bị khởi công xây dựng Nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng, Nhà máy thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định, Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nghĩa Hưng,… Tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ. Phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải thực hiện dự án Cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ; xây dựng cầu Bến Mới; hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng cầu Ninh Cường. Phê duyệt và triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030; Thực hiện tốt công tác thẩm định, nghiệm thu, quyết toán,… nâng cao chất lượng các công trình và hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư. Thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022./.

Bài và ảnh: Thành Trung