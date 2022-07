Nỗ lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông (39 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt), làm 21 người chết, 27 người bị thương, thiệt hại tài sản 406 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và giảm 5 người bị thương; toàn tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nào.

Lực lượng Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông Vận tải) kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vận tải hành khách bằng xe ô tô.

Những tháng đầu năm 2022 khi dịch bệnh COVID-19 đã từng bước được khống chế, hoạt động giao thông vận tải từng bước được phục hồi nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao. Trước thực trạng đó, ngay từ đầu năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT, đảm bảo giao thông thông suốt, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại nhanh chóng, thuận lợi, an toàn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người dân. Công an tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT năm 2022; Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền lưu động 5.693 lượt trên các tuyến giao thông, địa bàn, khu vực trọng điểm, tập trung đông dân cư; phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hoạt động 6 mô hình tự quản về trật tự ATGT gồm “Cổng trường an toàn”, “Tổ tự quản về trật tự đô thị”, “Tuyến đường tự quản về an ninh trật tự”, “Bến phà văn hóa an toàn”, “Cửa sông an toàn”, “Tổ tàu thuyền tự quản”… Thanh tra Giao thông phát tờ rơi tuyên truyền về đảm bảo ATGT đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông; bảo vệ hành lang đường bộ; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe, vận tải hành khách...; phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với các chủ phương tiện chở khách ngang sông chấp hành nghiêm các quy định về vận tải hành khách. Văn phòng Ban ATGT tỉnh sử dụng ô tô tuyên truyền lưu động về phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu, bia; bảo vệ hành lang ATGT đường bộ; phòng chống tai nạn giao thông đường sắt; các chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 kết hợp bảo đảm trật tự ATGT; phối hợp với các cơ quan, đơn vị khảo sát, phát hiện các điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; cấp phát 3.000 sách cẩm nang phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu, bia; 1.000 logo cho các đơn vị, địa phương dán tem phòng chống rượu bia; biên soạn, in đĩa CD nội dung trích dẫn một số quy định của pháp luật đối với người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia… Cùng với tuyên truyền công tác đảm bảo giao thông được các ngành chức năng chú trọng tăng cường tuần tra kiểm soát, điều hoà giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Kiểm tra nhắc nhở các bến khách và phương tiện chở khách ngang sông nơi có mật độ đi lại đông phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan thực hiện đảm bảo giao thông. Sở GTVT phối hợp với Sở GTVT các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo các quy định về phòng dịch COVID-19, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị khôi phục kinh doanh. Hệ thống kết cấu hạ tầng bảo đảm trật tự ATGT (sơn vạch kẻ đường, bổ sung biển báo, sửa chữa, điều chỉnh đèn tín hiệu điều khiển giao thông,...) được chỉnh trang, tăng cường thường xuyên góp phần đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn. Sáu tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) và Thanh tra Giao thông (Sở GTVT) đã phát hiện xử lý 11.279 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; phạt tiền hơn 15,84 tỷ đồng; tước 1.447 giấy phép lái xe, tạm giữ 2.686 lượt phương tiện. Trong lĩnh vực đường bộ, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý: 11.010 lượt phương tiện với 15.138 lỗi vi phạm; phạt tiền trên 15,2 tỷ đồng, tước 1.445 giấy phép lái xe, tạm giữ 2.686 lượt phương tiện. Trong đó số phương tiện vi phạm gồm: 77 xe khách, 1.272 xe tải, 1.364 xe ô tô con, 7.817 mô tô và 559 phương tiện khác. Lỗi vi phạm chủ yếu gồm: 1.390 trường hợp không có giấy phép lái xe, 2.991 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 636 trường hợp dừng - đỗ sai quy định, 662 trường hợp quá tốc độ; 399 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông,... Trong lĩnh vực đường thuỷ, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tạm giữ 13 phương tiện; xử phạt 195 trường hợp với 296 lỗi vi phạm (78 trường hợp vi phạm biển số phương tiện; 58 trường hợp chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; 26 trường hợp vi phạm về bằng, chứng chỉ chuyên môn; 25 trường hợp không đăng ký, đăng kiểm phương tiện…). Trong lĩnh vực đường sắt, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt 68 trường hợp vi phạm (64 trường hợp dừng đỗ sai quy định và 4 trường hợp quay đầu xe trong phạm vi hành lang ATGT đường sắt), phạt tiền 61,2 triệu đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, để thực hiện được mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông năm 2022 trên cả 3 tiêu chí, Ban ATGT tỉnh đã xây dựng và đề ra 8 nhóm giải pháp để tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT những tháng cuối năm. Theo đó, Ban ATGT tỉnh yêu cầu các sở, ngành thành viên và Ban ATGT các huyện, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia và của tỉnh về đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy và các Quyết định số: 32/2021/QĐ-UBND ngày 29-7-2021; 39/2021/QĐ-UBND ngày 20-9-2021 của UBND tỉnh quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trật tự ATGT gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nếp sống “Văn hóa giao thông”; tích cực hưởng ứng hoạt động “Phòng, chống người lái xe uống rượu, bia”; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cụm dân cư, tổ dân phố,...; duy trì và phát huy các mô hình về trật tự ATGT. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT gắn với đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; thực hiện quyết liệt chuyên đề về người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, phòng chống đua xe trái phép, xử lý xe quá tải, quá tốc độ; thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Sở GTVT tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo; phát hiện những điểm, cung đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao để có biện pháp sớm khắc phục; đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa, khắc phục “điểm đen” tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ ủy thác; các đoạn tuyến xuống cấp, hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; tăng cường quản lý Nhà nước về xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; công tác vận tải hành khách đường thủy, đường bộ; bến xe, các điểm dừng đỗ; cảng, bến thủy nội địa; cầu phao; công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông; đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; chỉ đạo thực hiện công tác vận tải hành khách, hàng hóa gắn với phòng chống dịch COVID-19. Phối hợp với các địa phương thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 2022 trên địa bàn tỉnh, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ./.

Bài và ảnh: Thành Trung