Ngành Điện từng bước nâng cao chất lượng cung ứng điện năng

Công ty Điện lực Nam Định hiện đang quản lý, vận hành 17 tuyến đường dây cao thế 110kV với chiều dài 220km; 106 tuyến đường dây trung thế 22kV và 35kV chiều dài 2.589km; hơn 14.500km đường dây hạ thế; 4.217 máy biến áp phân phối cung ứng điện đến 765.548 khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh.

Điện lực Nghĩa Hưng tăng cường chỉnh trang hệ thống điện phục vụ nhu cầu sử dụng tăng cao của người dân khu vực thị trấn Liễu Đề.

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng cung ứng, kinh doanh điện năng, Công ty Điện lực Nam Định đang đồng bộ áp dụng các giải pháp từ đầu tư hạ tầng kỹ thuật đến chăm sóc khách hàng; qua đó thường xuyên hoàn thành các chỉ tiêu do UBND tỉnh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Từ năm 2021 đến nay, một số lĩnh vực được Công ty tập trung thực hiện, hoàn thành đạt kết quả cao như: Cung cấp các dịch vụ online; thực hiện dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4; số hóa 100% hợp đồng điện; thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt gần 90% khách hàng; 100% đối tượng dùng điện được chuẩn hóa trên hệ thống CMIS; hơn 50% khách hàng đăng ký sử dụng mạng xã hội Zalo để nhận thông tin từ ngành Điện. Bên cạnh đó, nhằm không ngừng nâng hiệu suất lao động, bảo đảm độ đo đếm đạt mức chính xác cao hơn, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, công ty đã sớm lắp đặt và quản lý hệ thống đọc chỉ số công tơ từ xa; hoàn thành kế hoạch lắp đặt công tơ điện tử 1 pha, 3 pha; triển khai 3 đợt giảm giá điện cho những trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền ước tính hơn 7 tỷ đồng; tổ chức nhiều hoạt động nhân tháng tri ân khách hàng; phối hợp với Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giải đáp thỏa đáng nhiều ý kiến của khách hàng dùng điện... Trong công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, Công ty đã tổ chức cung ứng điện an toàn, ổn định đáp ứng đủ điện phục vụ đời sống nhân dân, trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh; chủ động triển khai đảm bảo cấp điện trong phòng, chống dịch COVID-19. Công ty cũng tập trung nâng cao hoạt động công tác quản lý kỹ thuật, vận hành trong đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm định kỳ, công tác kiểm tra, duy tu bảo dưỡng các thiết bị; thực hiện quyết liệt các giải pháp của chương trình giảm tổn thất điện năng, chương trình giảm sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về sự cố lưới điện, độ tin cậy cung cấp điện... Lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động; phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác bảo vệ hành lang lưới điện cao áp, an toàn điện trong nhân dân và công tác kiểm tra hiện trường được tăng cường để nâng cao ý thức chấp hành quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị. Kết quả trong nhiều năm nay, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động về điện, không có sự cố cháy nổ do chủ quan... Các dự án đầu tư phát triển lưới điện trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn tỉnh được tập trung thực hiện tốt. Công ty đã sớm hoàn thành xây dựng các Trạm biến áp 110kV Liễu Đề, Trực Đại kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng điện nâng cao của các tổ chức, cá nhân, nhất là trong mùa hè nắng nóng; cải tạo nâng cấp và chống quá tải 51 dự án lưới điện trung hạ áp, 1 dự án vay vốn nước ngoài của Ngân hàng Tái thiết Đức; các dự án mạch vòng trung áp và tự động hóa. Tổng khối lượng thực hiện từ năm 2021 đến nay gồm 133 trạm biến áp, 212km đường dây trung áp được xây dựng mới và cải tạo; 943km đường dây hạ thế. Các dự án sau khi đưa vào vận hành đã đảm bảo cấp điện ổn định và nâng cao chất lượng điện năng, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, góp phần đạt hiệu quả cao trong nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh... Bên cạnh đó, công ty đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh và phục vụ khách hàng, đặt nền móng cho việc số hóa. Đến nay, toàn bộ các trạm 110kV đầu mối đều đã chuyển sang chế độ tự động hóa cao và không có người trực. Toàn bộ các dịch vụ điện từ khâu đăng ký sử dụng đến khâu thanh toán đều đã được đưa lên cổng dịch vụ công ở cấp độ 4, hoàn toàn có thể thực hiện qua mạng internet. Phấn đấu đến năm 2023, Công ty sẽ đạt số hóa toàn diện các hoạt động trong sản xuất, kinh doanh...

Từ những nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Giám đốc và cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nam Định, năm 2021 toàn tỉnh đã được cung ứng an toàn hơn 2.870 triệu kWh điện thương phẩm, tăng trưởng 9,14%, đạt 103,24% kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm còn 6,93%; giá bán điện bình quân năm đạt 1.842,61 đồng/kWh; doanh thu tiền điện đạt hơn 5.288 tỷ đồng; nộp ngân sách địa phương gần 34 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty tiếp tục cung ứng an toàn hơn 1.140 triệu kWh điện thương phẩm, tăng trưởng 10,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thành phần phụ tải nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 3,3%; công nghiệp, xây dựng chiếm 50%; thương nghiệp, dịch vụ chiếm 1,9%; quản lý tiêu dùng chiếm 41,5%; hoạt động khác chiếm 3,3%. Đặc biệt, trong tháng 5 vừa qua, Công ty đã cung ứng điện an toàn phục vụ SEA Games 31, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp ở Sân vận động Thiên Trường, lan tỏa tinh thần mến khách, yêu thể thao của người Nam Định đối với bạn bè trong nước, quốc tế. Từ nay đến cuối năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện tốt chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”; tăng cường các giải pháp bảo đảm cấp điện an toàn mùa nắng nóng; chủ động lập dự án đầu tư cấp điện cho Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng, Khu công nghiệp Mỹ Thuận đang xây dựng, các Cụm công nghiệp Thanh Côi, Yên Bằng chuẩn bị đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển./.

Bài và ảnh: Xuân Thu