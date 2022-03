Chủ động chống rét bảo vệ đàn vật nuôi

Những ngày này, không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ xuống thấp dễ làm cho vật nuôi giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ bị mắc các loại dịch bệnh truyền nhiễm. Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) đã có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm cho vật nuôi không bị thiệt hại do rét đậm, rét hại kéo dài.

Anh Bùi Văn Thắng, thôn Đắc Lực, xã Liên Bảo (Vụ Bản) thường xuyên thắp đèn, bổ sung thức ăn cho đàn gà bảo đảm đủ chất dinh dưỡng để chống rét.

Xã Liên Bảo là địa phương phát triển chăn nuôi khá mạnh của huyện Vụ Bản. Toàn xã hiện có khoảng trên 200 hộ chăn nuôi lợn, gà, trâu, bò... Để bảo vệ đàn vật nuôi, xã đã hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn súc, gia cầm kết hợp với tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kiến thức cho người dân. Phó Chủ tịch UBND xã Liên Bảo Nguyễn Thế Chi cho biết: Trong đợt rét đậm, rét hại này, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền người dân dùng tấm đệm lót, bóng điện hồng ngoại và bóng đèn sợi đốt để sưởi ấm cho đàn vật nuôi. Đồng thời sử dụng củi, trấu đốt xung quanh chuồng trại để chống rét; tuyệt đối không dùng bếp lò, đốt than có thể khiến vật nuôi bị chết ngạt. Riêng đối với đàn trâu, bò, khi nhiệt độ xuống dưới 150C khuyến cáo người dân không chăn dắt, thả rông ngoài đồng; chủ động chuẩn bị đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi nếu thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài. Gia đình anh Bùi Văn Thắng ở thôn Đắc Lực đang nuôi gần 2.000 con gà thịt giống H’mông đen. Để chống rét cho đàn gà, gia đình anh đã chủ động sử dụng bạt che kín các cửa ra vào, dùng vải, rơm khô bịt kín lỗ, khe hở tránh gió lùa, đồng thời tiêm phòng bệnh cúm, tiến hành vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi. Hiện đàn vật nuôi của gia đình anh đang được bảo vệ an toàn, khỏe mạnh, phát triển tốt. Trao đổi với chúng tôi, anh Thắng cho biết: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là qua Đài Truyền thanh xã thông báo thường xuyên về tình hình rét đậm, rét hại và các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi, gia đình đã chủ động gia cố, tu sửa, che chắn chuồng trại, chuẩn bị đầy đủ nguồn thức ăn dự trữ, thực hiện chế độ chăn nuôi an toàn sinh học; bổ sung vitamin tổng hợp, khoáng chất vào chế độ dinh dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Giống như anh Thắng, gia đình ông Trần Quang Tâm, Tây Xóm Già, xã Kim Thái (Vụ Bản) nuôi gần 100 con lợn thịt, 4 con lợn nái và trên 200 con gà thịt. Trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại, gia đình ông đã chủ động che chắn chuồng trại, chuẩn bị vật liệu để giữ ấm cho gia súc, gia cầm như thắp điện sưởi ấm đồng thời chuẩn bị các loại thức ăn tinh bột để bổ sung vào khẩu phần ăn nhằm tăng cường chất dinh dưỡng và tăng sức đề kháng cho đàn gia súc, gia cầm.

Theo số liệu thống kê của Sở NN và PTNT: Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 141 nghìn con lợn, 7.726 con trâu, 28.011 con bò và 9 triệu 467 con gia cầm. Để bảo vệ đàn vật nuôi, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp chống rét cho đàn vật nuôi. Đồng chí Phạm Ngọc Chi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vụ Bản cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo Ban Chăn nuôi và Thú y các xã, thị trấn bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi để hướng dẫn cách chăm sóc, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, nhất là việc chống rét, bổ sung khẩu phần ăn bảo đảm đủ dinh dưỡng để vật nuôi, tăng sức đề kháng. Cần hướng dẫn người chăn nuôi chủ động chăm sóc bảo vệ, đảm bảo chống đói, rét cho gia súc, gia cầm. Các địa phương tăng cường quản lý, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chú trọng thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại môi trường xung quanh khu vực chăn nuôi, nhất là việc tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm theo hướng dẫn của ngành thú y; tăng cường cán bộ chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở chăn nuôi thực hiện tốt các yêu cầu trên.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời điểm cuối tháng 2 và cả tháng 3 năm nay, xu hướng thời tiết rét đậm sẽ tiếp tục xảy ra, nhiệt độ bình quân xuống thấp dưới 15oC, tiếp tục xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn vật nuôi. Trước tình hình trên, Sở NN và PTNT đã có Công văn số 25/SNN-CNTY ngày 5-1-2022 về việc đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi; phòng, chống dịch bệnh, đói, rét ở gia súc, gia cầm. Theo đó, Sở NN và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp để phát triển chăn nuôi, thủy sản, phòng, chống dịch bệnh động vật theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN và PTNT, UBND tỉnh, Sở NN và PTNT. Tích cực thông tin, tuyên truyền tới toàn thể nhân dân, nhất là người chăn nuôi, người buôn bán, giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật về tác hại, nguy cơ xảy ra các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, đặc biệt là nguy cơ xâm nhiễm vào tỉnh các chủng vi-rút cúm gia cầm thể độc lực cao (H5N2, H7N9, H9N2...); tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi: chuồng trại phải đảm bảo khô ráo, thông thoáng, không để mưa tạt, gió lùa; con giống nhập vào nuôi phải rõ nguồn gốc, khỏe mạnh, thực hiện nuôi nhốt cách ly và tiêm phòng vắc-xin đúng quy trình; đảm bảo số lượng, chất lượng thức ăn, nước uống, chú ý bảo quản không để thức ăn bị ẩm, mốc, hư hỏng; bổ sung các loại vitamin, khoáng chất vào khẩu phần ăn; vệ sinh sạch sẽ khu vực chăn nuôi, rắc vôi bột lối đi và xung quanh khu vực chuồng nuôi, định kỳ phun thuốc sát trùng từ 1-2 lần/tuần; những ngày rét hại không chăn thả trâu, bò, gia cầm mà nuôi nhốt trong chuồng, nếu đốt lửa để sưởi ấm cho vật nuôi cần lưu ý thoát khí không để vật nuôi bị ngạt hoặc gây hỏa hoạn. Các địa phương cần tăng cường thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp, phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi.

Sự tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi sẽ góp phần giảm thiểu những thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra cho sản xuất và người chăn nuôi./.

Bài và ảnh: Văn Đại