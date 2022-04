Nỗ lực vượt khó, từng bước lấy lại niềm tin của khách hàng

Qua hơn 3 năm với sự hỗ trợ tích cực của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh, các ban, ngành, chính quyền địa phương, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) thị trấn Cổ Lễ đã từng bước hoạt động trở lại, khôi phục niềm tin của khách hàng, tiếp tục là địa chỉ tin cậy để người dân vay vốn đầu tư phát triển kinh tế địa phương.

Được Quỹ TDND thị trấn Cỗ Lễ tiếp vốn, ông Lương Văn Giáp, tổ dân phố Tây Kênh đã đầu tư mở rộng sản xuất, duy trì tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Đồng chí Vũ Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ cho biết: Để khôi phục hoạt động của Quỹ, chúng tôi đã tiến hành kiện toàn bộ máy cán bộ; tổ chức đánh giá, phân tích tình hình thực tế, dư luận liên quan tại địa phương, phân công cán bộ rà soát lại toàn bộ hồ sơ khách hàng, sổ sách kế toán, công tác bảo đảm an toàn kho quỹ, số dư tiền mặt, tài khoản; sắp xếp, bố trí lại quầy giao dịch tạo thuận tiện cho khách hàng. Tăng cường gắn kết phối hợp giữa cán bộ và đảng viên là tổ trưởng, bí thư chi bộ các tổ dân phố trên địa bàn để minh bạch tình hình hoạt động, tài chính, công tác kho quỹ; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của địa phương để người dân yên tâm. Ngoài ra, Quỹ tập trung thực hiện nghiêm túc quy định báo cáo, kiểm kê số liệu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng phục vụ công tác giám sát của Thanh tra NHNN Chi nhánh tỉnh. Để đảm bảo cung ứng tốt nguồn vốn cho các khách hàng là thành viên của Quỹ, Quỹ TDND thị trấn Cổ Lễ đã chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp để huy động vốn, lấy lại niềm tin khách hàng. Đến hết năm 2021 số dư tiền gửi tiết kiệm của Quỹ đạt 49,2 tỷ đồng, tăng 2,7 tỷ đồng so với năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường tiền tệ có nhiều diễn biến phức tạp tác động lớn đến việc phát triển sản xuất, đầu tư kinh doanh của nhân dân thị trấn. Vì vậy, công tác cho vay đặt ra rất nhiều thách thức khó khăn. Tuy nhiên với sự nỗ lực của tập thể cán bộ Quỹ, tổng dư nợ năm 2021 đạt 38,3 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiếu là 8,3% đảm bảo theo quy định. Toàn bộ các món vay đều đảm bảo giải ngân, thu gốc lãi theo đúng quy định, không có nợ xấu. Cán bộ quản lý, điều hành luôn bám sát các nội dung, Nghị quyết của chi bộ, của HĐQT triển khai xuống từng bộ phận hoạt động của Quỹ. Cùng với đó, Quỹ chỉ đạo quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát liên tục từng phần việc đồng thời động viên khích lệ kịp thời cán bộ, nhân viên trong mỗi hoạt động. Cán bộ Quỹ nhiệt tình, tận tâm với công việc, hỗ trợ thành viên được vay vốn với thủ tục nhanh gọn, chính xác, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của thành viên, không ngừng lấy lại và củng cố niềm tin của khách hàng đối với Quỹ TDND thị trấn Cổ Lễ. Tổng số thành viên tính đến hết ngày 31-3-2022 của Quỹ là 1.052 thành viên.

Năm 2022, với nỗ lực của cán bộ bền bỉ bám sát địa bàn hỗ trợ người dân tiếp cận dễ dàng với nhu cầu vốn, hiện Quỹ có 185 thành viên đang còn dư nợ là 42 tỷ đồng. Các món vay chủ yếu tập trung đáp ứng nhu cầu vốn phát triển các ngành nghề kinh tế trọng điểm của địa phương như nghề mộc mỹ nghệ, kinh doanh thương mại dịch vụ, vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng. Thị trấn Cổ Lễ có làng nghề mộc Kênh chuyên sản xuất đồ mộc dân dụng với hơn 1.300 hộ sản xuất, kinh doanh dịch vụ đóng trên địa bàn. Quỹ đã có 19 tổ vay vốn phân bố ở các khu vực trong thị trấn với 10 tổ phân theo đơn vị tổ dân phố và 9 tổ làng nghề. Để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, Quỹ đã chủ động hạ, giảm lãi suất cho vay, đồng thời cơ cấu lại thời hạn trả nợ để người dân có điều kiện giãn nợ, tập trung đầu tư duy trì sản xuất, kinh doanh. Ông Lương Văn Giáp, khách hàng đồng thời là tổ trưởng tổ vay vốn của Quỹ cho biết: “Gia đình chúng tôi gắn bó với Quỹ từ những ngày đầu khởi nghiệp khi vốn vay chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng/món. Vì thế, tôi rất tin tưởng Quỹ sẽ nhanh chóng phục hồi, hoạt động trở lại hiệu quả an toàn; là địa chỉ tin cậy giúp người dân có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh làm giàu tại quê hương”. Không chỉ đơn hàng, giá vận tải tăng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá nguyên vật liệu gỗ đầu vào cũng tăng chênh lệch từ 2-3 triệu/m3 khiến cho các hộ sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tại làng nghề mộc Kênh gặp không ít khó khăn do thiếu vốn. Được Quỹ tiếp vốn, ông Giáp đã giải quyết được nỗi lo về nguồn nguyên liệu, mạnh dạn ký phát triển các đơn hàng, mở rộng thị phần, giữ chân khách hàng và tạo thu nhập ổn định cho hơn 40 lao động.

Thời gian tới, để tiếp tục phát triển, Quỹ tập trung thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh theo phương án củng cố và phát triển Quỹ TDND Cổ Lễ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và phương án chuyển tiếp theo Thông tư 21/TT-NHNN đã được NHNN Chi nhánh tỉnh phê duyệt. Thường xuyên tuyên truyền, vận động, quảng bá các chính sách ưu đãi về tín dụng của Quỹ để tạo vị thế, uy tín, thu hút vốn nhàn rỗi trong nhân dân nhưng đảm bảo các nguyên tắc về tổng mức nhận tiền gửi/vốn chủ sở hữu, nâng cao tỷ lệ tiền gửi từ thành viên. Nâng cao chất lượng tín dụng, không vì mục tiêu tăng dư nợ mà thực hiện không nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn cho món vay. Tăng tỷ lệ tài sản có giao dịch đảm bảo. Tăng cường, tích cực đôn đốc thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn. Tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng. Xây dựng củng cố, duy trì hoạt động của các tổ thành viên vay vốn tại cơ sở. Nâng cao chất lượng đội ngũ quản trị điều hành, nhân viên. Cán bộ, nhân viên thường xuyên tu dưỡng đạo đức, nghiên cứu các văn bản nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, điều hành đảm bảo các hoạt động tín dụng lành mạnh. Ngoài ra, Quỹ cũng đề xuất NHNN Chi nhánh tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra giúp đỡ Quỹ duy trì hoạt động ổn định, từng bước tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ đơn vị khắc phục, nâng cao chất lượng hoạt động. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ các sai phạm và thu hồi nợ quá hạn từ nhiệm kỳ trước giúp Quỹ TDND thị trấn Cổ Lễ phát triển bền vững trong thời gian tới. Năm 2022, Quỹ phấn đấu tổng nguồn vốn huy động tăng trưởng từ 10-15%; tỷ trọng tiền gửi thành viên đạt trên 50%. Tổng dư nợ tăng trưởng từ 10-20%. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 3-5%, tiến tới đảm bảo theo quy định của pháp luật./.

Bài và ảnh: Đức Toàn