Các ngân hàng chuyển sang thẻ chip tăng bảo mật cho khách hàng

Theo Thông tư số 41/2018/TT-NHNN ngày 28-12-2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về hoạt động thẻ ngân hàng, đến ngày 31-12-2021, 100% số thẻ do các tổ chức phát hành thẻ phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa để tăng cường tính bảo mật, an toàn thông tin thẻ và tăng tốc độ giao dịch. Hiện tại dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip.

Đăng ký mở tài khoản thẻ tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Nam Định.

Theo quy định của NHNN, thẻ chip là loại thẻ được gắn một con chip kích thước nhỏ ở mặt trước thẻ theo tiêu chuẩn do các tổ chức thẻ quốc tế ban hành, có khả năng lưu trữ và mã hóa thông tin với độ bảo mật cao. Khi thực hiện thanh toán, thẻ chip sẽ tạo ra một mã giao dịch độc nhất và không bao giờ lặp lại, giúp giảm nguy cơ gian lận, giả mạo… Do đó, các ngân hàng thương mại đều nhìn nhận việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip nội địa sẽ góp phần nâng cao tính an toàn, bảo mật, thuận tiện hơn trong giao dịch thanh toán với hạn mức cao, có thể sử dụng phương thức thanh toán không tiếp xúc… Từ khi thẻ chip được phát hành, hầu như không còn phát sinh việc gian lận hay lộ thông tin thẻ, nhiều chủ thẻ đã an toàn hơn trong giao dịch. Vì thế, các cơ quan chuyên môn đều khuyến cáo khách hàng nên sớm chuyển đổi sang thẻ chip. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là một trong những ngân hàng đầu tiên trên thị trường triển khai phát hành mới và chuyển đổi thẻ ghi nợ nội địa công nghệ từ sang công nghệ chip không tiếp xúc (Chip Contactless) và nâng cấp hệ thống máy thanh toán thẻ (EDC) cũng như ATM trên toàn hệ thống bảo đảm chấp nhận thẻ chip theo bộ tiêu chuẩn cơ sở. Tại Vietcombank Chi nhánh Nam Ðịnh, số lượng thẻ chip nội địa đã phát hành là hơn 30 nghìn thẻ. Tại hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh, từ ngày 20-5-2020, ngân hàng đã chính thức phát hành rộng rãi thẻ chip nội địa không tiếp xúc chuẩn VCCS. Tại các máy ATM/CDM/POS của Agribank đã hoàn thành cập nhật tính năng chấp nhận thanh toán thẻ chip nội địa, quốc tế không tiếp xúc để hỗ trợ khách hàng giao dịch. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Chi nhánh Nam Ðịnh đã ngưng phát hành thẻ từ nội địa và chuyển sang 100% mở thẻ chip VCCS từ tháng 10-2019. Riêng các thiết bị chấp nhận thẻ và ATM của ngân hàng đã đạt 100% tiêu chuẩn chip VCCS của NHNN từ quý II-2019. Hiện các thẻ từ vẫn được sử dụng trên các thiết bị ATM, POS của Sacombank. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Bắc Nam Ðịnh đã phát hành 2.863 thẻ chip nội địa. Ngân hàng TMCP Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thành Nam đã chuyển đổi và phát hành hơn 2.000 thẻ chip. Hiện tại, tất cả các thẻ mới phát hành tại Chi nhánh đều là thẻ chip nội địa. Hầu hết các ngân hàng thương mại đều rất tích cực tuyên truyền và khuyến khích người dân chuyển đổi sang thẻ chip nội địa.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, số lượng thẻ chip nội địa vẫn chưa được chuyển đổi nhiều so với thực tế kỳ vọng. Theo các ngân hàng, một trong những khó khăn của quá trình chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip nội địa là phụ thuộc lớn vào sự chủ động đăng ký chuyển đổi của chủ thẻ. Chưa kể, một lượng không nhỏ thẻ từ đang lưu hành trên thị trường là thẻ “rác”, không hoạt động trong thời gian dài, gây khó khăn cho các ngân hàng trong mục tiêu đạt 100% chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip… Mặt khác, chi phí liên quan quá trình chuyển đổi thẻ chip nội địa theo lộ trình là rất lớn, như: chi phí trang bị ATM/POS mới, chi phí chỉnh sửa và nâng cấp hệ thống thẻ/hệ thống cá thể hóa thẻ, thiết bị đầu cuối, thời gian, nguồn nhân lực, nhất là chi phí mua sắm phôi thẻ do giá phôi thẻ chip theo chuẩn VCCS cao hơn nhiều lần so với giá phôi thẻ từ thông thường. Vì vậy, các ngân hàng gặp khó trong cân bằng hiệu quả chi phí đầu tư mua sắm theo đúng quy định. Mức độ cạnh tranh và khả năng cung ứng của các nhà cung cấp phôi chưa cao, chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu tăng đột biến của tất cả các ngân hàng. Ðồng thời, hạ tầng công nghệ thanh toán thẻ loại này và mạng lưới chấp nhận thẻ chip nội địa nói chung còn hạn chế cũng cản trở đến tiến độ, lộ trình chuyển đổi của các ngân hàng. Chưa kể, số lượng nhà cung cấp phôi thẻ đủ tiêu chuẩn ít, hiện mới có ba đơn vị trên toàn quốc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về chip nội địa.

Ðể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thẻ chip nội địa theo đúng lộ trình, ngành Ngân hàng đang tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành tuyên truyền về tiện ích của thẻ chip nội địa và ban hành nhiều chương trình khuyến mãi đối với việc chuyển đổi thẻ. Song song với đó, các ngân hàng tích cực chuyển đổi đầu tư hạ tầng công nghệ đảm bảo hoạt động thẻ diễn ra liên tục, ổn định và an toàn; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng trong quá trình thực hiện chuyển đổi. Bên cạnh đó, một số ngân hàng thương mại đề xuất NHNN xem xét và có các chính sách, phương án hỗ trợ cụ thể như: xem xét điều chỉnh phạm vi các loại thẻ bắt buộc chuyển đổi; không chuyển đổi và không bắt buộc phát hành thẻ chip đối với dòng thẻ liên kết sinh viên, thẻ liên kết đối tác có phạm vi sử dụng hẹp; xem xét phối hợp các ban, ngành liên quan xây dựng cơ chế giá phí phù hợp các đơn vị cung cấp phôi thẻ cho các ngân hàng trong giai đoạn triển khai chuyển đổi thẻ nội địa; xây dựng và sớm ban hành quy định về việc chuyển đổi trách nhiệm khi phát sinh rủi ro đối với thẻ chip nội địa để bảo đảm quyền lợi, tránh rủi ro cho các ngân hàng tích cực triển khai phát hành và chuyển đổi thẻ chip nội địa./.

Bài và ảnh: Đức Toàn