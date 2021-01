Động lực thúc đẩy ngành khai thác thủy sản phát triển bền vững

Động lực thúc đẩy ngành khai thác thủy sản phát triển bền vững

Thông tin Cảng cá Ninh Cơ vừa được Bộ NN và PTNT ký quyết định công bố đạt tiêu chuẩn cảng cá loại I thực sự là tin vui đối với không chỉ ngành Nông nghiệp, thủy sản nói chung mà còn cả với đông đảo ngư dân hoạt động nghề khai thác thủy sản. Đây là 1 trong 35 cảng cá đầu tiên của cả nước được công nhận đạt tiêu chí cảng cá loại I theo Luật Thủy sản 2017.

Là một người gắn bó với Cảng cá Ninh Cơ từ hơn 40 năm qua, đồng chí Nguyễn Văn Mười, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Nam Định hiểu hơn ai hết về quá trình hình thành, phát triển của cảng cá này. Về nhận công tác từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước khi cảng cá còn hoang sơ, rừng sú vẹt, phi lao mọc um tùm, luồng lạch vào cảng chưa rõ ràng… Sau mấy thập kỷ bám trụ kiên trì khắc phục khó khăn của buổi chuyển giao cơ chế quản lý từ tập trung bao cấp sang tự hạch toán, cảng cá được đầu tư khang trang, hiện đại dần. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp huyện tổ chức quy hoạch, tập trung đầu tư xây dựng Cảng cá Ninh Cơ trở thành cửa ngõ kết nối vận tải thủy, là một trong các trung tâm dịch vụ hậu cần phục vụ nghề khai thác thủy sản; nơi bốc dỡ, mua bán sản phẩm hải sản của các tàu cá; đồng thời là nơi tránh trú bão cho các loại tàu, thuyền trong ngoài tỉnh khi có áp thấp nhiệt đới, bão. Năm 2004, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2432/2004/QĐ-UBND đầu tư xây dựng Cảng cá Ninh Cơ và đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2007. Tiếp đó năm 2015, Cảng cá Ninh Cơ được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch là cảng cá loại I Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12-11-2015 và thực hiện công tác quản lý cảng cá theo Nghị định số 80/2012/NĐ-CP.

Cảng cá Ninh Cơ vừa được Bộ NN và PTNT công bố đạt chuẩn cảng cá loại I.

Thực hiện Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8-3-2019 của Chính phủ về việc các cảng cá đang hoạt động trước ngày 25-4-2019 phải làm thủ tục công bố mở cảng, Sở NN và PTNT đã chỉ đạo Ban quản lý Cảng cá Nam Định tập trung rà soát tình hình thực tế cảng so với các tiêu chí cảng cá loại I quy định tại khoản 1 Điều 78, Luật Thủy sản 2017; đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh), Cảng vụ Hàng hải cùng các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Kết quả khảo sát, đánh giá cho thấy, Cảng cá Ninh Cơ có vị trí thuận lợi, là nơi thu hút tàu, thuyền của nhiều tỉnh, thành phố vào bốc dỡ thủy sản và thực hiện các dịch vụ nghề cá khác. Ban quản lý Cảng cá Nam Định đã thu hút, kêu gọi nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư, mua sắm 9 ô tô chuyên chở, 4 máy xay đá công suất 25-30 tấn/h, 4 băng chuyền vận chuyển, 2 xe máy tời lưới, 4 mái che bạt lưu động và 5 hệ thống cung cấp nước cho tàu cá. Đến nay cảng đã được cơ giới hóa tới 90% việc bốc dỡ hàng hóa đảm bảo giải phóng phương tiện nhanh chóng, góp phần khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại cảng cá; giảm lao động nặng nhọc, thủ công và nâng cao năng suất khai thác hàng hóa, giảm chi phí và giải quyết một phần tình trạng thiếu hụt lao động. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của Bộ NN và PTNT, của tỉnh, hàng năm Ban quản lý Cảng cá Nam Định đã đầu tư duy tu, nạo vét đất cát, phù sa 3 tháng/lần tại âu phía bắc cảng là 1.350m3, vùng nước trước cầu cảng là 1.250m3, vùng nước phía nam trước cầu cảng là 1.320m3 bảo đảm độ sâu cho các tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên (kể cả tàu hậu cần nghề cá có chiều dài trên 40m) cập và rời cảng; ký hợp đồng với Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng và Hàng hải thương mại khảo sát đo độ sâu hơn 2,4ha diện tích vùng nước trước cảng để kịp thời thông báo cho tàu, thuyền ra vào cảng được thuận lợi, an toàn. Nhờ đó, độ sâu luồng vào cảng và vùng nước trước cầu cảng luôn đủ điều kiện cho tàu cá vào làm dịch vụ tại Cảng cá Ninh Cơ theo đúng quy định tại Điều 60 Nghị định 26/2019/NĐ-CP. Ngoài ra, Cảng cá cũng được đầu tư sửa chữa các công trình kỹ thuật, hệ thống điện, phao neo, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn. Cảng cá Ninh Cơ có cầu cảng dài 192m đảm bảo trong cùng một thời điểm có thể tiếp nhận 10 tàu với chiều dài từ 12-24m với lượng hàng bốc dỡ trong 2h thì số lượt tàu cá cập cảng trong ngày đạt tới 120 lượt sản lượng thủy sản qua cảng đạt gần 29 nghìn tấn/năm.

Việc Cảng cá Ninh Cơ là cảng cá loại I đầu tiên của cả nước được Bộ NN và PTNT công bố có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt trong điều kiện kinh tế thủy sản Việt Nam hiện nay đang tiếp tục hội nhập sâu rộng và nhất là việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cũng như mở ra hướng xuất khẩu thủy sản của tỉnh vào các thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản. Theo đồng chí Nguyễn Văn Mười, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Nam Định cho biết: Thực hiện Luật Thủy sản 2017 và chỉ đạo của Bộ NN và PTNT, UBND tỉnh về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, Ban quản lý Cảng cá Nam Định đang tích cực phối hợp với Văn phòng đại diện thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm soát tàu cá ra vào Cảng cá Ninh Cơ để kịp thời phát hiện xử lý đối với tàu cá vi phạm các quy định của pháp luật, ngăn chặn việc khai thác bất hợp pháp, không khai báo, không ghi nhật ký hành trình khai thác nhằm kiểm soát tốt sản lượng thủy sản ra vào cảng cá. Phối hợp với lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh kiểm tra, lập biên bản và xử lý tàu cá khai thác vượt khỏi ranh giới cho phép, tàu cá các tỉnh ngoài vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; đồng thời kịp thời nhắc nhở ngư dân mang đầy đủ hồ sơ tàu, thuyền và thực hiện nghiêm việc khai báo khi tàu cập và rời cảng, ghi nhật ký hành trình khai thác, đánh bắt đúng các ngư trường được phép… tạo thuận lợi cho việc xác định nguồn gốc xuất xứ của các loại thủy sản khai thác xuất bán vào các thị trường nước ngoài, góp phần nâng cao thu nhập cho ngư dân, thúc đẩy ngành thủy sản của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Việc được công nhận và tiến hành công bố cảng cá loại I là một dấu mốc mới trên chặng đường phát triển của Cảng cá Ninh Cơ nói riêng, nghề cá Nam Định nói chung. Thời gian tới, Ban quản lý Cảng cá Nam Định sẽ tiếp tục tranh thủ sự quan tâm của Bộ NN và PTNT, của tỉnh, huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật của Cảng theo các tiêu chí đáp ứng tốt yêu cầu phát triển ngành thủy sản; tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển và mở rộng cảng cá./.

Bài và ảnh: Văn Đại