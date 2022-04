Tăng cường công tác quản lý, bảo trì đường bộ

Để bảo vệ kéo dài thời gian sử dụng của công trình giao thông, đảm bảo mặt đường êm thuận, các phương tiện giao thông đi lại được an toàn, thông suốt, thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì đường bộ. Sở giao lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp với Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT), Ban Quản lý Bảo trì KCHTGT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc với các đơn vị quản lý đường bộ thực hiện nghiêm công tác bảo trì các tuyến đường.

Thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường trung tâm huyện Nghĩa Hưng.

Theo số liệu của Sở GTVT, hiện nay, hệ thống giao thông đường bộ trên toàn tỉnh có tổng chiều dài hơn 12 nghìn km, trong đó 1 tuyến cao tốc dài 20,4km; 5 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 259,5km; 12 tuyến tỉnh lộ với tổng chiều dài 269,37km; 465,5km đường đô thị; 376,1km đường huyện; 1.696,06km đường xã, liên xã và 9.207,4km đường giao thông nông thôn. Về các quốc lộ, hiện tại, Sở GTVT đang được Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) giao quản lý, bảo trì 4 tuyến Quốc lộ gồm 21, 21B, 37B và 38B với tổng chiều dài 219,7km. Các tuyến quốc lộ đã cơ bản được đầu tư đạt tiêu chuẩn cấp III-II đồng bằng, mặt đường thảm bê tông nhựa, riêng đoạn từ Km79+350 đến Km81+927 và Km99+963 đến Km106+483 trên Quốc lộ 37B đạt cấp V. Trên cơ sở các Quyết định số: 32/2021/QĐ-UBND ngày 29-7-2021 và 39/2021/QĐ-UBND ngày 20-9-2021 của UBND tỉnh về quản lý và bảo vệ KCHTGT đường bộ thuộc phạm vi quản lý ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, trong đó Sở GTVT tiếp nhận quản lý đối với các tuyến tỉnh lộ từ 1-1-2022; tổ chức lựa chọn đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường tỉnh (Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định) từ ngày 1-4 đến hết năm 2022. Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHTGT đường quốc lộ trên địa bàn được chia thành 3 gói thầu thực hiện trong các năm 2021-2023 gồm: gói số 1 quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến Quốc lộ 21, 21B, 37B và 38B; gói số 2 quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu lớn trên các Quốc lộ 21 và 21B; gói số 3 đặt hàng (đấu thầu) công tác quản lý, vận hành và khai thác bến phà, cầu phao (gồm các bến phà: Đống Cao, Đại Nội (đặt hàng cả năm), riêng cầu phao Ninh Cường (đặt hàng 3 tháng đầu năm, đấu thầu 9 tháng cuối năm 2022). Đối với các tuyến đường tỉnh gồm tuyến tỉnh lộ 490C dài 51,35km, Sở GTVT đã ký kết hợp đồng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên với Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường Nam Định trong 3 năm 2020-2022; 11 tuyến còn lại (gồm các tuyến: 485, 485B, 486B, 487, 487B, 488, 488B, 488C, 489, 489B, 489C) với tổng chiều dài 217,55km hiện đã ký hợp đồng 9 tháng cuối năm 2022.

Hiện nay, toàn tỉnh có 3 bến phà trên các tuyến đường tỉnh; trong đó các bến phà Kinh Lũng trên tuyến đường tỉnh 485B; Ninh Mỹ trên tuyến đường tỉnh 488C do tư nhân quản lý, vận hành, khai thác; bến phà Sa Cao - Thái Hạc trên tuyến đường tỉnh 489 do Sở GTVT trực tiếp quản lý, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường Nam Định vận hành, khai thác. Hoàn thành lập hồ sơ xây dựng kế hoạch bảo trì hệ thống Quốc lộ năm 2023 báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tiến độ triển khai các công trình theo Kế hoạch bảo trì hệ thống đường địa phương năm 2022 (gồm 13 công trình, trong đó có 9 công trình làm mới và 3 công trình chuyển tiếp). Đối với 9 công trình làm mới Sở đã thẩm định xong hồ sơ mời thầu các gói thầu tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và phát hành hồ sơ mời thầu. 4 công trình chuyển tiếp gồm: công trình sửa chữa đảm bảo giao thông đường ra phà Tân Đệ đã ký hợp đồng xây lắp công trình để triển khai thi công; công trình sửa chữa mặt đường, hệ thống báo hiệu đường bộ đường tỉnh 490C đã ký hợp đồng thi công, đơn vị đang làm thủ tục triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ hợp đồng; đã tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng công trình đóng mới phương tiện cho bến phà Sa Cao - Thái Hạc; công trình sữa chữa, cải tạo và bổ sung hệ thống rãnh thoát nước dọc tuyến đường từ gầm cầu Tân Phong đến bến phà Tân Đệ cũ (Quốc lộ 10 cũ) đang trình UBND tỉnh cấp vốn để tổ chức đấu thầu xây lắp. Ngoài ra tiến độ các công trình theo Kế hoạch bảo trì hệ thống Quốc lộ năm 2022 được Bộ GTVT giao gồm 17 công trình (14 công trình sửa chữa định kỳ và 3 công trình xử lý điểm đen tai nạn giao thông) đến thời điểm hiện tại đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp cho 14 công trình sửa chữa; Sở đang tập trung đôn đốc đơn vị thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng 3 công trình xử lý điểm đen theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Phát huy những kết quả đã đạt được, để quản lý, bảo vệ tốt hơn nữa KCHTGT đường bộ, thời gian tới, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị nêu cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác quản lý đường bộ, xử lý dứt điểm những vi phạm có liên quan đến hành lang an toàn, đấu nối vào đường bộ. Phòng Quản lý KCHTGT phối hợp với Ban Quản lý bảo trì KCHTGT, các phòng, ban, đơn vị liên quan, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện tiến hành rà soát, tổng hợp lại toàn bộ hiện trạng các tuyến đường tỉnh đã tiếp nhận từ các huyện, hiện trạng các cầu yếu, hệ thống cọc tiêu, biển báo, chỉ dẫn, các điểm đen về an toàn giao thông... phục vụ công tác theo dõi quản lý và từng bước đưa vào kế hoạch duy tu, bảo trì hàng năm để xử lý hoặc nghiên cứu báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư nhằm kịp thời đảm bảo giao thông, trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Trên cơ sở kết quả, bài học kinh nghiệm trong công tác triển khai Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 4-8-2017 của UBND tỉnh về việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 2017, nghiên cứu tham mưu xây dựng kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên toàn tỉnh năm 2022 thiết thực, hiệu quả. Ban Quản lý bảo trì KCHTGT, đôn đốc, phối hợp với đơn vị quản lý trong công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng, triển khai các phương án hoạt động, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trong mọi tình huống tại các bến vượt sông, sau khi bàn giao mặt bằng phục vụ thi công các dự án xây dựng cầu Đống Cao, Ninh Cường./.

Bài và ảnh: Thành Trung