Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác giải phóng mặt bằng

Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định trong GPMB được triển khai khá tích cực, tạo được sự hưởng ứng, đồng thuận của đa số nhân dân trong vùng dự án, bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ để kịp thời triển khai đầu tư xây dựng các dự án, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Nhiều dự án, công trình hoàn thành, đi vào hoạt động và các dự án đang triển khai làm thay đổi diện mạo, có tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Cán bộ xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng) kiểm tra thực địa để đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất khu ngoài bãi đê Tây Cồn Xanh, góp phần sớm bàn giao mặt bằng cho Tập đoàn Xuân Thiện triển khai thi công tổ hợp dự án sản xuất thép xanh.

Tại Trực Ninh, để đạt kết quả cao trong công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, nhất là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thị trấn Cổ Lễ, dự án cải tạo, nâng cấp các đường kết nối từ Quốc lộ 21 đến đường Hữu Nghị, thị trấn Cổ Lễ..., UBND huyện chủ động căn cứ các quyết định phê duyệt dự án, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có trách nhiệm bám sát địa bàn phụ trách để nắm bắt và có biện pháp giải quyết kịp thời các vướng mắc từ khi mới phát sinh tại cơ sở; chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác GPMB… UBND huyện phân công đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện trực tiếp phụ trách công tác GPMB trên địa bàn; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo GPMB đối với các dự án có diện tích GPMB lớn, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều địa phương và các dự án thực hiện công tác GPMB theo cơ chế xây dựng nông thôn mới. Định kỳ UBND huyện kiểm điểm tiến độ GPMB từng dự án, chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, tranh thủ ý kiến của các sở, ngành và báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Tại Nam Trực, giai đoạn 2022-2025, bên cạnh nhiệm vụ GPMB để thực hiện nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng của huyện, huyện phải GPMB phục vụ thi công 2 dự án lớn của tỉnh: Dự án xây dựng đường trục phía nam thành phố Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B), dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển. Xác định đây là các công trình trọng điểm của tỉnh, có khối lượng GPMB lớn liên quan đến nhiều hộ dân nên huyện đã chủ động nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị chức năng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác GPMB, huy động sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Chú trọng quán triệt và thực hiện tốt Văn bản số 95/UBND-VP3 ngày 15-2-2022 của UBND tỉnh về việc ngăn chặn tình trạng mua bán đất nông nghiệp trái phép trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở khu vực đã có quy hoạch dự án, ngăn chặn hiện tượng thao túng, đẩy giá vượt nhiều lần giá trị thực tế gây khó khăn cho công tác đền bù, hỗ trợ của Nhà nước khi thực hiện thu hồi đất. Đặc biệt, để thực hiện GPMB thuận lợi, huyện cũng tăng cường chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác quy hoạch, công khai quy hoạch, nhất là việc tham vấn cộng đồng trước khi triển khai lập dự án; kiểm đếm đầy đủ, chính xác tài sản, vật kiến trúc trên diện tích đất bị thu hồi; giải quyết thỏa đáng, kịp thời các trường hợp khiếu nại, tố cáo để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác GPMB vẫn còn tồn tại, hạn chế, là “điểm nghẽn” trong triển khai các dự án đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiến độ GPMB của một số dự án còn chậm, nhất là các dự án trọng điểm. Tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác GPMB ở một số nơi đôi lúc còn diễn biến phức tạp. Theo đánh giá của UBND tỉnh, có nhiều nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế kể trên nhưng chủ yếu là do: một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa sâu sát, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác GPMB; sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành với nhau và với các huyện, thành phố trong thực hiện công tác GPMB chưa thực sự chặt chẽ, đôi lúc còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Theo khảo sát trong giai đoạn 2022-2025 tổng diện tích GPMB khoảng 18.700ha phục vụ đầu tư thi công, xây dựng trên 640 công trình, dự án phục vụ quốc phòng, an ninh và dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm vụ đặt ra đối với công tác GPMB là rất lớn và đặc biệt quan trọng. Do đó các địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nhiệm vụ GPMB coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Bám sát tiến độ thực hiện GPMB các công trình dự án trên địa bàn; chủ động thực hiện trước các nhiệm vụ có liên quan (về xác định loại đất, chủ sử dụng đất, nhân hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) liên quan đến diện tích đất GPMB đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống cho người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, hạn chế tình trạng tranh chấp, khiếu nại, gây mất an ninh trật tự./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy