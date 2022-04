Hoàn thiện tuyến đường huyết mạch tạo động lực phát triển kinh tế biển

Hoà chung khí thế thi đua chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Quốc tế Lao động (1-5), tỉnh ta đón tin vui tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tiếp tục được đầu tư hoàn thiện. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực vào cuộc của các sở, ngành chức năng, địa phương và nhà thầu tư vấn, giám sát, thi công, ngày 25-4, giai đoạn II của dự án chính thức được khởi công. Việc triển khai xây dựng tuyến đường không chỉ đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, mà còn tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển giao thông huyết mạch của tỉnh, mở ra những cơ hội phát triển đột phá kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Hồng.

Phối cảnh đơn nguyên cầu Đống Cao trên tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh ta với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn II.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 17-3-2017, UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 31-7-2017 với tổng mức đầu tư là 5.326,5 tỷ đồng (giai đoạn I là 2.839 tỷ đồng; giai đoạn II là 2.487,5 tỷ đồng). Dự án có tổng chiều dài tuyến là 46km đi qua 16 xã của 2 huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng (huyện Ý Yên 10km và huyện Nghĩa Hưng 36km). Điểm đầu tại khu vực nút Cao Bồ (nút giao đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 10, huyện Ý Yên), điểm cuối tại Trạm đèn biển Lạch Giang (KCN Dệt may Rạng Đông, đê biển xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng). Dự án sau khi hoàn thành có quy mô: Đoạn từ Cao Bồ đến cầu Thịnh Long là đường cấp II đồng bằng, vận tốc thiết kế đạt 100km/giờ, nền đường rộng từ 24-26m; mặt đường 4 làn xe cơ giới; đoạn từ cầu Thịnh Long đến KCN Dệt may Rạng Đông quy mô đường phố chính đô thị với vận tốc thiết kế đạt 80km/giờ, nền đường rộng từ 32,5-34,5m; mặt đường 6 làn xe cơ giới; xây dựng cầu Đống Cao (bề rộng cầu 12m). Dự án được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn; trong đó giai đoạn I đầu tư xây dựng đoạn từ khu vực nút giao Cao Bồ đến tỉnh lộ 490C (Km00+00 - Km23+200) mỗi bên 1 làn xe cơ giới; đoạn từ đường đầu cầu Thịnh Long đến KCN Dệt may Rạng Đông (Km36+400 - Km46+00) đầu tư mỗi bên 2 làn xe cơ giới; đoạn đi trùng đường tỉnh 490C (Km23+200 - Km36+400) tận dụng đường hiện tại. Tháng 12-2021 giai đoạn I của dự án đã hoàn thành. Một trong những thành công nổi bật khi triển khai thực hiện dự án là tinh thần quyết tâm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của các cấp chính quyền, ngành chức năng. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay khi có quyết định đầu tư dự án, các ngành, các địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò của công trình; trong đó, chú trọng tuyên truyền để người dân nhận thức rõ dự án góp phần tạo điều kiện để phát triển kinh tế biển, các ngành nghề dịch vụ thương mại, tạo cơ hội sinh kế cho người dân cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống; từ đó vận động, thuyết phục các hộ dân có đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng chấp hành chủ trương bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Đồng chí Đinh Văn Phương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết: Để phát huy hiệu quả đầu tư dự án, thời gian qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với các sở, ngành chức năng và UBND các huyện Ý Yên, Nghĩa Hưng, nhà thầu thi công vừa đảm bảo tiến độ, chất lượng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn I và triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư khởi công xây dựng giai đoạn II của dự án. Với sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, giai đoạn II của dự án chính thức được khởi công vào ngày 25-4-2022; thời gian thực hiện hợp đồng 42 tháng và sẽ hoàn thành toàn tuyến theo quy mô dự án đã phê duyệt gồm: Nâng cấp, mở rộng đoạn đi trùng tỉnh lộ 490C, mở thêm 1 làn xe cơ giới mỗi bên đối với các đoạn đã đầu tư trong giai đoạn I và xây dựng cầu Đống Cao vượt sông Đào nối liền 2 huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng. Cầu Đống Cao có chiều rộng 12m (1 đơn nguyên cầu Đống Cao với chiều rộng 12m còn lại sẽ được đầu tư trong Dự án tín dụng cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ do Bộ GTVT quản lý). Cầu Đống Cao có chiều dài toàn cầu là 761,8m; gồm 17 nhịp (3 nhịp chính dầm hộp liên tục và 14 nhịp dẫn bằng dầm Super T). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn II; đơn vị tư vấn thiết kế là Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 và Công ty Cổ phần Nadeco; đơn vị Tư vấn giám sát là Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình Thăng Long; nhà thầu xây dựng là Công ty Cổ phần tập đoàn Xuân Trường.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh ta với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được hoàn thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đột phá chiến lược, tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông đường bộ, vượt sông Đào nối liền 2 huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng, phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ quốc gia, quy hoạch phát triển GTVT của tỉnh. Cùng với việc xây dựng cầu Đống Cao, tuyến đường trục phát triển khi hoàn thành sẽ kết nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, các trung tâm kinh tế, chính trị trong khu vực, kết nối giao thông với các tuyến đường giao thông huyết mạch của quốc gia và của tỉnh (các Quốc lộ10, 37B, 37C, 21B; các tuyến tỉnh lộ 490C, 488C và tuyến đường bộ ven biển). Dự án hoàn thành sẽ tạo tiền đề cho việc khai thác và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, tài nguyên biển và vùng ven biển, giảm chênh lệch giữa các vùng, thu hút các nhà đầu tư, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn II sớm hoàn thành, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bố trí các cán bộ, kỹ sư có năng lực, trách nhiệm và kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án, giám sát công trình, tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản; phối hợp với các địa phương, các chủ thể công trình công cộng trên tuyến như: Điện lực, Viễn thông, cấp nước giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng. Đồng thời phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng các huyện Ý Yên, Nghĩa Hưng cùng với các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động nhân dân nơi dự án đi qua ủng hộ chủ trương xây dựng dự án, sớm bàn giao đủ mặt bằng cho nhà thầu tổ chức thi công. Làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành chức năng quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo nhà thầu thi công Công ty Cổ phần tập đoàn Xuân Trường sau khi nhận bàn giao mặt bằng, tập trung huy động mọi nguồn lực, vật tư, thiết bị, có biện pháp tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh ta với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được hoàn thành, đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại mà còn nâng cao năng lực GTVT, tăng sức cạnh tranh thu hút đầu tư với kỳ vọng tạo đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Thành Trung