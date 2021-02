Ngư dân phấn khởi ra khơi đầu năm mới

Sau những ngày vui đón Tết Tân Sửu 2021 bên gia đình, ngư dân các huyện ven biển Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng lại “đồng hành” cùng chiếc tàu cá để vươn khơi, “mở cửa biển đầu xuân” với niềm hy vọng cho một năm đánh bắt “cá nặng, lưới đầy”.

Ngư dân xã Hải Lý (Hải Hậu) chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến vươn khơi đầu năm.

Sáng mùng 2 Tết, tại các địa điểm như: cảng cá Ninh Cơ, Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu), bến cá Quần Vinh (Nghĩa Hưng), bến cá Giao Hải (Giao Thủy)… tàu thuyền đã tấp nập, tiếng nói, tiếng cười rộn vang. Từng chuyến xe chở vật dụng, nhiên liệu, nhu yếu phẩm phục vụ nghề biển hối hả nối đuôi nhau ra vào. Ngư dân vận chuyển đá cùng các nhu yếu phẩm để chuẩn bị ra khơi. Có những chủ thuyền đang sắm sửa lễ vật để cúng thuyền, cúng bến… cầu bình an, cầu may mắn được nhiều “lộc biển” cho chuyến ra khơi. Chuyến đi biển đầu năm nay thời tiết đẹp. Những chiếc thuyền cắm cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay trong gió sẵn sàng rời bến tiến ra biển với mong muốn đánh bắt được nhiều hải sản. Ngư dân Trần Văn Tuấn ở huyện Hải Hậu cho biết: “Từ ngày mùng 2, mùng 3 Tết, phần lớn các tàu đã bơm dầu, lấy đá, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho chuyến đi biển kéo dài. Trên tàu cá, các ngư dân đều treo cờ Tổ quốc, giăng băng rôn, khẩu hiệu để khích lệ tinh thần, đánh bắt được nhiều hải sản. Sau nghi thức cúng “mở cửa biển”, các tàu thẳng tiến ra khơi”. Để chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm suôn sẻ, ngay từ trước Tết Nguyên đán, ngư dân đã tu bổ lại tàu thuyền, ngư lưới cụ. Theo nhiều ngư dân có kinh nghiệm, sau Tết là thời điểm biển có nhiều luồng tôm, cá. Không những thế, chợ những ngày đầu năm tôm cá đắt hàng, bán được giá cao gấp đôi ngày thường nên đây là dịp ngư dân có thu nhập cao hơn ngày thường. Ông Trần Văn Mạnh, ngư dân huyện Giao Thủy chia sẻ: “Tết đối với tôi chỉ vỏn vẹn 2 ngày. Ngày nào không được đi biển đánh bắt hải sản là nhớ lắm, cứ day dứt trong người. Từ trước Tết, tôi đã đưa lưới ra vá, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu sẵn sàng cho chuyến đi biển đầu năm. Được sự quan tâm tạo điều kiện của các cơ quan chức năng, chúng tôi càng thêm nỗ lực, khai thác hiệu quả, theo đúng quy định”. Chuyến biển đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng với ngư dân. Ngoài cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, đánh bắt được nhiều tôm cá, còn là sự cầu mong trở về bình an. Để tạo điều kiện cho ngư dân vững tin vươn khơi bám biển đầu xuân mới, Ban quản lý các cảng cá, bến cá đã nâng cao tinh thần, trách nhiệm, điều động nhân viên, phân ca trực sẵn sàng hỗ trợ tàu thuyền ra, vào cảng cá. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa được sắp xếp trật tự, đảm bảo việc lưu thông thuận lợi. Sở NN và PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy sản tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương và các đồn, trạm biên phòng tích cực bám sát địa bàn, tiến hành rà soát, thống kê phân loại tàu cá và hướng dẫn, tạo điều kiện cho ngư dân làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp đổi và gia hạn giấy phép khai thác thủy sản. Tập trung tuyên truyền vận động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các tổ, đội khai thác, hội nghề nghiệp trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi của ngư dân. Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản tiếp tục thống kê, kiểm tra, giám sát sản lượng nghề khai thác hải sản; đẩy mạnh công tác cấp mới, cấp đổi, gia hạn giấy phép khai thác thủy sản; rà soát tàu cá hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản từ 6 tháng trở lên, gửi thông báo hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản tới các chủ phương tiện; phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu khai thác bất hợp pháp. Tham mưu, tổ chức các lớp tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản, hướng dẫn ghi sổ nhật ký khai thác và báo cáo khai thác cho ngư dân. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thanh tra hoạt động tàu cá khai thác thủy sản trên biển và tại cảng cá. Tập trung phát triển nghề có tính chọn lọc cao, khai thác các đối tượng có giá trị kinh tế và tăng khả năng vươn khơi xa để giảm áp lực cho khu vực ven bờ. Củng cố xây dựng công tác dự báo ngư trường, thông tin kịp thời đến ngư dân dự báo ngư trường khai thác, trữ lượng nguồn lợi và khả năng cho phép đánh bắt. Duy trì ổn định sản lượng khai thác ven bờ và giảm dần tàu cá có công suất máy dưới 20CV; quản lý tốt các cơ sở đóng mới tàu cá và xử lý nghiêm những cơ sở tự ý đóng mới tàu cá thuộc diện cấm phát triển.

Khí thế lao động tích cực ở các làng biển trong những ngày đầu xuân mới cho thấy những tín hiệu tốt của nghề khai thác hải sản. Việc ngư dân chủ động tham gia khai thác ở ngư trường xa, mạnh dạn đầu tư nâng cấp tàu thuyền, ngư lưới cụ, các trang thiết bị đồng bộ để chủ động tổ chức khai thác, bám biển cho thấy bước phát triển của ngành kinh tế biển tỉnh nhà cũng như tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quê hương./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa