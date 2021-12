Đảm bảo hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt dịp Tết Nguyên đán

Thời điểm cuối năm và nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhu cầu sử dụng các giao dịch thanh toán của người dân tăng cao. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng bảo đảm vận hành dịch vụ thanh toán, hệ thống ATM hoạt động an toàn, thông suốt nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng sử dụng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hướng dẫn người dân sử dụng máy gửi - rút tiền tự động (R-ATM) tại trụ sở giao dịch Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Nam Định.

Mới đây, NHNN Chi nhánh tỉnh đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về hoạt động của các máy ATM dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán năm 2022; có giải pháp tiếp quỹ phù hợp đối với máy ATM tại các địa bàn thường có khả năng xảy ra hiện tượng quá tải do nhu cầu giao dịch tăng đột biến (khu công nghiệp, khu đông dân cư) hoặc các địa bàn không có máy ATM. Các ngân hàng chủ động làm việc với các doanh nghiệp để điều chỉnh thời gian trả lương hợp lý; triển khai giải pháp thay thế ATM (chi trả tiền mặt tại bàn/quầy lưu động, chi trả qua máy POS của ngân hàng,...); chủ động cung cấp thông tin, quảng bá, hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử nhằm giảm tải việc rút tiền mặt tại máy ATM cũng như góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn có thể diễn biến phức tạp... Các tổ chức tín dụng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan (như tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán…) xử lý kịp thời các yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng theo quy định; chủ động theo dõi phản ánh của dư luận về những vấn đề phát sinh trong hoạt động thanh toán liên quan đến đơn vị mình để có biện pháp xử lý hoặc phản hồi thỏa đáng, kịp thời. Tăng cường công tác truyền thông, cảnh báo tới khách hàng trên các phương tiện truyền thông về các phương thức, thủ đoạn tội phạm, hướng dẫn khách hàng cách thức sử dụng dịch vụ, giao dịch thanh toán an toàn dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán năm 2022.

Qua khảo sát nhanh tại một số ngân hàng đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang thiết bị máy móc, đội ngũ kỹ thuật viên đến lượng tiền cung ứng tại các máy ATM. Các ngân hàng tiến hành rà soát lại đường truyền, hỗ trợ nguồn nhân lực về công nghệ cũng như lắp đặt thêm các máy ATM tại nhiều điểm. Đến nay, toàn tỉnh có 24 chi nhánh tổ chức tín dụng cấp I, 42 Quỹ tín dụng nhân dân, 14 chi nhánh ngân hàng thương mại cấp II, 4 đơn vị tổ chức tài chính vi mô, 113 phòng giao dịch, 215 máy ATM và 401 điểm chấp nhận thẻ POS. Các tổ chức tín dụng đã tích cực mở rộng mạng lưới hoạt động, đặc biệt là phát triển về khu vực nông thôn. Với trên 800 điểm giao dịch, ngân hàng, bình quân mỗi xã, phường, thị trấn có trên 3,5 điểm giao dịch, cơ bản đã đáp ứng tốt nhất nhu cầu thanh toán của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Nam Định cho biết: Dịp Tết, nhu cầu sử dụng các dịch vụ của người dân thường tăng 4-5 lần so với bình thường. Để đảm bảo cung ứng đủ tiền cho các giao dịch của khách hàng, Chi nhánh đã lập dự trù nhu cầu chi trả tiền lương, thưởng Tết của khách hàng mở tài khoản, lượng tiền khả năng phát sinh. Ngoài các giao dịch phục vụ khách hàng tại các phòng giao dịch, chi nhánh thực hiện các giải pháp đảm bảo hệ thống máy ATM an toàn và hoạt động thông suốt. Ngoài lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp trực 24/24 giờ, Chi nhánh còn phân công cán bộ, nhân viên trực tại trụ sở chính và các phòng giao dịch tất cả các ngày trong tuần để kịp thời tiếp quỹ, xử lý kỹ thuật. Đồng thời, chi nhánh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và khuyến khích khách hàng sử dụng tính năng “lì xì Tết” của ứng dụng Vietinbank Ipay trên điện thoại di động. Trong tháng 8-2021, Chi nhánh cũng đã triển khai lắp đặt thêm 1 máy R-ATM gửi/rút tiền tự động tại trụ sở để đảm bảo phục vụ người dân gửi, rút tiền vào tài khoản thuận lợi, nhanh chóng. Khách hàng có thể nộp tiền mặt 24/7 trực tiếp trên máy R-ATM thay vì phải đến quầy giao dịch. Hạn mức nộp tới 100 triệu đồng/lần và không giới hạn số lần nộp, tiền được chuyển vào tài khoản ngay lập tức. Đồng thời, Vietinbank Chi nhánh Bắc Nam Định cũng tiến hành lắp đặt và thay mới 4 máy ATM thông thường bằng máy ATM sử dụng màn hình cảm ứng, bảo trì 13 máy ATM khác đảm bảo giao dịch an toàn thông suốt. Ngoài ra, Chi nhánh chỉ đạo các phòng giao dịch tăng cường rà soát, giám sát hệ thống cảnh báo tự động số dư tiền tại các máy ATM, đảm bảo duy trì mức tiền mặt trong máy ATM luôn cao hơn 10% so với lượng tiền tiếp quỹ trước.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Nam Định là đơn vị có mạng lưới giao dịch lớn nhất tỉnh. Hiện, ngân hàng đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về hoạt động ATM dịp Tết Nguyên đán bảo đảm phục vụ tốt nhất, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư có nhu cầu rút tiền mặt lớn; hỗ trợ, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình giao dịch qua ATM, ưu tiên xử lý nhanh chóng đối với các trường hợp sự cố nuốt thẻ; chủ động phương án khắc phục đối với ATM tại các địa bàn thường xảy ra hiện tượng quá tải do nhu cầu giao dịch tăng đột biến; triển khai giải pháp thay thế ATM tạm thời như thực hiện các giao dịch bằng xe lưu động; chủ động cung cấp thông tin, quảng bá, hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử trên ứng dụng E-Mobile Banking nhằm giảm tải việc rút tiền mặt tại ATM vào cùng thời điểm cũng như góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Chủ động đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan chức năng có các biện pháp phòng ngừa phù hợp để phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn ATM, phục vụ tốt nhu cầu rút tiền mặt của người dân, không xảy ra ách tắc hoặc mất an toàn tại các điểm giao dịch tự động. Cùng với đó, 2 máy gửi - rút tiền tự động CDM tại Chi nhánh cũng hỗ trợ giúp người dân thanh toán, giao dịch thuận tiện. Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định đã chủ động trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại tất cả các điểm ATM giúp khách hàng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 một cách hiệu quả. Các ngân hàng khác như Vietcombank, SHB, MB, LienVietPostBank trên địa bàn tỉnh đều đồng loạt triển khai các giải pháp nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu thực hiện các giao dịch thanh toán, tiết kiệm, rút tiền của khách hàng; đảm bảo hệ thống máy ATM hoạt động thông suốt, cung ứng đầy đủ các dịch vụ thanh toán trước, trong và sau Tết; bố trí nhân sự trực kiểm tra giám sát tình trạng hoạt động của các máy ATM thường xuyên, theo dõi camera 24 giờ/7 ngày để đảm bảo hệ thống ATM an ninh, an toàn và hoạt động thông suốt liên tục trong dịp Tết.

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 năm nay, cùng với các giải pháp đồng bộ tại các điểm giao dịch, điểm ATM, NHNN Chi nhánh tỉnh cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán này, khách hàng có thể sử dụng tính năng lì xì trực tuyến ngay trên ứng dụng ngân hàng số của các ngân hàng thay cho hình thức sử dụng tiền mặt để mừng tuổi. Việc hạn chế sử dụng tiền mặt góp phần giảm chi phí in ấn, vận chuyển, kiểm đếm hay bảo quản tiền, thúc đẩy người dân tiếp cận với thanh toán hiện đại, đảm bảo hạn chế tiếp xúc góp phần cùng cộng đồng phòng ngừa dịch bệnh COVID-19./.

Bài và ảnh: Đức Toàn