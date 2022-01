Các nhà vườn chuẩn bị hoa, cây cảnh đón Tết

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang tới gần. Thời điểm này, các nhà vườn trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương hoàn tất những khâu cuối cùng trong công đoạn chăm sóc, tạo dáng hoa, cây cảnh để đưa đi tiêu thụ, phục vụ nhu cầu của người dân.

Nhà vườn Hiếu Doan ở thôn Đồng Phù, xã Nam Mỹ (Nam Trực) thực hiện công đoạn tỉa lá đào để chuẩn bị đưa ra thị trường.

Trên các cánh đồng trồng hoa ở các thôn Hồng Hà, Bình Dân… của xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) những ngày này, những luống hoa cúc, hoa ly đã lên xanh mướt, xen lẫn sắc vàng, sắc đỏ rực rỡ của các loại hoa đã vào vụ thu hoạch. Từ nhiều năm nay, gia đình anh Nguyễn Văn Sử ở thôn Hồng Hà 1, trồng khoảng 1ha hoa cát tường, ly, dơn, cúc phục vụ dịp Tết. Năm nay, thời tiết diễn biến thất thường với nhiều đợt mưa kéo dài gây ngập úng, hoa cúc giống chết nhiều, nên để có được hoa đẹp đúng dịp Tết, anh Sử phải thường xuyên có mặt ở vườn để tưới nước, tỉa lá, phun thuốc kích thích sinh trưởng đảm bảo cho hoa phát triển tốt. Trong vườn, những cây cúc cao gần 1m, hoa đang hé nụ rất đẹp, tuy nhiên lượng hoa giảm chỉ còn 1/3 so với mọi năm nhưng bù lại giá hoa cũng cao gấp 3 lần, khoảng 5.000 đồng/bông. Các loại hoa dơn, cát tường, hoa ly… cũng đang vào độ nở để chuẩn bị thu hoạch. Nhiều năm nay, các làng hoa Mỹ Tân đã tạo nên “thương hiệu” sản xuất nhiều loại hoa với bông to, nhiều cánh, màu sắc đẹp nên cứ đến dịp Tết, các thương lái trong vùng lại đến tận vườn thu mua rồi đem bán tại các tỉnh, thành phố như: Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Điện Biên, Sơn La... Năm nay, anh Sử, nhiều hộ trồng hoa trong xã có chút thấp thỏm, lo lắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng nhiều tới kinh tế của người dân, nhu cầu mua sắm các loại hoa, cây cảnh sẽ giảm so với mọi năm. Tuy nhiên niềm lo lắng của người dân nơi đây bớt hơn khi càng giáp Tết, thương lái đến mua ngày càng nhiều hơn.

Ở các nhà vườn thuộc xã Nam Phong (thành phố Nam Định), các xã: Nam Mỹ, Nam Toàn, Nam Vân, Điền Xá (Nam Trực), Hải Lý, Hải Minh (Hải Hậu) những ngày này cũng đang hối hả với những công đoạn chăm sóc cây cuối cùng. Chuẩn bị Tết năm nay, hoa, cây cảnh của các nhà vườn khá đa dạng, phong phú, từ những loại cây truyền thống như quất, đào, bưởi cảnh đến các loại cây mini, bon sai, các loại hoa: hồng, trà, ly, lan... Ông Phạm Văn Nam ở thôn Vạn Diệp hiện có 0,4ha trồng quất với khoảng 1.000 gốc trong đó có gần 400 gốc đã vào thế đẹp, cho ra thị trường vào đúng dịp Tết. Nhiều cây thế, dáng đẹp, quả to đầy đặn đã được các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố và một số tỉnh lân cận đến đặt cọc thuê và mua về. Để quất sai quả, thêm lộc, thêm hoa… từ tháng 4 âm lịch, những người trồng quất như ông Nam đã phải uốn cây, tỉa vòm, tạo dáng cho cây. Việc chăm sóc thường kéo dài suốt từ đầu năm, đến cuối năm đem lại thu nhập. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ở hầu hết các nhà vườn, lượng khách đến tìm mua trực tiếp chậm hơn so với những năm trước. Anh Phạm Văn Chiến, ở thôn Quyết Tiến, xã Nam Mỹ cho biết, năm nay thời tiết tương đối thuận lợi cho người trồng quất. Các gốc quất 2 năm tuổi, sau khi được chăm bón thường xuyên đến nay đều phát triển tốt, ít bị sâu bệnh, quả to, vàng bóng. So với mọi năm, năm nay chi phí vật tư đầu vào, thuốc, phân bón... đều tăng hơn so với năm trước, dẫn đến giá thành sản xuất tăng khoảng 20% nhưng đến nay giá bán ra hầu như vẫn giữ nguyên, phù hợp với nhiều khách hàng. Vườn nhà anh có 300 gốc quất cỡ trung, có giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng nhưng ở thời điểm hiện tại mới có khoảng 20% đặt hàng. Để thích ứng với thị trường thời kỳ dịch bệnh, khách chỉ cần yêu cầu về dáng, thế và giá cần mua, anh sẽ chụp ảnh và ship đến tận nhà cho khách.

So với trồng quất, trồng đào vất vả hơn nhiều bởi phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Cuối năm nay, có thời gian nắng ấm nhiều nên người trồng đào phải liên tục hãm cây để hoa trổ đúng thời điểm Tết. Tuy nhiên, theo nhiều nhà vườn dự báo, năm nay đào sẽ “kén” người chơi hơn bởi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, hơn nữa đào lại có nhiều rủi ro khi chơi như không nở, nở muộn, hoặc nở sớm quá. Vì vậy mà đến thời điểm này, lượng khách đến vườn đặt mua khá ít. Nhà vườn Hiếu Doan ở thôn Đồng Phù, xã Nam Mỹ hiện có vườn đào 2 năm tuổi với 350 cây đang hé nụ rất đẹp. So với thời điểm những năm trước, mỗi gốc đào có giá trung bình khoảng 200 nghìn đồng thì hiện tại, thương lái đặt mua hết vườn với trả giá chỉ 80 nghìn đồng/cây. Với giá này thì nhà vườn sẽ thua lỗ nhưng nếu đợi đến dịp giáp Tết cho được giá hơn nhưng đi kèm với rủi ro nhiều do ảnh hưởng của dịch bệnh. Bà Doan chủ nhà vườn cho biết: “Năm nay ông nhà tôi chẳng may bị tai biến phải nằm một chỗ, các công đoạn chăm bón hầu như phải thuê người làm nên mỗi gốc đào cũng đội giá lên, nhưng với tình hình này, tôi cũng chẳng đợi được đến giáp Tết, chỉ mong những ngày tới, thương lái sẽ trả giá cao hơn”. Không khí mua bán cũng im ắng ở các nhà vườn trồng và kinh doanh các loại cây cảnh, cây thế “cổ, kỳ, mỹ”, các loài hoa lan có giá trị kinh tế cao. Từ trong năm, các nhà vườn dự kiến lượng cây phục vụ thị trường Tết năm nay sẽ giảm khoảng 20-30% so với những năm trước nên đã tập trung vào sản xuất các chậu cây nhỏ với giá trị trên dưới 1 triệu đồng, giảm số lượng chậu lớn, những loại cây cảnh giá trị cao để thu hút khách mua.

Không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi. Các nhà vườn đều hy vọng những ngày cuối năm tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát, việc mua bán diễn ra thuận lợi hơn để sắc thắm của các loại hoa, cây cảnh sẽ đến với các gia đình trong mùa Xuân mới./.

Bài và ảnh: Hồng Minh