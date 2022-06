Vụ Bản thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Nhằm chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đầu tư về địa bàn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình cơ sở hạ tầng, huyện Vụ Bản đã xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu then chốt, phải đi trước một bước. Vì vậy, Huyện ủy, UBND huyện Vụ Bản đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để tạo đột phá trong công tác GPMB.

Thi công dự án tuyến tỉnh lộ 485B đoạn qua địa bàn xã Liên Bảo.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Bảo Minh mở rộng với tổng diện tích 50ha là một trong những dự án trọng điểm của huyện Vụ Bản. Đồng chí Phạm Văn Quyết, Bí thư Huyện ủy Vụ Bản cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ GPMB phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp của tỉnh, của huyện tại KCN Bảo Minh, ngày 31-12-2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác GPMB KCN Bảo Minh mở rộng do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm trưởng ban và các đồng chí thường trực Huyện ủy, UBND huyện; lãnh đạo các ban, ngành và các địa phương thuộc dự án làm thành viên. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quá trình GPMB. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, tạo thuận lợi trong quá trình bàn giao mặt bằng bảo đảm thời hạn để sớm tiến hành đầu tư xây dựng dự án KCN Bảo Minh mở rộng… Ngoài dự án này, từ năm 2019 đến nay, huyện Vụ Bản đã thực hiện 13 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng diện tích thu hồi đất GPMB là 103,81ha. Cụ thể, năm 2019, huyện thực hiện 5 dự án điểm dân cư tập trung tại các xã Kim Thái, Hiển Khánh, Tân Thành, Đại An và thị trấn Gôi với tổng diện tích GPMB là 5,89ha. Năm 2020, huyện thực hiện các dự án gồm: Xây dựng trụ sở làm việc Công an huyện, khu dân cư tập trung xã Trung Thành, xây dựng trụ sở Chi cục Thống kê, xây dựng đường hầm và các công trình chiến lược thuộc khu vực phòng thủ, xây dựng tỉnh lộ 485B đoạn từ đê hữu Đào đến Quốc lộ 21B… với tổng diện tích GPMB là 36,91ha. Năm 2021, huyện thực hiện 3 dự án gồm: Xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Mỹ Thuận, xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Thanh Côi, xây dựng tuyến đường Khả Chính - Bối Xuyên kéo dài với tổng diện tích GPMB là 61,01ha. Đồng chí Nguyễn Minh Thuận, Quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, thành viên Ban chỉ đạo công tác GPMB huyện Vụ Bản cho biết: Xác định công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB là khâu rất khó khăn, phức tạp vì liên quan đến quyền và lợi ích của các tổ chức, hộ gia đình đang sử dụng đất. Do vậy, đối với các dự án Nhà nước thu hồi đất phải GPMB với diện tích lớn, tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản phải thu hồi, bồi thường, tháo dỡ hoặc không được bồi thường thì huyện thành lập Ban chỉ đạo công tác GPMB huyện; các tiểu ban tuyên truyền, an ninh, tiểu ban giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh. Các xã, thị trấn có đất phải GPMB thì thành lập tiểu ban, các tổ tuyên truyền, tổ giúp việc của tiểu ban thuộc xã; phân công rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên. Đối với các dự án hạ tầng điểm dân cư tập trung, UBND huyện thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ GPMB tái định cư theo từng dự án; thành lập tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Hội đồng thực hiện áp dụng các quy định, chính sách về GPMB một cách chính xác; xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết theo đúng hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; kế hoạch phải cụ thể về thời gian, thời điểm các bước tiến hành; phân công các nội dung công việc theo tuần, theo tháng để tổ chức thực hiện. Tổ chức công khai các quy định hiện hành về chính sách GPMB đến cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của xã, thôn, xóm có đất phải thu hồi GPMB. Các căn cứ pháp lý, hồ sơ cụ thể liên quan đến dự án phải công khai, phổ biến tại trụ sở UBND xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố có dự án. Việc tiến hành đối thoại với các hộ dân phải chuẩn bị kỹ hồ sơ pháp lý liên quan, nắm chắc tình hình, tổ chức đối thoại cởi mở, thân thiện để người dân bị thu hồi đất thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện đối với quyền lợi hợp pháp của người dân, từ đó đồng thuận với việc thu hồi đất để bàn giao mặt bằng và bảo đảm an ninh trật tự, không gây bức xúc, tạo điểm nóng dư luận trong quá trình thực hiện GPMB. Với việc triển khai bài bản, quyết liệt, đúng quy định, toàn huyện đã thực hiện tốt công tác GPMB, nhiều dự án vượt tiến độ đề ra. Nhân dân vùng dự án ủng hộ, đồng thuận thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác GPMB, bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Giai đoạn 2022-2025, huyện Vụ Bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực các dự án trọng điểm: KCN Bảo Minh mở rộng tại xã Liên Minh, Kim Thái; tuyến đường Tân Khánh - Liên Bảo đi qua địa bàn 6 xã; tuyến đường liên xã Hiển Khánh - Tân Khánh; dự án xây dựng đường trạm biến áp 110kV tại xã Hiển Khánh; xây dựng các khu, điểm dân cư tại các xã Kim Thái, Vĩnh Hào, Hiển Khánh, thị trấn Gôi… Để bảo đảm tiến độ GPMB các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, huyện Vụ Bản tập trung GPMB các dự án theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh, huyện. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác GPMB và kịp thời báo cáo, xem xét giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của người dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác quản lý đất đai nói chung, công tác GPMB nói riêng. Chú trọng công tác xác định giá đất và bố trí tái định cư phục vụ GPMB; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình GPMB.

Với những biện pháp thiết thực, phù hợp, công tác GPMB của huyện Vụ Bản luôn được người dân đồng tình, ủng hộ, đạt kết quả cao, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Đại