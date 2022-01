Du xuân chỉ trọn vẹn khi đã "lận lưng" bảo hiểm xe máy

Ngày xuân trước khi ra đường tham gia giao thông, bạn nhớ kiểm tra xem mình đã “lận lưng” bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới chưa nhé.

Đây là loại bảo hiểm xe máy bắt buộc, nếu không mua hoặc ra đường không mang theo giấy chứng nhận, bạn sẽ bị xử phạt vi phạm (100.000-200.000 đồng/xe máy).

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/3/2021 về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới đã tạo thuận lợi hơn, giảm gánh nặng thủ tục nhằm khuyến khích người dân mua loại hình bảo hiểm này để “phòng thân”. Khi có tai nạn xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới (chứ không phải bồi thường cho chủ xe). Như vậy, khi mua bảo hiểm này, dù chủ xe không đủ khả năng chi trả thì vẫn được công ty bảo hiểm hỗ trợ tài chính kịp thời để khắc phục các tổn thất về người và tài sản cho nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông.

Mua ngay bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới để du xuân an toàn, trách bị xử phạt trong những ngày đầu năm mới.

So với quy định trước, Nghị định 03/2021/NĐ-CP có nhiều cải tiếnlàm nức lòng người tiêu dùng. Thứ nhất, quyền lợi bồi thường rất lớn so với phí bảo hiểm từ 55.000 - 60.000 đồng (phí tùy loại xe máy điện, xe dưới 50cc hay trên 50cc). Theo đó, mức trách nhiệm bảo hiểm là 150 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong do xe cơ giới gây ra. Đối với thiệt hại về tài sản do xe máy gây ra là 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn.

Thứ hai, không đợi đến khi hoàn thành toàn bộ hồ sơ mới chi trả bồi thường, mà công ty bảo hiểm sẽ thay mặt chủ xe chuyển tiền tạm ứng trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về vụ tai nạn. Một khi xác định được vụ tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tạm ứng chi trả 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong và đối với trường hợp bị thương tích phải cấp cứu 50% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ.

Đặc biệt, người dân có thể ngồi nhà mua online bảo hiểm xe máy dễ dàng. Hiện nhiềudoanh nghiệp đãtriển khai cung cấp loại hình giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử cho người mua bên cạnh thẻ giấy truyền thống.

Tai nạn giao thông xảy ra là điều không ai mong muốn, để lại những hậu quả cũng như di chứng lớn, lâu dài cả về con người và vật chất. Trong nhiều trường hợp, người gây tai nạn không có khả năng chi trả khắc phục thiệt hại của những người khác hoặc thiệt hại với nạn nhân tai nạn giao thông..., từ đó nảy sinh những vấn đề có tác động, ảnh hưởng lớn đến công bằng an sinh xã hội.

Với bảo hiểm bắt buộc xe máy, khi xảy ra sự cố, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thay mặt chủ xe chi trả bồi thường trực tiếp cho nạn nhân, bảo đảm nguồn hỗ trợ đủ lớn và kịp thời cho các nạn nhân nhanh chóng khắc phục tổn thất về người và tài sản, mà không bị phụ thuộc vào việc người gây tai nạn có khả năng chi trả hay không.

Với ý nghĩa trên, đây không phải là sản phẩm bảo hiểm thương mại thông thường mà là một chính sách an sinh xã hội, giúp các bên liên quan trong các vụ tai nạn xe máy sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Ý nghĩa này còn nhân văn hơn bởi Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã chi hỗ trợ nhân đạo những gia đình có người thân không may gặp tai nạn thiệt hại về sức khỏe, tính mạng mà chủ xe không xác định được, xe không tham gia bảo hiểm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

Theo đó, mức chi hỗ trợ nhân đạo là 30% mức trách nhiệm bảo hiểm /1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong; 10% mức trách nhiệm bảo hiểm /1 người/1 vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Với những quyền lợi được cải tiến, người dân hãy chủ động trang bị cho chính mình, để du xuân an toàn, cũng như cùng đóng góp để chính sách nhân đạo, nhân văn lan tỏa rộng hơn. Người dân khicần thông báo về các trường hợp tai nạn giao thông cần được hỗ trợ nhân đạo có thể gọi số đường dây nóng 0948 485 285 của Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới.

Hiện tại nhiều doanh nghiệp đã triển khai cung cấp loại hình giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử cho người mua bên cạnh thẻ giấy chứng nhận truyền thống với giá trị như nhau. Người dân có thể mua bảo hiểm trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử hoặc theo hướng dẫn trên website của các doanh nghiệp.

Phi Hùng