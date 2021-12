Nâng cao hiệu quả quản lý về giao thông vận tải

Năm 2021 giao thông vận tải (GTVT) là một trong những ngành kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, đặc biệt là kinh tế vận tải.

Cải tạo, nâng cấp mặt đường Quốc lộ 10 đoạn qua địa phận huyện Vụ Bản góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Đồng chí Đinh Xuân Hùng, Giám đốc Sở GTVT khẳng định: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng trong năm 2021, Sở GTVT đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ; trong đó nổi bật là công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước về GTVT tạo điều kiện cho kinh tế GTVT duy trì hoạt động, giảm thiệt hại, đáp ứng yêu cầu đi lại, lưu chuyển hàng hóa. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT và UBND tỉnh, Sở đã phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT các tỉnh, thành phố trong quản lý vận tải hành khách. Triển khai cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên vận tải toàn quốc, ban hành hướng dẫn triển khai phần mềm kê khai thông tin giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hoá (cấp thẻ nhận diện tự động). Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tạm thời tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác triển khai của các đơn vị vận tải, bến xe khách thực hiện các lộ trình quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP (lắp camera giám sát đối với phương tiện, trình độ người trực tiếp điều hành vận tải, lắp đặt và sử dụng phần mềm quản lý bến xe khách…). Tiếp tục duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe. Chỉ đạo các Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19. Các lĩnh vực quản lý Nhà nước về GTVT cũng được Sở triển khai thực hiện tốt. Sở đã triển khai thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ theo kế hoạch năm 2021. Hoàn thành kế hoạch duy tu, bảo trì năm 2021 với 27 công trình sửa chữa đường bộ các nguồn vốn Trung ương, địa phương. Báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đầu tư 3 công trình xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại huyện Hải Hậu. Đôn đốc Công ty Cổ phần Tasco, Công ty TNHH MTV Tasco 6 hoàn thành triển khai việc thu phí không dừng tại Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc đảm bảo đúng thời gian quy định (4 làn bổ sung). Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương trình UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh (tại các Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29-7-2021 và số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20-9-2021).

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), Sở đã chỉ đạo các đơn vị toàn ngành tập trung triển khai tốt kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT trong các dịp cao điểm nghỉ lễ, tết. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự ATGT kết hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương, đơn vị. Chỉ đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh phối hợp với các hội, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự ATGT; tăng cường sử dụng xe ô tô tuyên truyền phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu, bia; hành lang ATGT đường bộ dịp cao điểm; phát trên 4.500 sách cẩm nang phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu, bia; 1.800 logo phòng chống rượu bia khi lái xe cho các chủ phương tiện dán trên xe, bến xe... biên soạn, in đĩa CD nội dung trích dẫn một số quy định của pháp luật đối với người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, ảnh hưởng của việc uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông và uống rượu, bia có trách nhiệm. Nhờ đó, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được kiềm chế, kéo giảm trên cả 3 tiêu chí: giảm 9 vụ tai nạn giao thông; giảm 5 người chết và giảm 6 người bị thương so với cùng kỳ. Đối với nhiệm vụ phát triển mạng lưới giao thông, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển, kết nối Trực Tuấn - Yên Định, Lạc Quần - Ngô Đồng và điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tỉnh lộ 489C, tuyến đường bộ ven biển trong quy hoạch phát triển GTVT tỉnh đến năm 2030; tích cực triển khai các nhiệm vụ quy hoạch quan trọng khác. Trong năm 2021, Sở đã thực hiện thẩm định 298 nội dung thuộc các dự án, công trình giao thông do Sở và các huyện làm chủ đầu tư đảm bảo về chất lượng, hiệu quả kinh tế kỹ thuật. Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện trong công tác GPMB thúc đẩy thi công các dự án.

Năm 2022, Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên các lĩnh vực quản lý theo đúng tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó tập trung nghiên cứu tham mưu đề xuất các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị thuộc ngành khắc phục các khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tham mưu hoàn thiện các nội dung tích hợp quy hoạch ngành vào quy hoạch phát triển chung của tỉnh; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ quy hoạch khác như Quy hoạch đường gom hai bên đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông kết nối liên vùng tỉnh Nam Định - Hà Nam; Tuyến đường bộ mới Thành phố Nam Định - Đường cao tốc Bắc - Nam (tuyến tránh giảm tải cho Quốc lộ 10) và tuyến nhánh; quy hoạch một số cụm cảng đường thuỷ nội địa ven sông Ninh Cơ, sông Hồng, sông Đáy. Việc thu hút đầu tư, trong đó tạo mọi điều kiện thuận lợi, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện thủ tục liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành. Bám sát các bộ, ngành Trung ương về thủ tục tiến độ đầu tư, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm đảm bảo chất lượng, tiến độ. Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số… để nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành và góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Tập trung tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác duy tu, bảo trì đường bộ, tổ chức tiếp nhận bàn giao và quản lý tốt các tuyến đường tỉnh theo phân cấp; rà soát, xử lý các bất cập về giao thông, các điểm đen mất an toàn giao thông, kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự ATGT góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí./.

Bài và ảnh: Thành Trung