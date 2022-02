Ngành Ngân hàng đồng hành cùng công tác an sinh xã hội

Kinh doanh không tách rời nghĩa vụ đối với cộng đồng xã hội, đây là truyền thống nghĩa tình của cán bộ, nhân viên toàn ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua. Thông qua các hoạt động xã hội như xây nhà tình nghĩa, trường học, tặng quà thương, bệnh binh, hộ nghèo, người có công, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19… ngành Ngân hàng mong muốn chung tay cùng các cấp, ngành và cộng đồng san sẻ khó khăn với những hoàn cảnh yếu thế.

Khánh thành nhà Đại Đoàn kết cho hộ bà Mai Thị Mến, xóm 24, xã Hải Anh (Hải Hậu) từ nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh.

Tranh thủ sự ủng hộ của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Công đoàn Agribank Trung ương, từ nhiều năm nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Nam Định luôn là một trong những đơn vị đi đầu tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội của tỉnh bằng nhiều hoạt động hiệu quả với tổng số tiền hỗ trợ hàng chục tỷ đồng. Riêng năm 2021, tổng số tiền cho hoạt động an sinh xã hội của Agribank Chi nhánh tỉnh là hơn 1 tỷ 987 triệu đồng. Trong đó, có 300 triệu đồng từ nguồn vốn Công đoàn Agribank xây 5 nhà tình nghĩa cho hội viên Hội Nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ủng hộ người nghèo đón Tết 2020 là 210 triệu đồng, ủng hộ các Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 là 478 triệu đồng. Ngoài ra, Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định còn ủng hộ Quỹ khuyến học tỉnh 55 triệu đồng, ủng hộ các trường học thị trấn Ngô Đồng (Giao Thuỷ) 50 triệu đồng, tặng máy vi tính cho 2 trường học ở huyện Vụ Bản với kinh phí 95 triệu đồng. Ông Triệu Đình Vỵ, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh cho biết: Đơn vị luôn giáo dục ý thức, khơi dậy tinh thần và trách nhiệm vì cộng đồng đến toàn thể cán bộ, nhân viên, bởi ngoài nhiệm vụ chính trị cung ứng vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Agribank Chi nhánh tỉnh luôn xác định công tác an sinh xã hội cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Phát huy kết quả đạt được, ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội của tỉnh, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Dịp Tết Nhâm Dần 2022, Agribank tỉnh đã tặng hơn 1.000 suất quà cho các hội viên Hội Nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi suất 500 nghìn đồng và hàng trăm suất quà khác cho những hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh. Đây là chương trình ý nghĩa, thể hiện sức mạnh đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, được Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định chung tay, duy trì thực hiện hàng năm. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng, sự sẻ chia, yêu thương vì cộng đồng của cán bộ, nhân viên Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định, góp phần làm cho ngày Tết cổ truyền thêm nhiều ý nghĩa, ấm áp tình người.

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, việc quan tâm, động viên chia sẻ với những hộ nghèo, tri ân các hộ gia đình chính sách luôn là hoạt động được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh ưu tiên thực hiện. Hàng năm, công đoàn Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đều trích hàng trăm triệu đồng từ nguồn ủng hộ của đoàn viên thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tặng quà người có công, hộ nghèo, gia đình chính sách; ủng hộ công tác xã hội tại địa phương và toàn quốc... Ngoài ra, công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở đều tích cực tham gia đóng góp ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện do địa phương phát động. Nhiều hoạt động an sinh xã hội của ngân hàng được tỉnh và người dân ghi nhận tích cực. Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Công đoàn cơ sở Ngân hàng tặng 10 bộ máy tính bảng có kết nối mạng sẵn cho 10 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập ở các huyện, thành phố. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cán bộ Ngân hàng CSXH tỉnh đã đến thăm, tặng quà người có công, người nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mới đây, 10 căn nhà Đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh tổng giá trị hỗ trợ 500 triệu đồng được trích từ nguồn Quỹ phúc lợi của Ngân hàng CSXH Việt Nam (mỗi căn nhà là 50 triệu đồng) đã được khánh thành trong niềm vui hân hoan, phấn khởi của mỗi gia đình. Chị Lê Thị Hợp ở xóm Tân Phú, xã Bạch Long (Giao Thuỷ) cho biết: “Chồng tôi mất sớm, để lại mình tôi với 4 con thơ dại. Cháu lớn nhất mới 9 tuổi, cháu bé nhất mới 14 tháng tuổi. Cả gia đình chưa có nhà ở, phải ở nhà bà ngoại trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Rất may, các cấp, ngành, địa phương cùng họ hàng, bà con đã quan tâm chung tay xây dựng cho tôi và các con căn nhà mới từ nguồn vốn hỗ trợ 50 triệu đồng của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh giúp mẹ con chúng tôi có được mái nhà ấm áp kịp đón Tết”. Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, các ngân hàng khác đang hoạt động kinh doanh tại tỉnh cũng tích cực chung tay cùng các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để “không ai bị bỏ lại phía sau” mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Như Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định đã tặng 1.000 suất quà cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Nam Định cũng đồng hành cùng với chương trình “Tết vì người nghèo của tỉnh” với 400 suất quà dành cho 400 đối tượng là hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn các huyện: Nam Trực, Nghĩa Hưng và thành phố Nam Định.

Thấm nhuần đạo lý đùm bọc tương thân, tương ái của dân tộc, hàng năm ngành Ngân hàng đều dành số tiền khá lớn gồm các nguồn quỹ, lợi nhuận kinh doanh và tiền lương, thu nhập của cán bộ, nhân viên và người lao động tự nguyện đóng góp. Trong 5 năm (2016-2021), ngành Ngân hàng tỉnh đã dành hàng trăm tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Thời gian tới, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục nêu cao trách nhiệm xã hội trong quá trình hoạt động kinh doanh, coi đó là phương châm hành động xuyên suốt của ngành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu ổn định an sinh xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Đức Toàn