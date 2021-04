Sôi nổi phong trào thi đua trong doanh nghiệp

Trong không khí phấn khởi, thiết thực chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4) và Quốc tế Lao động (1-5), các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sôi nổi đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh.

Thi đua sản xuất tại Chi nhánh Sông Hồng Nghĩa Hưng (Công ty cổ phần May Sông Hồng).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Chi nhánh Sông Hồng Nghĩa Hưng (Công ty CP May Sông Hồng) chia sẻ: Dù phải chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 nhưng Công ty luôn nỗ lực duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, vì vậy Công ty không chỉ giữ chân được các khách hàng thân thiết mà còn tiếp tục mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm. Để hoàn thành các đơn hàng đạt chất lượng, đủ số lượng theo thời hạn hợp đồng dài hạn đã ký, ngay từ đầu năm 2021 Chi nhánh đã phát động phong trào thi đua nâng cao năng suất, chất lượng lao động trong toàn thể cán bộ, công nhân. Để động viên công nhân hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, Ban Giám đốc Chi nhánh đã quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Ngoài đảm bảo mức thu nhập bình quân hàng tháng, nhân dịp lễ kỷ niệm Ngày đất nước thống nhất (30-4) và Quốc tế Lao động (1-5), toàn bộ 2.100 cán bộ, lao động làm việc ở cả 3 xưởng may, 1 xưởng cắt của Chi nhánh đều được áp dụng chế độ thưởng riêng cho các cá nhân có thành tích lao động xuất sắc hơn theo quy chế khoán lương, thưởng mới của Chủ tịch HĐQT Công ty. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh: “Để chào mừng các ngày lễ của đất nước, 159 doanh nghiệp đang tham gia sản xuất, kinh doanh tại 4 KCN đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh đều có nhiều hoạt động thiết thực. Các Công ty, doanh nghiệp đều trang trọng treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử dân tộc, lịch sử truyền thống Ngày Quốc tế Lao động 1-5, truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, tạo sức mạnh đoàn kết, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất năm 2021. Các doanh nghiệp còn nỗ lực cải tiến phương thức sản xuất, kinh doanh theo hướng phù hợp với tình hình mới; tích cực tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; phát động cán bộ, công nhân hưởng ứng, ra quân thi đua thực hiện mục tiêu sản xuất, kinh doanh. Có 2 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng mức tăng thêm 11,962 triệu USD. Các doanh nghiệp trong các KCN đều duy trì, tiếp tục phát triển sản xuất, giải quyết việc làm ổn định cho 4,3 vạn lao động trong nước và trên 400 lao động nước ngoài”. Theo ngành Công Thương: “Kết quả đáng ghi nhận trong tinh thần thi đua lao động sáng tạo của nhóm doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phải kể đến việc linh hoạt chuyển đổi quy mô, phương án sản xuất, kinh doanh theo hướng thích ứng với sự thay đổi về hành vi mua sắm và thị hiếu của người tiêu dùng”. Từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc tích cực phòng chống dịch bệnh, các doanh nghiệp sản xuất thuộc nhiều nhóm hàng đều đa dạng dòng sản phẩm để có thể đáp ứng nhanh, sâu rộng mọi đối tượng khách hàng từ thu nhập cao đến thu nhập thấp. Nhiều doanh nghiệp đã tạo ra thay đổi về nhu cầu đối với một số sản phẩm, dịch vụ thiết yếu như chế biến thực phẩm, y tế, hóa dược phẩm để tái cơ cấu sản xuất, hình thành các chuỗi giá trị mới và phát triển bứt phá. Khi hình thức mua sắm trực tuyến ngày càng được ưa chuộng, nhiều doanh nghiệp rất nhanh nhạy, chuyển dịch đầu tư, phát triển mạnh giao dịch thương mại trực tuyến dựa trên nền tảng kinh tế số, hạn chế tiếp xúc. Nhờ đó, các doanh nghiệp khối công nghiệp, dịch vụ đã góp phần tiếp tục duy trì đà phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ của tỉnh. Nắm bắt công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm để hỗ trợ thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nên các doanh nghiệp trong khối xây dựng cũng đã tích cực duy trì phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng thi công tại các công trình, dự án được nhận thầu. Đáng kể như các công trình trọng điểm của tỉnh thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước được các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên có mặt trên công trường, giám sát chặt chẽ về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ, tiến độ triển khai từng hạng mục; giám sát bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại tất cả các dự án nhận thầu trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh 4 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng, riêng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với sản xuất công nghiệp, xây dựng, những ngày này, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp cũng ra sức thi đua lao động sản xuất. Theo đồng chí Hoàng Thị Tố Nga, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT, với tinh thần thi đua lao động sáng tạo, hơn 600 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh rất tích cực hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm thay vì chú trọng đến số lượng sản phẩm như trước kia. Trong đó, các doanh nghiệp có điều kiện về tài chính đã tiên phong đầu tư tư công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả trong các khâu chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản theo mô hình liên kết sản xuất với bà con nông dân và các HTX. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục đạt nhiều bước tiến tích cực trong xuất khẩu gạo chất lượng cao; sản xuất rau màu theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm; gia công chăn nuôi gà và lợn theo hướng an toàn cho các tập đoàn chăn nuôi lớn trong nước; sản xuất ngao đạt chứng nhận ASC mở ra cơ hội thâm nhập sâu vào các thị trường xuất khẩu khó tính...

Khí thế thi đua lao động, sản xuất sôi nổi của các doanh nghiệp trong toàn tỉnh là một trong những hoạt động thiết thực nhất chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4) và Quốc tế Lao động (1-5); khẳng định niềm tin sắt son của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chung tay phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy