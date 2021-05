Đảm bảo an toàn nhà ở, công trình xây dựng trong mùa mưa bão

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2021, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh chủ động kế hoạch, phương án phòng chống để hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản, an toàn công trình trong mùa bão, lũ.

Công trình Trường Mầm non xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) đang được nỗ lực hoàn thiện kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới 2021-2022.

Trong tháng 3-2021, Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch PCTT và TKCN của ngành Xây dựng với mục tiêu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè, cống và các công trình, vật kiến trúc, góp phần bảo vệ sản xuất. Phương án, kế hoạch PCTT và TKCN được xây dựng cụ thể đối với các công trình: đang thi công xây dựng; công trình cũ đã xuống cấp, nguy hiểm; nhà bán kiên cố và hạ tầng kỹ thuật. Theo đó, đối với các công trình đang thi công xây dựng, Sở yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công kiểm tra, rà soát những vị trí nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn để có biện pháp xử lý kịp thời. Thường xuyên kiểm tra công trường, đảm bảo các thiết bị làm việc trên cao như giàn giáo thi công, cần trục tháp, máy vận thăng… được liên kết chắc chắn với kết cấu công trình; đặc biệt lưu ý an toàn điện, thiết bị và máy thi công. Đối với các công trình cũ đã xuống cấp, nguy hiểm cần định kỳ kiểm tra, có phương án và kế hoạch sửa chữa, gia cố đảm bảo an toàn cho sử dụng. Chủ động các phương án phòng chống bão đảm bảo an toàn cho người và tài sản, có phương án sơ tán đến nơi an toàn các hộ dân căn nhà có nguy cơ sụp đổ do thiên tai. Đối với các chủ sở hữu, các hộ dân đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cũ không đảm bảo an toàn đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Công ty Cổ phần Công trình đô thị và UBND các phường, xã, thị trấn có kế hoạch cụ thể phòng, chống sự cố, có phương án sơ tán dân khi có tình huống xảy ra. Đối với công trình nhà bán kiên cố, Sở Xây dựng yêu cầu UBND các huyện, thành phố Nam Định, Phòng Công thương các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố và UBND các xã tuyên truyền, hướng dẫn cách gia cố và PCTT tới các khu dân cư. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, tiến hành rà soát các quy hoạch thoát nước và kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của các khu đô thị theo yêu cầu phân vùng thoát lũ, đảm bảo chống ngập úng đô thị. Kiểm tra kế hoạch duy tu, bảo trì và nạo vét hệ thống tiêu thoát nước chính tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng cục bộ khi có mưa, bão và có giải pháp khắc phục cụ thể. Lập phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật; kiểm tra công tác quản lý đảm bảo lưu thông dòng chảy… Các đơn vị quản lý, sử dụng công trình dạng tháp, trạm BTS chủ động kiểm tra, đánh giá và gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn công trình; tháo dỡ các thiết bị, bộ phận treo trên cao không an toàn khi có mưa bão và có kế hoạch di dời các hộ dân trong phạm vi bị ảnh hưởng đến nơi an toàn khi cần thiết. UBND các huyện, thành phố cần phân loại nhà ở và thống kê các công trình có thể sử dụng làm nơi sơ tán người, tập kết phương tiện, vật tư; tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các công trình trụ sở Nhà nước, doanh nghiệp, nhà tư nhân... để lập kế hoạch sơ tán nhân dân khi có bão, lũ tương ứng với các phương án ứng phó theo kịch bản tình huống thiên tai của các địa phương. Sở cũng lập phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả tương ứng theo các kịch bản thiên tai (bão, bão mạnh, siêu bão và lũ) của ngành với các nội dung như: phương án huy động trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão, lũ; phương án phòng, chống bão, lũ cho các công trình xây dựng dở dang, công trình xây dựng có sử dụng tháp cẩu, công trình cao tầng; đảm bảo an toàn trong lắp đặt bồn, bể nước chế tạo sẵn cho nhà và công trình; phương án phòng, chống bão và khắc phục hậu quả đối với cây xanh đường phố, hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống cấp nước sạch. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng chỉ đạo các đơn vị rà soát đánh giá thực trạng lực lượng, phương tiện, vật tư… và đề xuất bổ sung trang bị vật tư, phương tiện cần thiết của đơn vị để phục vụ công tác PCTT. Đối với các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Sở yêu cầu chủ động kiện toàn Ban chỉ huy PCTT, xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho công trình và hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trong mùa lũ bão. Yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa và nâng cấp, gia cố các công trình đang xây dở, xác định điểm dừng thi công đúng yêu cầu kỹ thuật an toàn trong mưa bão. Sắp xếp vật tư, thiết bị trên công trường gọn gàng, không gây cản trở giao thông, đường thoát hiểm.

Việc chấp hành và triển khai đồng bộ các biện pháp PCTT và TKCN theo kế hoạch của các cấp, các ngành và sự phối hợp chủ động của người dân sẽ đảm bảo thực hiện các mục tiêu công tác PCTT, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo phát triển sản xuất, kinh doanh, thi công ổn định và an toàn trong mùa mưa bão năm 2021./.

Bài và ảnh: Thành Trung