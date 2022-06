Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20-5-2022 của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20-5-2022 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Nam Định đã nhanh chóng vào cuộc triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi suất vay thực tế đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Giải ngân vốn tiếp sức doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19 tại Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định.

Hiện tại, Agribank là ngân hàng thương mại đầu tiên thông báo triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%, ngay sau khi Chính phủ ban hành chính sách và NHNN hướng dẫn. Ngay từ đầu tháng 5, Chi nhánh đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai thực hiện tốt chương trình này; tích cực tham gia hội thảo trực tuyến Dự thảo quy định hỗ trợ lãi suất của Hội sở chính, phổ biến Dự thảo quy định hỗ trợ lãi suất của Chính phủ, NHNN. Thông qua đây, Chi nhánh đã quán triệt và phổ biến tầm quan trọng trong việc triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ lãi suất đến toàn bộ các đơn vị trong hệ thống. Chi nhánh tập trung chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống rà soát, thống kê khách hàng thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình, tổng hợp dự toán nguồn vốn cần phân bổ để báo cáo, đề xuất với Hội sở chính. Từ sự chủ động đó, ngoài Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN của NHNN được ban hành, Chi nhánh cũng quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên, nhất là cán bộ tín dụng, nội dung của Quy định số 968/QĐ-NHNo-TD ngày 20-5-2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và Văn bản số 4327/NHNo-TCKT ngày 25-5-2022 hướng dẫn hạch toán kế toán. Theo đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất phải sử dụng vốn vay đầu tư cho một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm... Điều kiện được hỗ trợ lãi suất là khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Agribank về hoạt động cho vay đối với khách hàng. Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2022 đến ngày 31-12-2023, khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước theo các chính sách khác. Agribank sẽ dừng hỗ trợ lãi suất sau thời điểm 31-12-2023 hoặc khi hết nguồn kinh phí (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được NHNN thông báo, tuỳ theo điều kiện nào đến trước.

Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định còn tiếp tục có văn bản chỉ đạo, triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất đến toàn bộ hệ thống trên địa bàn 3 huyện gồm: Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc và thành phố Nam Định. Theo đó, Chi nhánh yêu cầu giám đốc các đơn vị phải trực tiếp khẩn trương tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung về hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, Thông tư 03/2022/TT-NHNN, 968/QĐ-NHNo-TD đảm bảo kịp thời, đúng quy định đến các đơn vị trực thuộc và toàn bộ cán bộ nghiệp vụ trực tiếp thực hiện, đặc biệt là cán bộ làm công tác tín dụng. Khẩn trương báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện về việc triển khai hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước theo quy định của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP. Thực hiện công khai, minh bạch đối tượng, điều kiện được hỗ trợ lãi suất, tuyên truyền, chương trình hỗ trợ lãi suất đến đầy đủ khách hàng là đối tượng được hỗ trợ. Nghiêm cấm cho vay không đúng đối tượng hoặc lợi dụng chính sách, tiến hành kiểm tra 100% các khoản vay được hỗ trợ lãi suất, đảm bảo nguồn hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đến đúng đối tượng khách hàng. Ngoài ra, Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp khác có thể hỗ trợ khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ. Tính đến hết ngày 16-6-2022, Chi nhánh đã thực hiện hỗ trợ đối với 36 khách hàng có dư nợ là 40 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động đạt 13.537 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay đạt 9.130 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% so với đầu năm. Các chỉ tiêu khác thực hiện theo đúng định hướng và đảm bảo theo kế hoạch Agribank giao. Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu đảm bảo hệ số an toàn theo quy định.

Thời gian tới, Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định sẽ tiếp tục tuyên truyền rộng rãi hơn nữa về chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đến các đối tượng khách hàng theo quy định của Nghị định 31/2022/NĐ-CP. Đồng thời bám sát quá trình thực hiện của các chi nhánh để chỉ đạo kịp thời nhằm triển khai hiệu quả Nghị định 31/2022/NĐ-CP, Thông tư 03/2022/TT-NHNN. Tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong thực hiện các chính sách tiền tệ góp phần ổn định kinh tế - xã hội của tỉnh, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng, luôn đồng hành, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, góp phần đưa sản xuất, kinh doanh hồi phục nhanh sau dịch bệnh, hiện thực hóa “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế./.

Bài và ảnh: Đức Toàn