Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng 20 năm đồng hành cùng người nghèo vượt khó

Với 1.783 tỷ đồng giải ngân phục vụ 81.180 khách hàng, trong 20 năm qua, bình quân mỗi năm Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Nghĩa Hưng giải ngân 89 tỷ đồng vốn vay, dư nợ bình quân mỗi xã đạt trên 23 tỷ đồng, cao nhất toàn tỉnh. Đó là những dấu ấn đậm nét trong hành trình thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của huyện.

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng của chị Đoàn Thị Hằng ở xóm 7, xã Nghĩa Hải được hỗ trợ vốn vay từ Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng.

Trên vùng đất rộng 4ha ở xóm 7, xã Nghĩa Hải, chị Đoàn Thị Hằng chia sẻ với chúng tôi: “Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên gia đình gặp nhiều khó khăn về vốn. Được Hội Phụ nữ xã giúp đỡ, Ngân hàng CSXH huyện ủng hộ, đầu năm 2021, nhà tôi được vay 90 triệu đồng từ chương trình cho hộ mới thoát nghèo để đầu tư tu sửa 12 ao nuôi tôm thẻ chân trắng và các loại cá truyền thống. Đến nay, gia đình tôi đã thu được hơn 100 triệu đồng mỗi vụ thu hoạch. Nhờ vậy, việc trả lãi và gốc được gia đình thực hiện nghiêm túc, đầy đủ”. Hiện tại, Hội Phụ nữ xã quản lý 14 tổ tiết kiệm và vay vốn với 647 hộ vay, tổng dư nợ đạt 38 tỷ 29 triệu đồng. Chất lượng tín dụng và chất lượng hoạt động của tổ do Hội quản lý ngày càng được củng cố, nâng cao, không có nợ quá hạn, tỷ lệ thu lãi đạt 100%. 100% tổ tiết kiệm và vay vốn được đánh giá hoạt động tốt. Cùng với việc tăng trưởng dư nợ ủy thác, Hội Phụ nữ xã còn tuyên truyền cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thực hành gửi tiền tiết kiệm thông qua 14 tổ, tổng số dư tiền gửi đạt 1 tỷ 678 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hải khẳng định: “Hiện Nghĩa Hải đang là xã có dư nợ tín dụng chính sách cao nhất huyện Nghĩa Hưng. Hoạt động tín dụng CSXH thông qua ủy thác tại địa bàn xã Nghĩa Hải trong những năm qua đã hỗ trợ 295 hộ nghèo và đối tượng chính sách khác có vốn làm ăn, giúp 216 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo điều kiện cho 38 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng và cải tạo trên 661 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; giải quyết việc làm trên 1.000 lao động. Số hộ nghèo của xã chỉ còn 22 hộ, chiếm 0,52%; số hộ cận nghèo là 326 hộ, chiếm 7,8% số hộ.

Tính đến hết ngày 30-6-2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đạt 565 tỷ 471 triệu đồng, tăng 557 tỷ 846 triệu đồng so với năm 2003. Từ 2 chương trình khi mới thành lập là cho vay hộ nghèo và cho vay giải quyết việc làm, qua gần 20 năm hoạt động, đến nay, Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng đã thực hiện cho vay 10 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ đến hết ngày 30-6-2022 đạt 556 tỷ 690 triệu đồng, tăng trên 549 tỷ đồng so với năm 2003. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng hiện là đơn vị có dư nợ và bình quân nợ/xã cao đứng thứ 3 toàn tỉnh về tổng dư nợ; bình quân mỗi xã đạt trên 23 tỷ đồng, cao nhất tỉnh. Tổng doanh số cho vay trong 20 năm đạt trên 1.783 tỷ đồng với trên 81.180 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số cho vay bình quân mỗi năm đạt hơn 89 tỷ đồng. Tổng doanh số thu nợ trong 20 năm đạt trên 1.235 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo, nợ xấu chỉ chiếm 0,04% tổng dư nợ và luôn là huyện có chất lượng tín dụng tốt đứng đầu toàn tỉnh. Hơn 30 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn, trong đó hơn 4.300 hộ đã thoát nghèo; tạo việc làm cho trên 5.000 lao động; gần 20 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để đi học; xây dựng được gần 48.600 công trình nước sạch và vệ sinh; hỗ trợ xây dựng mới và tu sửa 443 căn nhà cho hộ nghèo; giúp cho 25 hộ gia đình được vay vốn xây mới nhà ở khang trang; 160 học sinh, sinh viên khó khăn được vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến và 1 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được vay vốn để phục hồi hoạt động. Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định được vai trò của tín dụng CSXH tín dụng chính sách được đánh giá là “điểm sáng” và là một trong những “trụ cột” quan trọng trong hệ thống các chính sách giảm nghèo của huyện Nghĩa Hưng, góp phần đắc lực giúp huyện xây dựng thành công huyện nông thôn mới, tiến vững chắc lên nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, chung tay hiện thực hoá mục tiêu giảm nghèo bền vững trong từng giai đoạn của tỉnh ta.

Thời gian tới, tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng tiếp tục nỗ lực phấn đấu đảm bảo phục vụ 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với vốn tín dụng ưu đãi; dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 7% đến 10%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức 0,05%/tổng dư nợ. Tiếp tục chuẩn hóa cán bộ viên chức, đẩy mạnh việc xây dựng và triển khai văn hóa Ngân hàng CSXH, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết; vừa có tâm, vừa có đức, sẵn sàng hy sinh và cống hiến, giúp đỡ lẫn nhau thực hiện tín dụng chính sách với phương châm “Thấu hiểu lòng dân - Tận tâm phục vụ”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW và Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng CSXH; tăng cường bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương để ủy thác cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Đặc biệt, trong 2 năm 2022-2023, tập trung thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19. Tiếp tục xây dựng đơn vị ngày càng lớn mạnh, trở thành một trong những người bạn đồng hành tin cậy của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong công cuộc vươn lên thoát nghèo, tiến tới làm giàu cho gia đình và quê hương./.

Bài và ảnh: Đức Toàn