Kinh nghiệm huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Trực Nội

Sau hơn 2 năm nỗ lực phấn đấu với những cách làm sáng tạo, phù hợp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trực Nội (Trực Ninh) đã hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo diện mạo mới cho quê hương.

Làng Thái Lãng hôm nay.

Sa Nhì là một trong 7 thôn hoàn thành sớm nhất các tiêu chí thôn NTM nâng cao của xã Trực Nội. Bí thư chi bộ thôn Sa Nhì Nguyễn Đức Đắc cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM nâng cao” do xã phát động, Ban chi ủy chi bộ thôn đã họp bàn thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng thôn NTM nâng cao; phân công cụ thể mỗi đảng viên phụ trách từng phần việc phải thực hiện. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu cao nhất của chương trình xây dựng NTM nâng cao. Từ đó động viên mọi người cùng chung tay “góp công, góp của” xây dựng NTM với phương châm “Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, lấy chi bộ đảng làm nòng cột; gia đình cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện trước. Nhờ đó đến nay, toàn thôn đã làm được 600m đường giao thông nông thôn, mặt đường được mở rộng đều 3m, đổ bê tông dày 15-20cm, có hệ thống rãnh thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng tiêu chuẩn đô thị, lắp đặt hệ thống camera an ninh; xây dựng 2 cổng làng khang trang, kiên cố; xây mới 4 cống thoát nước. Tổng giá trị đầu tư xây dựng các công trình là gần 2 tỷ đồng. Bộ mặt thôn Sa Nhì đã thay đổi toàn diện, cảnh quan môi trường luôn “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền xã và chi bộ thôn…

Không chỉ thôn Sa Nhì mà phong trào xây dựng NTM nâng cao ở Trực Nội phát triển đều khắp ở các thôn, xóm trong xã. Đồng chí Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch UBND xã Trực Nội cho biết: Xác định xây dựng NTM nâng cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, góp phần cải thiện chất lượng đời sống nhân dân, tạo diện mạo mới cho quê hương nên thời gian qua, Ban chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; ban hành nghị quyết chuyên đề về tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020. Xã đã tập trung kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM nâng cao xã, Ban giám sát xây dựng NTM nâng cao thôn. Đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt nội dung các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao của Trung ương, tỉnh, huyện và của xã; phát động phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao giữa các thôn, xóm. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã còn chủ động phối hợp với Văn phòng điều phối NTM tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN và PTNT) và các phòng, ban của huyện tổ chức 2 lớp tập huấn cho cán bộ, công chức xã, các đồng chí bí thư, xóm trưởng các nghiệp vụ liên quan đến các nội dung xây dựng NTM nâng cao, đảm bảo năng lực tổ chức triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền được Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã thực hiện thường xuyên trên Đài Truyền thanh xã và thông qua các hội nghị, lớp tập huấn chuyên đề và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, các tổ chức hội, đoàn thể chính trị - xã hội của xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia thực hiện; thường xuyên tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thu hút, huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM nâng cao. Đặc biệt, để huy động nguồn lực các thôn đã thành lập Đoàn vận động xây dựng NTM với các thành viên là cán bộ, đảng viên, trưởng dòng họ, những người có uy tín, trách nhiệm thực hiện vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, con em làm ăn thành đạt ở xa quê thông qua các phương tiện thông tin, mạng xã hội. Với các hình thức vận động phù hợp, thời gian qua các thôn đã kêu gọi người con xa quê tài trợ 16 tỷ 400 triệu đồng, chiếm 46,3% và nhân dân đóng góp 13 tỷ 250 triệu đồng, chiếm 37,4% tổng kinh phí đầu tư xây dựng NTM của xã. Bên cạnh đó, nhân dân các thôn còn hiến đất nông nghiệp để làm thủy lợi nội đồng, đất vườn, ao làm đường Quốc lộ 21B với diện tích 15.100m2 và hiến đất cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 488B với diện tích 992m2. Nhờ đó đến nay, các công trình xây dựng của xã đều đạt chuẩn theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 6-6-2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đều đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”, chất lượng giáo dục và đào tạo luôn đứng trong tốp đầu của huyện…

Cùng với việc tập trung huy động các nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, môi trường theo các tiêu chí xã NTM nâng cao, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Trực Nội quan tâm thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo thu nhập ổn định, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Theo đó, UBND xã đã xây dựng đề án tái cơ cấu nông nghiệp; trong đó xác định sản phẩm nông sản chủ lực của xã là lúa tám, nếp đặc sản. Xã đã hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ khoảng 40% sản lượng lúa thương phẩm giữa 2 HTX dịch vụ nông nghiệp với Công ty TNHH Cường Tân với tổng sản lượng khoảng 90 tấn/năm. Xã cũng đã xây dựng thành công mô hình sản xuất lúa an toàn với diện tích 7,3ha đã được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN và PTNT) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Ngoài ra trên địa bàn xã mới thành lập HTX Sản xuất dược liệu Hoàng Thành và 6 doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực may, giầy da… thu hút và tạo việc làm cho 2.300 lao động trong và ngoài xã. Do vậy, tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên của xã đạt 96,4%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 55,5 triệu đồng/người. Đến cuối năm 2020, xã không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo bảo trợ xã hội còn 0,85%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 97%; số hộ dân sử dụng nước sạch đạt 97%. Cả 7/7 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa 5 năm liên tục.

Với những kết quả đạt được trong thời qua, xã Trực Nội đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020. Đây là tiền đề quan trọng để xã tiếp tục phấn đấu xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới./.

Bài và ảnh: Văn Đại