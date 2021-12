Ngành Điện chú trọng các hoạt động chăm sóc khách hàng

Tháng 12-2021 và tháng 1-2022 được ngành Điện chọn là tháng “Tri ân khách hàng” với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19”. Qua đây tạo sự gắn kết, thiết thực hơn, hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng vượt qua những khó khăn trong dịch COVID-19.

Điện lực thành phố Nam Định sửa chữa, thay thế hệ thống điện tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi nhân dịp tri ân khách hàng.

Đồng chí Đoàn Quốc Kiên, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định cho biết, hoạt động tri ân khách hàng năm nay được đơn vị tập trung vào 3 chương trình lớn là tiếp tục nâng cao chất lượng cung ứng, kinh doanh điện năng; tổ chức các hoạt động tri ân khách hàng; phối hợp, mở rộng chương trình an sinh xã hội. Trong chương trình công tác cung ứng, kinh doanh điện năng, Công ty tăng cường chỉ đạo 9 Điện lực huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện bảo đảm an toàn; hạn chế tối đa việc ngừng cấp điện trong tháng tri ân khách hàng; xử lý sự cố nhanh để cấp lại điện; tuân thủ đúng thời gian cắt và đóng điện đã thông báo đến khách hàng. Các Điện lực huyện, thành phố phối hợp với Phòng Kinh doanh, Văn phòng Công ty thực hiện tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của khách hàng đúng thời gian quy định; tăng cường tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về dịch vụ điện theo phương thức điện tử; thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh tác phong, thái độ giao tiếp khách hàng của cán bộ, công nhân viên. Ngành sẽ tiếp tục thực hiện giảm giá điện đợt 4 và đợt 5 cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định của Bộ Công Thương; đẩy mạnh quảng bá hoạt động của Trung tâm chăm sóc khách hàng; hướng dẫn khách hàng tra cứu thông tin về hóa đơn điện tử, thanh toán tiền điện trực tuyến, thông tin lịch tạm ngừng cung cấp điện, đăng ký lắp đặt mới công tơ điện; đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; các chương trình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả... Đối với các hoạt động tri ân khách hàng, ngành Điện thực hiện vệ sinh công nghiệp miễn phí trạm biến áp chuyên dùng cho 18 doanh nghiệp tiêu biểu; điều động nhân công miễn phí lắp đặt dây dẫn sau công tơ cho 90 khách hàng có yêu cầu cấp điện mới sinh hoạt trong tháng 12-2021; tặng quà cho 80 khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn trên 2 triệu kWh/năm; bốc thăm, tặng quà cho 10 khách hàng đăng ký thanh toán tiền điện sinh hoạt trực tuyến và cài đặt sử dụng phần mềm chăm sóc khách hàng trong tháng 12-2021... Đối với chương trình an sinh xã hội, ngành Điện phối hợp với Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố lựa chọn 50 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng, gia đình neo đơn, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để thực hiện sửa chữa, thay mới đường dây sau công tơ, bảng điện, thiết bị chiếu sáng. Tổ chức tặng 50 phần quà cho gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; các gia đình cán bộ, công nhân viên ngành Điện có thân nhân là liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng do Công ty Điện lực Nam Định đang phụng dưỡng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Cùng với đó, ngành Điện thực hiện trao tặng 20 nghìn khẩu trang cho khách hàng thuộc khu vực cách ly, phong tỏa và các trường học có học sinh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; trao tặng 5 máy tính bảng cho học sinh nghèo tiêu biểu đang phải học trực tuyến nhằm hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Hưởng ứng các hoạt động chăm sóc khách hàng, đến nay tất cả 9 Điện lực huyện và thành phố Nam Định đều nỗ lực triển khai, thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trong đó, Điện lực Xuân Trường đã sớm phân công đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật thực hiện vệ sinh công nghiệp trạm biến áp, rửa sứ cách điện bằng công nghệ mới (Hotline) cho 3 doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần Hoàng Vinh, ở tổ 16, thị trấn Xuân Trường; Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Xuân Châu, xã Xuân Châu; Xí nghiệp Chế biến thủy sản Xuân Thủy, trên địa bàn xã Xuân Vinh. Quản lý địa bàn thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc với số lượng lớn khách hàng, Điện lực thành phố Nam Định đang tập trung lực lượng tiến hành vệ sinh công nghiệp 6 trạm biến áp của các doanh nghiệp; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho 10 hộ nghèo ở các xã Mỹ Hưng (Mỹ Lộc), Nam Phong (thành phố Nam Định); sửa chữa điện cho 10 hộ nghèo, gia đình chính sách ở xã Mỹ Thuận (Mỹ Lộc) và phường Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định). Bà Trần Thị Lánh ở thôn Nam Khánh, xã Mỹ Thuận cho biết, gia đình rất phấn khởi khi được ngành Điện tổ chức sửa chữa, thay thế toàn bộ hệ thống điện gia đình, qua đó bảo đảm an toàn cho việc sử dụng, nhất là những ngày mưa bão, tiết trời ẩm ướt. Nhận quà Tết sớm của ngành Điện, bà Nguyễn Thị Hữu, thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn ở xóm Đồng Ngãi, xã Nam Phong rất xúc động, bởi sự động viên, chia sẻ kịp thời, giúp gia đình mua được một số lương thực, thuốc chữa bệnh sử dụng trong ngày Xuân...

Hoạt động tri ân khách hàng của ngành Điện năm nay tiếp tục được tổ chức hiệu quả theo nguyên tắc thiết thực với người dân, doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, tạo sự lan tỏa cao trong xã hội, qua đó góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Xuân Thu