Chủ động quản lý, điều hành giá chống lạm phát

Từ đầu năm đến nay, diễn biến giá cả hàng hóa một số nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ sản xuất, tiêu dùng như khí đốt - dầu mỏ, lương thực, thực phẩm và nhiều loại hàng hóa thiết yếu khác trên thế giới và trong nước liên tục gia tăng đã tạo áp lực rất lớn đến chi phí sản xuất, nguồn cung hàng hóa, có nguy cơ dẫn đến lạm phát ở mức độ cao. Để giảm đến mức thấp nhất các biến động bất thường về giá trên địa bàn, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác quản lý, bình ổn giá, giữ ổn định thị trường, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) thu giữ gần 2.000 bộ kit test COVID-19 có dấu hiệu nhập lậu lưu thông trên thị trường.

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, 3 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 14.483,8 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 3 tháng đầu năm 2022 tăng 2,23% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng số 11 nhóm hàng hóa dịch vụ thì 8 nhóm có chỉ số giá tiêu dùng tăng cao như: Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,34%; đồ uống, thuốc lá tăng 4,21%; giáo dục tăng 1,96%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 4,92%; giao thông vận tải tăng 13,59%... Đến thời điểm hiện tại, mặc dù tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh vẫn tương đối ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến, bất hợp lý nhưng mức tăng giá các mặt hàng thiết yếu này đã hình thành một mặt bằng giá mới, tác động tiêu cực đến đời sống của người dân và sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến chi phí đầu vào sản xuất dẫn đến tình trạng giá bán một số hàng hóa, dịch vụ tăng mạnh vào những tháng cuối năm. Để giảm đến mức thấp nhất các biến động bất thường về giá trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp quản lý giá, bình ổn thị trường theo hướng: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, minh bạch thông tin về giá và công tác điều hành giá của cấp có thẩm quyền, nhất là diễn biến giá các vật tư quan trọng, các mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất và đời sống của người dân để ổn định tâm lý người tiêu dùng, kiểm soát lạm phát. Tăng cường công tác phối hợp, kiểm soát, theo dõi sát diễn biến về cung cầu hàng hóa, tình hình giá; có biện pháp xử lý kịp thời các thông tin thất thiệt gây bất ổn thị trường; có phương án và đề xuất kịp thời với các bộ, ngành liên quan nhằm ứng phó kịp thời ổn định thị trường khi có biến động. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu; định hướng cho các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân. Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, nhất là đối với nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất; vật tư y tế phòng dịch, sản phẩm nông nghiệp; giá cước vận tải... để kịp thời có các giải pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá trên địa bàn, kiểm soát lạm phát để thực hiện tốt mục tiêu kép vừa giữ bình ổn mặt bằng giá để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, vừa hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sở Tài chính đã tăng cường thực hiện việc kiểm tra, rà soát kỹ phương án giải trình đối với điều chỉnh tăng giá của các đơn vị. Trong trường hợp không hợp lý, Sở yêu cầu soát xét lại, tránh tình trạng tăng giá không phù hợp trục lợi với tác động của các yếu tố đầu vào, tăng giá dây chuyền, gây tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội hoặc làm thất thu ngân sách Nhà nước. Sở Công Thương tập trung theo dõi, đánh giá diễn biến thị trường hàng hóa, chủ động phương án đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nhất là đối với một số mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao vào dịp nghỉ lễ; không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Sở trực tiếp kiểm tra việc dự trữ cung ứng xăng dầu tại 4 doanh nghiệp đầu mối và hệ thống đại lý bán lẻ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp với Sở NN và PTNT, các cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình sản xuất nông nghiệp, diễn biến thời tiết đánh giá nguồn cung các mặt hàng nông sản, đặc biệt là thịt lợn, thịt bò, thủy hải sản của tỉnh để kịp thời tham mưu các biện pháp cân đối cung cầu phù hợp. Cục Quản lý thị trường và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh chủ động công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó chú trọng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đặc biệt các mặt hàng thuộc diện kê khai giá như: Xăng dầu, xi măng, sắt thép, phân bón… Qua đó phát hiện và xử phạt nhiều đơn vị không thực hiện kê khai giá, không thông báo mức giá điều chỉnh bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Từ đầu năm đến nay, qua công tác kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực giá và gian lận thương mại, các ngành chức năng đã phát hiện và xử lý gần 100 vụ vi phạm quy định về quản lý giá với các lỗi như: không niêm yết giá, niêm yết giá không đầy đủ, kinh doanh hàng hoá không đảm bảo chất lượng, đo lường; hàng hoá vận chuyển không có đầy đủ hoá đơn, chứng từ. Đặc biệt lực lượng Quản lý thị trường đã phối hợp với Công an tỉnh phát hiện nhiều vụ gian lận về giá, nguồn hàng trong cung ứng xăng dầu, thiết bị vật tư y tế, vật tư nông nghiệp.

Dự báo diễn biến chỉ số tiêu dùng, cung cầu hàng hóa từ nay đến cuối năm vẫn có nhiều biến động, các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bình ổn thị trường và kiềm chế lạm phát như: Tăng cường quản lý giá, bình ổn thị trường, thúc đẩy lưu thông hàng hóa; kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách Nhà nước, hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công. Tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành về quản lý giá, giám sát giá cả thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giá và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để tạo sự minh bạch, tránh tình trạng lợi dụng đầu cơ đẩy giá hàng hóa lên cao bất hợp lý. Kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp bình ổn giá phù hợp, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương