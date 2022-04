Đa dạng các hoạt động hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo

Chị Trần Thị Hằng ở xóm Xuân An, xã Hải Hòa (Hải Hậu) trước đây là hộ cận nghèo của xã. Không cam chịu đói nghèo, chị luôn trăn trở để tìm cách đưa kinh tế gia đình đi lên, tạo điều kiện cho con ăn học. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ các cấp và sự nhanh nhẹn, sáng tạo biết tận dụng cơ hội trong sản xuất kinh doanh, năm 2017, chị Hằng mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ TYM gần 100 triệu đồng đầu tư vào trang thiết bị nhà xưởng, máy móc, tìm kiếm nguyên liệu và nhân công lao động may… Tuy nhiên, do vốn ít, thiếu kinh nghiệm, thiếu nguồn lao động có tay nghề nên sản phẩm làm ra chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Là hội viên phụ nữ tích cực tại địa phương nên những khó khăn của chị Hằng đều được các cấp Hội Phụ nữ nắm bắt, động viên và tìm cách giúp chị tháo gỡ. Hội Phụ nữ xã đã đề xuất với Hội Phụ nữ huyện Hải Hậu, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của huyện, Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh mở lớp đào tạo, đào tạo lại tay nghề may công nghiệp cho lao động địa phương ở ngay tại xưởng của chị Hằng. Học viên sau khi tham gia học được tạo điều kiện vào làm việc ngay tại xưởng. Bản thân chị Hằng cũng được các cấp Hội tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn về khởi nghiệp, quản lý nhân công… Nhờ sự hỗ trợ của các cấp Hội Phụ nữ, xưởng may của chị Hằng dần ổn định và phát triển. Chị luôn khuyến khích công nhân, thợ kỹ thuật cải tiến mẫu mã, đa dạng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu các đơn hàng, kể cả khách hàng khó tính nhất, tạo uy tín trên thị trường, với số lượng tiêu thụ khoảng 120-140 nghìn sản phẩm mỗi tháng, duy trì việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều chị em trong xã. Không chỉ làm giàu cho bản thân, chị còn đề xuất với Hội Phụ nữ xã để phối hợp mở lớp dạy nghề miễn phí cho khoảng 20 phụ nữ tại xưởng may của gia đình có tay nghề để đi làm tại các công ty, được nhận vào làm ngay tại xưởng hoặc mang hàng về nhà làm, nâng cao thu nhập.

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, chị Mai Thị Vinh ở thôn Già, xã Kim Thái (Vụ Bản) nuôi gà theo tiêu chuẩn VietGAP đạt hiệu quả kinh tế cao.

Cuối tháng 3-2022, bà Phạm Thị Nổ ở thôn Xối Trì, xã Nam Thanh (Nam Trực) vui mừng khi được các cấp Hội Phụ nữ khởi công xây dựng ngôi nhà “Mái ấm tình thương”. Là hộ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, ở tuổi ngoài 70, sức khỏe bà Nổ giảm sút khi thường xuyên đau ốm, không có khả năng lao động. Nhiều năm qua, bà sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn khi mưa, gió. Để hỗ trợ bà xây mới lại chỗ ở, Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện Nam Trực đã vận động các nhà hảo tâm và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng người thân trong gia đình giúp kinh phí, ngày công xây dựng nhà mới, đổ mái bằng kiên cố với diện tích 30m2. Tổng dự toán công trình 120 triệu đồng, trong đó Hội LHPN các cấp hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại là nguồn kinh phí do cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình vận động. Ngôi nhà dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2022 sẽ giúp bà Nổ có tổ ấm an toàn mỗi khi mưa nắng. Cùng chung niềm vui được tặng nhà “Mái ấm tình thương” là gia đình chị Đỗ Thị Nhan ở xóm 2, xã Giao Thịnh (Giao Thủy). Chị Nhan có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn khi chồng và hai người con đều mắc bệnh về thần kinh, khả năng lao động gần như không có, mọi việc trong nhà đều do chị vất vả lo toan. Qua khảo sát, chi Hội Phụ nữ xóm 2 và Hội Phụ nữ xã đã đề nghị Hội Phụ nữ cấp trên hỗ trợ để gia đình có nhà ở ổn định. Huyện Hội đã quyết định trích quỹ “Mái ấm tình thương” hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng, kết hợp vận động các cá nhân, tập thể, những người có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần. Ngay khi khởi công xây dựng, anh em, họ hàng làng xóm đã giúp chị Nhan hàng chục ngày công, tặng những vật dụng thiết yếu để gia đình chị khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Để hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ ổn định nhà ở, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, hàng năm, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã chú trọng tuyên truyền, vận động phụ nữ phát huy nội lực, đồng thời vận động hội viên, phụ nữ phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau về vốn, ngày công, khoa học kỹ thuật, con giống… Bên cạnh đó, các cấp hội còn động viên, hướng dẫn hội viên có tư duy mới, cách làm mới trong lao động, sản xuất, mạnh dạn tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới phát triển các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả ở nông thôn; tập trung khai thác các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập. Để hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, hàng năm, các cấp Hội LHPN đã khảo sát nhu cầu, từ đó xây dựng mô hình giảm nghèo phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ và tình hình thực tế tại địa phương. Các cấp hội cũng thường xuyên cập nhật thông tin, chủ động tiếp cận, khai thác các nguồn vốn để hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ; kịp thời phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các điển hình phụ nữ vươn lên thoát nghèo ở cơ sở… Năm 2021, các cấp Hội đã vận động hội viên phụ nữ và nhân dân mua 156.588 thẻ Bảo hiểm y tế qua kênh của Hội; xây mới và sửa chữa 17 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 563,7 triệu đồng. Nhân dịp lễ, tết, các cấp Hội đã vận động các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ gần 3 tỷ đồng cho hội viên phụ nữ nghèo, bệnh tật, già yếu. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ các cấp còn tích cực nhận ủy thác quản lý các nguồn vốn vay với tổng dư nợ trên 2,9 nghìn tỷ đồng, cho 386.928 hộ vay. Các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên, tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 gần 2,3 tỷ đồng. Hoạt động của Quỹ TYM tiếp tục được phát triển. Hiện tại, 10/10 huyện, thành phố với 129 xã, phường triển khai Quỹ với tổng dư nợ trên 363 tỷ đồng cho thành viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Việc hỗ trợ vật chất, trao phương tiện sinh kế, thành lập các mô hình, câu lạc bộ để hỗ trợ chị em thoát nghèo được triển khai hiệu quả ở nhiều cơ sở hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, khẳng định vai trò của tổ chức hội trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Hồng Minh