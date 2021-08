Giao Thuỷ nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép"

Trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn huyện thời gian qua diễn biến phức tạp vì có các ca mắc COVID-19 phát hiện trong cộng đồng dẫn đến phải thiết lập vùng cách ly, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và tâm lý, đời sống của nhân dân, Đảng bộ, UBND huyện Giao Thuỷ đã tập trung lãnh đạo, động viên cả hệ thống chính trị đồng lòng, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả vừa tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thi công các hạng mục dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn huyện Giao Thuỷ.

Huyện đã tập trung thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đồng thuận tham gia phòng chống dịch COVID-19, nhất là ở những địa bàn, thời điểm phải khoanh vùng cách ly y tế. Đặc biệt đối với huyện là địa phương có số lượng không ít người dân đi làm ăn, sinh sống ở các tỉnh miền Nam trong vùng dịch phức tạp. Để giữ an toàn địa bàn, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các tổ phản ứng nhanh và “Tổ tự nguyện giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng”, toàn huyện đã thành lập được 694 tổ tự nguyện với 2.039 thành viên, chịu trách nhiệm giám sát 63.805 hộ gia đình. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động (tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn 6 lần/ngày; tuyên truyền lưu động liên tục từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày). Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Huyện uỷ, UBND huyện, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện đang được kiểm soát tốt. Hết tháng 7-2021 toàn huyện đang cách ly theo dõi hơn 5.000 trường hợp, trong đó có một trường hợp F0, 47 trường hợp F1, nhập cảnh 13 trường hợp. Theo thông tin từ huyện, hiện nay công dân của huyện làm ăn ở các tỉnh, thành phố phía Nam và Hà Nội trở về địa phương đông lên tới gần 10 nghìn người, do vậy việc thống kê, theo dõi làm test nhanh COVID-19 đối với những người có biểu hiện ho, sốt được Trung tâm Y tế tăng cường thực hiện tại các xã, thị trấn. Trong đó đã test nhanh cho hơn 2.600 trường hợp, 44 trường hợp nghi ngờ xét nghiệm PCR.

Thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Quyết định 30 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do dịch COVID-19, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương triển khai rà soát, thống kê các đối tượng được hỗ trợ theo các mức cụ thể, đảm bảo chính xác, công bằng, sớm đề xuất phê duyệt và triển khai chi trả hỗ trợ để người dân yên tâm.

Song song với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, huyện Giao Thuỷ đã huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân với tinh thần quyết tâm, chủ động thực hiện “mục tiêu kép”. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của huyện vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo cấy lúa xuân 7.140ha đạt 100% kế hoạch; năng suất đạt 76,85 tạ/ha, đạt 101,9% kế hoạch và là huyện có năng suất lúa vụ xuân cao nhất toàn tỉnh. Cùng với sản xuất nông nghiệp, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn đi qua địa bàn huyện. Trong đó, huyện đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân đối với diện tích đất nông nghiệp; đối với những diện tích đất còn lại gồm đất thổ cư, ao vườn và vật kiến trúc của 192 hộ bị ảnh hưởng (diện tích 22.302,7m2), đã hoàn thành công tác kiểm đếm vật kiến trúc, đang lên phương án hỗ trợ, đền bù. Hoàn thiện phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện chủ trương xây dựng khu dân cư tập trung xóm 4 xã Giao An và xóm 14 xã Hoành Sơn. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên tăng trưởng chậm. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện đạt 3.990 tỷ đồng (giá hiện hành), đạt 51,2% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.304 tỷ đồng, đạt 52,2% kế hoạch, bằng 112% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước thực hiện gần 260 tỷ đồng, đạt 77,5% so với dự toán, bằng 112,8% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu vẫn được quan tâm triển khai phù hợp với tình hình thực tế, đạt hiệu quả. Huyện có 5 xã đã được UBND tỉnh thẩm định đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Đồng chí Doãn Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường đối với các địa bàn, các khu dân cư và mỗi người dân. Vì vậy, những tháng cuối năm 2021, huyện Giao Thuỷ tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng chống dịch; triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho nhân dân theo số lượng phân bổ. Đồng thời tiếp tục duy trì phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện chủ động phòng chống dịch ở mức độ cao”. Để thực hiện được mục tiêu đó thời gian tới huyện Giao Thuỷ tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực thực hiện tốt công tác phòng dịch COVID-19, không chủ quan, lơ là, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng phương án khoanh vùng cách ly, dập dịch tập trung. Về phát triển kinh tế, trong điều kiện vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế huyện Giao Thuỷ chủ trương tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện các đề án, dự án về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm. Tập trung nâng cao hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp. Rà soát, kích cầu các dự án về du lịch, tập trung triển khai giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn. Tăng cường công tác quản lý đất đai. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tập trung nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát và phản biện xã hội. Nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tập trung nắm tình hình, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Cân đối thu hút đầu tư phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, tạo động lực phát triển trên địa bàn huyện./.

Bài và ảnh: Thành Trung