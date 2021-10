Kiểm soát chặt chẽ thị trường vật tư nông nghiệp

Quản lý tốt thị trường vật tư nông nghiệp (VTNN) góp phần quan trọng để bảo đảm sự phát triển của ngành nông nghiệp đạt hiệu quả và bền vững. Nhận thức rõ nhiệm vụ này, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (389/ĐP) đã tích cực phối hợp kiểm soát tình hình cung ứng, lưu thông bảo đảm chất lượng VTNN. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh VTNN trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nền nếp, hạn chế tối đa tình trạng gian lận thương mại, quyền lợi của người tiêu dùng được bảo đảm.

Chế biến thức ăn chăn nuôi tại xã Hải Lý (Hải Hậu).

Trên địa bàn tỉnh có 2.220 cơ sở kinh doanh VTNN, trong đó có 333 cơ sở kinh doanh phân bón, 407 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, 580 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; 900 cơ sở, đại lý, cửa hàng kinh doanh các loại vật tư thủy sản. Từ đầu năm đến nay, thị trường VTNN có nhiều biến động lớn về giá bán đối với hầu hết các nhóm hàng hóa như phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật. Giá phân bón và thức ăn chăn nuôi tăng từ 20-80% trong thời gian dài khiến người sản xuất gặp nhiều khó khăn. Riêng giá phân bón tăng so với năm trước từ 40-70%, đến đầu tháng 8 giá phân bón NPK đã tăng gần 44%; lân, kali tăng trên 50%; phân đạm tăng trung bình 60-72% và đạm Phú Mỹ tăng 83,7%. Giá phân bón tăng cao và khan hiếm hàng là cơ hội để tiểu thương lợi dụng tăng giá, dùng chiêu trò gian lận thương mại để trục lợi. Để giữ ổn định thị trường, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi cho nông dân, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 389/ĐP đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn hàng gian, hàng giả, kém chất lượng. Trong đó, Sở NN và PTNT chủ trì phối hợp với các ngành: Công Thương, KH và CN, Công an tỉnh, UBND huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh VTNN; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm. Cục Quản lý thị trường chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh VTNN trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh chỉ đạo, bố trí lực lượng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh VTNN là hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa, điều kiện sản xuất, kinh doanh, bảo quản hàng hóa. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các đơn vị liên quan tích cực vận động các hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ký cam kết không sản xuất, kinh doanh các loại VTNN giả, kém chất lượng. Trong đợt cao điểm này, các ngành chức năng của tỉnh đã tổ chức kiểm tra hầu hết các cửa hàng kinh doanh VTNN trên địa bàn. Lực lượng thanh tra ngành NN và PTNT đã tiến hành 5 cuộc thanh tra chuyên đề về giống cây trồng, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, cơ sở ương nuôi giống thủy hải sản và lấy mẫu VTNN để kiểm tra chất lượng. Các lực lượng Công an, Quản lý thị trường cũng đã tiến hành kiểm tra chuyên đề các điều kiện kinh doanh, lưu thông phân bón trên phạm vi toàn tỉnh. Kết quả bước đầu cho thấy, hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN đã thực hiện tốt quy định của pháp luật như xuất trình đăng ký kinh doanh, hợp đồng kinh tế với các đơn vị cung ứng sản phẩm, phiếu kiểm dịch động vật và đảm bảo cơ cấu giống lúa, cây màu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) như trong danh mục Bộ NN và PTNT cho phép. Tuy nhiên hiện tượng khan hiếm mặt hàng phân bón, đặc biệt là phân đạm làm ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân trên địa bàn. Vẫn còn tình trạng lợi dụng khan hiếm hàng để nâng giá bán; cơ sở kinh doanh VTNN chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, người bán hàng không sử dụng bảo hộ lao động theo quy định, bảo quản hàng hóa không đúng cách làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa; không có hóa đơn bán hàng, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, bán hàng sai quy định về nhãn mác hàng hóa và kinh doanh sản phẩm ngoài danh mục, quá hạn sử dụng; kết hợp kinh doanh, sắp xếp VTNN chưa đảm bảo an toàn. Đặc biệt qua thanh tra, kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một số cửa hàng kinh doanh VTNN trên địa bàn cung ứng sản phẩm phân bón NPK 20-3-12 của Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tú (có địa chỉ tại tỉnh Hải Dương) không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn công bố. Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tú, yêu cầu Công ty thu hồi toàn bộ sản phẩm phân bón NPK 20-3-12 đang lưu thông trên thị trường về xử lý theo quy định của pháp luật trước ngày 11-8-2021 và báo cáo việc thực hiện với Thanh tra Sở NN và PTNT. Cùng với công tác kiểm tra về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm… lực lượng chức năng còn chú trọng kết hợp tuyên truyền và phổ biến nhằm nâng cao ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật cho các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn. Đồng thời khuyến cáo bà con nông dân mua VTNN tại các cửa hàng có uy tín và tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm để tránh những rủi ro, thiệt hại không đáng có trong vụ mùa mới.

Để tiếp tục kiểm soát chặt chẽ thị trường VTNN, thời gian tới, lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện kiểm tra chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, danh mục phân bón, thuốc BVTV được phép lưu hành và sử dụng; kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm, đặc biệt là đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhái và sản phẩm không đảm bảo chất lượng như công bố./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương