Giao Hải hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã Giao Hải (Giao Thủy) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,2 triệu đồng/năm, là một trong những địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao, nằm trong tốp đầu của huyện. Giao Hải là một trong 8 xã, thị trấn được UBND huyện Giao Thủy chọn triển khai thực hiện hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm 2020.

Một góc nông thôn mới xã Giao Hải.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, hướng tới trở thành xã NTM kiểu mẫu, Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề tập trung để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ này. UBND xã xây dựng Đề án xã NTM nâng cao với mục tiêu đề ra là duy trì, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nhằm nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xây dựng NTM của tỉnh. Xã Giao Hải đã tiến hành rà soát từng tiêu chí, lập kế hoạch thực hiện theo từng nhóm tiêu chí: phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung phát triển kinh tế để tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Ban chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của xã đã triển khai quán triệt các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ tới các chi bộ xóm, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong quá trình triển khai thực hiện. Xã đã tập trung mọi nguồn lực, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tạo nền tảng cho phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn. Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới đảm bảo đồng bộ, kết nối thuận tiện với các quốc lộ, tỉnh lộ và đường trục huyện qua địa bàn. Bên cạnh đó, tuyến đê biển trên địa bàn xã được kè bê tông kiên cố; các công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng với tổng nguồn vốn trên 23 tỷ đồng, trong đó có chợ cá, giúp giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động của địa phương. Trong năm 2020, xã đã hoàn thành thi công tuyến đường trục xã từ cầu chợ đến xóm 1 giáp xã Giao Nhân; tiếp nhận triển khai thi công tuyến đường vào sới vật của huyện từ xóm 1 đến cầu Đình xóm 4. Giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thi công dự án tuyến đường bộ ven biển đi qua địa bàn xã. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy triển khai thi công xây cống Mỹ Tho xóm 4; nạo vét 1,6km kênh cải cách (đoạn xóm 15 đến giáp xã Giao Nhân) phục vụ tưới tiêu. Bằng nguồn vốn hỗ trợ của địa phương và đóng góp của nhân dân, các xóm tổ chức nạo vét kênh mương, đắp bờ vùng, bờ thửa, nâng cấp đổ bê tông các tuyến đường trục xã, cổng, tường rào khuôn viên trụ sở UBND xã, đường liên xóm, đường dong với tổng kinh phí trên 6,5 tỷ đồng. Nhà văn hóa xã được xây dựng khang trang có diện tích 600m2, trang bị đầy đủ bàn, ghế, loa âm thanh, ánh sáng, quạt, máy nổ... với kinh phí đầu tư 7,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và huy động xã hội hóa. Xã cũng xây dựng khu trung tâm văn hóa - thể thao có diện tích 4.000m2 với sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông là nơi diễn ra các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Là địa phương có môn đấu vật truyền thống nên năm 2018, xã được UBND huyện Giao Thủy đầu tư xây dựng sới vật có diện tích 2.000m2 tại khu di tích lịch sử Đình làng Kiên Hành, là cơ sở để xã chuẩn bị tổ chức sới vật đầu xuân. Đối với các xóm, UBND xã bố trí cho mỗi xóm từ 800m2 đến 1.000m2 đất để xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao. Từ năm 2013 đến nay, nhân dân các xóm đã tự nguyện đóng góp 15 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao khang trang hiện đại, với đầy đủ các trang thiết bị như bộ tăng âm, bộ trang trí khánh tiết, bàn, ghế, tủ sách, bảng hương ước xóm, sân vui chơi cho thanh thiếu niên… Các trường học của xã được quy hoạch diện tích đất theo các tiêu chí trường chuẩn quốc gia và được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Trường Mầm non Giao Hải được đầu tư xây dựng 2 khu: khu A ở xóm 3 rộng 2.500m2, khu B ở xóm 18 rộng 1.800m2, đều được thiết kế 2 tầng gồm 16 phòng học và các phòng chức năng, khu hiệu bộ, sân chơi, vườn trường, bếp nấu ăn. Trường THCS Giao Hải có 28 phòng học, phòng chức năng, hồ bơi, sân thể thao… có tổng diện tích 8.383m2. Về tiêu chí cảnh quan môi trường, xã đã hoàn thành tuyến đường hoa dài 2,5km; vận động nhân dân trồng cây xanh hoặc đặt chậu hoa bên lề đường trên các tuyến đường trục, đường dong và phân loại rác thải tại nguồn trong khu dân cư. UBND xã đang triển khai xây dựng các bồn hoa trên hai trục đường liên xã trước UBND dài 2km và triển khai cho các đoàn thể phối hợp với các cơ sở xóm trồng các tuyến đường hoa trên toàn địa bàn xã. Các xóm tổ chức phát động nhân dân trồng cây xanh, hoa trên các trục đường của xóm.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới xã Giao Hải xác định tiếp tục củng cố, nâng cao các tiêu chí NTM là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm. Vì thế xã tiếp tục tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả chương trình xây dựng NTM nâng cao để hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu. Phấn đấu trong năm 2020 có xóm 12 được công nhận xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao để bước vào thực hiện chương trình NTM kiểu mẫu./.

