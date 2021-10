Chăn nuôi gia cầm phát triển mạnh

Những năm gần đây, mặc dù ngành chăn nuôi phải đối diện với không ít khó khăn do thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phát sinh, lây lan ở động vật song tổng đàn gia cầm của tỉnh có sự tăng trưởng mạnh. Theo số liệu thống kê, 9 tháng năm 2021 tổng đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh là 9 triệu 154 nghìn con, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng đàn tăng đột biến trong thời gian ngắn, khi trước đó đàn gia cầm của tỉnh nhiều năm chỉ duy trì ở mức từ 6-7 triệu con.

Trang trại của anh Nguyễn Văn Phúc, xã Trực Hùng (Trực Ninh) thường xuyên duy trì đàn gà siêu trứng Ai Cập số lượng 20 nghìn con.

Theo đánh giá của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN và PTNT), đàn gia cầm của tỉnh đang tạo sự bứt phá lớn trong phát triển ngành chăn nuôi. Hướng đi này đã thay thế hiệu quả cho ngành chăn nuôi lợn trong điều kiện dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp khiến tổng đàn suy giảm. Thời gian gần đây, hình thức chăn nuôi gia cầm quy mô trang trại, gia trại tập trung theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp ngày càng được nhân rộng. Quy trình thực hành chăn nuôi tốt VietGAHP, chăn nuôi an toàn sinh học được áp dụng tích cực; chuỗi liên kết giữa người chăn nuôi với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để bao tiêu sản phẩm được tăng cường đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Theo báo cáo rà soát của các huyện, thành phố, hiện trên địa bàn tỉnh có 472 cơ sở chăn nuôi đạt quy mô chăn nuôi trang trại theo quy định mới của Luật Chăn nuôi. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đang tiến hành rà soát, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. Đàn gia cầm của tỉnh không chỉ phát triển về số lượng mà cả quy mô chăn nuôi của các hộ. Chăn nuôi nhỏ lẻ trong hộ gia đình dưới 100 con giảm đáng kể. Nuôi theo quy mô lớn có số lượng lên đến hàng nghìn con gia cầm tại các khu trang trại, gia trại tập trung được mở rộng. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 500 hộ nuôi quy mô đàn từ 2.000 con gia cầm trở lên. Trong đó hơn 100 trang trại nuôi quy mô từ 6.000 đến 60 nghìn con gia cầm thịt và 8.000 đến 100 nghìn con gia cầm đẻ. Ở một số địa phương đã hình thành những vùng chăn nuôi gia cầm lớn, đó là xã Kim Thái (Vụ Bản); Nghĩa Hồng, Nghĩa Bình, Nghĩa Thành (Nghĩa Hưng); Hải Thanh, Hải Đông (Hải Hậu); Trực Chính, Trung Đông (Trực Ninh)… Trang trại của anh Nguyễn Văn Phúc, xóm 14, xã Trực Hùng (Trực Ninh) trong 2 năm qua luôn duy trì đàn gà Ai Cập siêu đẻ trứng với quy mô 20 nghìn con. Vào thời điểm nuôi hậu bị gối lứa, đàn gia cầm của anh tăng lên đến 30 nghìn con. Trang trại của anh áp dụng nuôi gà đẻ theo quy trình thực hành chăn nuôi tốt VietGAHP nên giá trị sản xuất thu được cao hơn khoảng 15-20% so với nuôi gà thương phẩm. Theo anh Phúc, chăn nuôi gia cầm vẫn bảo đảm được sự ổn định cao hơn các đối tượng con nuôi khác, giúp gia đình có nguồn thu ổn định trong điều kiện dịch bệnh động vật, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay.

Trên thực tế, từ năm 2019 khi dịch tả lợn châu Phi hoành hành, đàn lợn suy giảm nhanh. Sau dịch giá mua con giống tăng cao, nhiều hộ chăn nuôi “lực đuối” không thể phát triển đàn lợn trở lại, do vậy người chăn nuôi đã chuyển sang chăn nuôi gia cầm tại chuồng trại trước đây nuôi lợn. Bên cạnh đó, tỉnh ta cũng có định hướng và sự hỗ trợ tích cực cho phát triển chăn nuôi nông hộ nói chung và chăn nuôi gia cầm, thủy cầm nói riêng. Cụ thể, thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 4-9-2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, tỉnh ta đã tích cực triển khai nhiều chính sách hỗ trợ chăn nuôi phát triển như: Chương trình hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp giúp các hộ chăn nuôi xây dựng hầm khí sinh học biogas để xử lý chất thải, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững. Các sở, ngành chức năng, các huyện, thành phố tập trung hỗ trợ chăn nuôi nông hộ phát triển thông qua việc thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh; ưu tiên bố trí nguồn vốn để hỗ trợ chăn nuôi nông hộ phát triển thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình khuyến nông quốc gia và của tỉnh, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Từ đó, một số HTX chuyên ngành chăn nuôi được thành lập, tạo sự gắn kết và hỗ trợ các hộ thành viên trong quá trình sản xuất. HTX Cựu chiến binh Vạn Xuân Trường, xã Hiển Khánh (Vụ Bản) được thành lập với 31 thành viên đã chú trọng đầu tư xây dựng mô hình trang trại tổng hợp, trong đó tập trung vào chăn nuôi gà. Đồng chí Triệu Ngọc Sơn, Giám đốc HTX cho biết: HTX tập trung phát triển chăn nuôi gà thịt theo hướng công nghiệp, duy trì tổng đàn trên 10 nghìn con. HTX đứng ra làm đầu mối nhập thức ăn và tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên. Kế hoạch sản xuất của HTX cũng được xây dựng phù hợp theo từng tháng trong năm để sản phẩm gà thịt được xuất bán thường xuyên, qua đó, các thành viên trong HTX tránh được tình trạng xuất bán tập trung số lượng quá lớn làm ảnh hưởng đến giá bán… Việc chăn nuôi gia cầm quy mô tập trung sẽ giúp chủ động phòng, chống được dịch bệnh, bảo đảm lợi nhuận, do vậy đàn gia cầm của HTX luôn được duy trì và phát triển ổn định trong những năm gần đây.

Có thể thấy, chăn nuôi gia cầm đang được đẩy mạnh trong thời gian qua do yêu cầu vốn đầu tư thấp hơn so với các con nuôi khác, phù hợp với điều kiện của nhiều hộ; giá bán thịt hơi xuất chuồng và các sản phẩm gia cầm khá ổn định nên người dân tập trung đầu tư phát triển chăn nuôi gia cầm... Tuy nhiên, để chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định, bền vững, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi, nhất là áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để phòng, chống tốt các loại dịch bệnh, bảo đảm mang lại nguồn thu nhập cao cho người chăn nuôi./.

Bài và ảnh: Văn Đại