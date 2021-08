Xã Nam Lợi về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đến thăm xã Nam Lợi, một trong những điểm sáng về xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Nam Trực, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của nơi đây. Đường làng, ngõ xóm được cứng hóa rộng rãi, phong quang, tô điểm sắc màu rực rỡ của những vạt hoa trồng hai bên lề đường. Ông Bùi Văn Nhậm, 69 tuổi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nam Lợi - là người đã từng sống và chứng kiến quá trình phát triển đi lên của xã phấn khởi bộc bạch: “Chương trình xây dựng NTM đã đem lại quá nhiều đổi thay cho quê hương tôi. Xóm, làng ngày càng thêm phát triển, văn minh. Bản thân tôi luôn ủng hộ phong trào và thường xuyên vận động con cháu đóng góp tiền của, ngày công lao động để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…”.

Cảnh quan nông thôn mới xã Nam Lợi.

Năm 2017, xã Nam Lợi được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đạt chuẩn rồi không có nghĩa là dừng lại, Đảng bộ, chính quyền xã Nam Lợi thống nhất quan điểm đó và đặt ra các mục tiêu mới cao hơn và tiếp tục hành trình “nâng cấp” các tiêu chí, quyết tâm xây dựng thành công NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Để người dân hiểu rõ NTM là hành trình không ngừng nghỉ, liên tục nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như phát triển hạ tầng, xã Nam Lợi chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phong phú thông qua các chuyên mục trên hệ thống đài truyền thanh xã; qua các lớp học tập, quán triệt nghị quyết, chuyên đề, tập huấn; qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của từng thôn, xóm… để vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận cùng vào cuộc. Từng đoàn thể trong xã được giao triển khai những công việc cụ thể liên quan, coi đó là nhiệm vụ chính trị. Trong giai đoạn 2018-2020, Hội Cựu chiến binh xã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân không xả nước thải, chất rắn gây ô nhiễm môi trường, tổ chức 60 buổi tổng dọn vệ sinh trục đường Nam Ninh Hải, đường tỉnh 487 và xây dựng hệ thống điện chiếu sáng giúp 7 chi hội đạt chuẩn khu dân cư văn hóa NTM. Hội Phụ nữ xã đã phụ trách trồng hoa các trục đường Hoa Lợi Hải và đường tỉnh 487; phát động cán bộ, hội viên tham gia làm vệ sinh môi trường khu dân cư trong ngày Chủ nhật xanh và tuyến đường hoa tự quản. Hội Nông dân xã chỉ đạo 20/20 chi hội thực hiện tốt công tác thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh môi trường đồng ruộng; tham gia giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. Đoàn Thanh niên xã đã tổ chức cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi khối trường học tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như: “Xanh hóa trường học”, “Đoạn đường em chăm”, “Cổng trường thanh niên tự quản đảm bảo xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc triển khai chương trình hành động “Thực hiện kế hoạch xây dựng xã Nam Lợi đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020”; hướng dẫn triển khai thực hiện và hoàn thành công nhận 7 đơn vị đạt khu dân cư văn hóa NTM… Đến nay, toàn xã có 8 tuyến đường trong khu dân cư với tổng chiều dài 4,3km có hàng cây tạo bóng mát; 14 tuyến đường hoa trong khu dân cư tổng chiều dài 5,5km. Xã Nam Lợi đã vận động xã hội hóa, nhân dân đóng góp lắp đặt cột đèn cao áp chiếu sáng công cộng trong 100% khu dân cư, đường trục xã, trục thôn xóm tạo thuận tiện cho việc đi lại của người dân và bảo đảm an ninh trật tự vào buổi tối. Năm 2020, UBND xã đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình giai đoạn 2020-2025. Đến nay đã xây dựng thành công và nhân rộng mô hình phân loại rác có sử dụng 2 thùng chứa rác vô cơ, hữu cơ riêng biệt tại 15/20 xóm. Bên cạnh đó, UBND xã tích cực chỉ đạo, phát động ngày Chủ nhật xanh ra quân dọn vệ sinh 2-4 lần/tháng tại tất cả các thôn, xóm, đảm bảo xử lý triệt để rác thải sinh hoạt; thực hiện giao khoán công tác thu gom rác thải trên toàn bộ tuyến đường giao thông, sông, kênh, mương, các khu công cộng; vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, chỉnh trang khu dân cư… tạo cảnh quan xã Nam Lợi thân thiện hơn với môi trường với hình ảnh “Nhà sạch, vườn xanh, đường bê tông, sông không rác”.

Cùng với xây dựng kiến thiết cảnh quan - môi trường, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những mục tiêu hàng đầu của xã Nam Lợi. Thực hiện tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, Nam Lợi đã xây dựng được cánh đồng lớn theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm lúa KOJI tại cánh đồng thôn Đô Quan với diện tích 45ha, có 117 hộ tham gia liên kết với Công ty TNHH Cường Tân. Trong 2 năm 2019 và 2020, xã đã chuyển đổi gần 15ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản tại thôn Đô Thượng. Sau chuyển đổi, mô hình sản xuất mới cho thu nhập tăng 21,6 triệu đồng/ha so với mô hình cũ. Hiện xã có 1 trang trại chăn nuôi lợn thịt quy mô trên 200 con của ông Ngô Thanh Hải đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh; mỗi năm trang trại xuất bán 17-20 tấn thịt lợn, thu lãi gần 800 triệu đồng. Hiện nay, 96,3% lao động trong độ tuổi của xã có việc làm thường xuyên các ngành nghề như: may, giày da, thợ hàn, thợ mộc, thợ xây… Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã Nam Lợi đạt trên 55 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo không thuộc diện bảo trợ xã hội giảm xuống còn 0,1%. Thu nhập của nhân dân tăng giúp Nam Lợi thực hiện tốt công tác “khơi dậy sức dân xây dựng NTM”. Từ năm 2018 đến năm 2020, xã đầu tư hơn 5,3 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản kiến thiết điện, đường, trường, trạm. 100% trường học các cấp của xã Nam Lợi đã đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”; Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia và xanh - sạch - đẹp; 20/20 xóm đạt chuẩn xóm văn hóa… Đảng bộ xã thường xuyên giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Sau 3 năm nỗ lực không ngừng thực hiện và hoàn thiện, xã Nam Lợi đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao và được Đoàn thẩm định NTM nâng cao của tỉnh đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh