Điền Xá hướng đến mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, tạo diện mạo mới cho quê hương nên thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Điền Xá (Nam Trực) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, hướng đến xã NTM kiểu mẫu.

Mô hình trồng hoa hồng trên vùng đất chuyển đổi của gia đình anh Nguyễn Văn Thái, xóm 1 mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Ngay sau khi được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM vào ngày 6-8-2018, Đảng bộ xã Điền Xá đã ban hành Nghị quyết số 85-NQ/ĐU về tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Đảng ủy, HĐND, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp; phát động sâu rộng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM nâng cao”. Xã đã tập trung kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM nâng cao xã, Ban phát triển, Ban giám sát xây dựng NTM nâng cao của thôn, xóm. Tổ chức các hội nghị quán triệt nội dung các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao của Trung ương, tỉnh, huyện và của xã; phát động phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao giữa các thôn, xóm. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã chủ động phối hợp với Văn phòng điều phối NTM tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN và PTNT) và các cơ quan chức năng của huyện tổ chức 3 lớp tập huấn cho 198 lượt cán bộ, công chức xã, các đồng chí bí thư, xóm trưởng bảo đảm đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ công tác xây dựng NTM nâng cao. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã thực hiện thường xuyên trên Đài Truyền thanh xã và các thôn, xóm; thông qua các hội nghị, lớp tập huấn chuyên đề và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của từng cơ sở. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, các tổ chức hội, đoàn thể chính trị - xã hội của xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia nhằm thu hút, huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM nâng cao. Mặt trận Tổ quốc xã đã triển khai chương trình hành động “Thực hiện kế hoạch xây dựng xã Điền Xá đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2020”, hướng dẫn triển khai xây dựng, hoàn thiện xây dựng NTM nâng cao ở các xóm 26, 28, 29 và 30. Hội Cựu chiến binh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân không xả nước thải, chất thải rắn bừa bãi ra môi trường, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường; tổ chức dọn vệ sinh trục đường số 6, số 8, cầu Công Nhân đi Phú Hào; xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại 10 chi hội đạt chuẩn khu dân cư văn hóa NTM. Hội Phụ nữ xã tổ chức trồng hoa, cây xanh trên các trục đường số 6, số 8 và ở các khu dân cư với tổng chiều dài 30km; phối hợp vận động hội viên và nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Hội Nông dân chỉ đạo tất cả các chi hội thực hiện tốt công tác thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, đặt 150 bể bê tông để thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng, đảm nhận nhiệm vụ dọn vệ sinh môi trường tại các nghĩa trang nhân dân… Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, ngành, sự tham gia tích cực của nhân dân, trong hơn 3 năm qua Điền Xá đã huy động được 12 tỷ 968 triệu đồng để thực hiện các mục tiêu chương trình xây dựng NTM nâng cao. Trong đó, nguồn vốn xây hạ tầng giao thông 5 tỷ 843 triệu đồng; thủy lợi 3 tỷ 400 triệu đồng; xây dựng các thiết chế văn hóa 1 tỷ 753 triệu đồng; còn lại là các công trình, hạng mục khác. Đến nay, các công trình xây dựng của xã đều đạt chuẩn theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17-11-2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 21-11-2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 6-6-2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020. Các trường mầm non, tiểu học, THCS đều đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”, trường mầm non, THCS đạt chuẩn quốc gia; trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II…

Cùng với việc tập trung huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng cơ sở, môi trường xã NTM nâng cao, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Điền Xá quan tâm thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo thu nhập ổn định, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân với việc ban hành Nghị quyết số 02/NQ-ĐU “Về đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát huy thế mạnh của xã nghề trồng hoa, cây cảnh gắn với xây dựng NTM nâng cao”; hoàn thành quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất với 2 sản phẩm chủ lực là lúa và cây cảnh. Xã đã quy hoạch, hình thành vùng chuyển đổi vùng đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng hoa, cây cảnh với tổng diện tích 15,5ha, trong đó có 6ha trồng cây mẫu đơn và 9,5ha trồng hoa hồng. Năm 2020, tổng doanh thu của mô hình chuyển đổi đạt 10 tỷ 822 triệu đồng, trong đó mô hình trồng hoa mẫu đơn đạt 4 tỷ 666 triệu đồng, hoa hồng đạt 6 tỷ 156 triệu đồng. Xã đã xây dựng thành công mô hình cánh đồng lớn gắn sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi với diện tích 70ha; mô hình nông nghiệp an toàn trong chăn nuôi lợn thịt với sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng hàng năm đạt 10 tấn của gia đình ông Đỗ Đình Thành. Trên địa bàn xã đã hình thành lực lượng doanh nghiệp hoa cây cảnh, mỗi năm đóng góp cho ngân sách địa phương từ 50 tỷ đồng trở lên. Làng hoa, cây cảnh Vỵ Khê được huyện lựa chọn xây dựng làm mô hình “Sản xuất làng nghề kiểu mẫu Vỵ Khê hướng tới du lịch sinh thái”, tạo điểm nhấn thu hút du khách khắp nơi về tham quan, tìm hiểu…

Tập trung thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao đã giúp Điền Xá cơ bản hoàn thành phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, đồng bộ, cảnh quan môi trường được cải thiện rõ nét. Đến nay, 33/33 xóm đạt chuẩn xóm văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 0,36%; thu nhập bình quân đầu người đạt 56,2 triệu đồng/năm, tăng 1,2 lần so với năm 2018; 100% hộ dân được dùng nước sạch; 100% lao động trong độ tuổi có việc làm, thu nhập ổn định. Công tác thu gom, xử lý rác thải đã đi vào nền nếp, sản xuất nông nghiệp phát triển theo chuỗi liên kết giá trị. Có 98,7% số người dân được hỏi hài lòng với kết quả thực hiện bộ tiêu chí NTM nâng cao. Đây là tiền đề quan trọng để xã Điền Xá tiếp tục hướng đến mục tiêu xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới./.

Bài và ảnh: Văn Đại