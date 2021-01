Đa dạng thị trường cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các nhà vườn trồng hoa, cây cảnh đang tất bật chăm sóc hàng nghìn gốc đào, quất, cây cảnh để cung cấp cho thị trường Tết.

Nông dân xã Nam Phong (thành phố Nam Định) chăm sóc vườn quất cảnh phục vụ Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: Viết Dư

Thời điểm này, tại các xã Điền Xá, Nam Toàn, Nam Mỹ (Nam Trực); Nam Phong, Nam Vân (thành phố Nam Định)… người dân đang hối hả chăm sóc các vườn hoa, cây cảnh và đón khách đến tham quan, tìm mua các loại cây cảnh. Tết năm nay, hoa, cây cảnh khá đa dạng, phong phú, từ những loại cây cảnh truyền thống như quất, đào, bưởi cảnh đến các loại cây mini, bon sai… Anh Trần Văn Sơn, chủ nhà vườn Sơn Vy, xã Nam Phong cho biết: Nắm bắt nhu cầu đa dạng của khách hàng, các nhà vườn làng nghề trồng hoa, cây cảnh đã điều chỉnh sản xuất cho phù hợp. Trong các loại hoa, cây cảnh phục vụ thị trường vào dịp Tết năm nay, quất được mùa, giá cả vừa phải. Vườn nhà anh Sơn có hơn 400 cây quất dáng đẹp, quả to, vàng đều; 2 tuần trước Tết, 70% số lượng cây trong vườn đã có khách đặt mua. Theo chủ các vườn quất nhận định, giá cả năm nay không có biến động lớn so với năm ngoái. Hiện nay, loại quất trung bình tại đây bán với giá khoảng 500 nghìn đồng/cây, có nhiều cây đẹp (loại quất trồng 3 năm) giá dao động từ 2 đến 5 triệu đồng/cây, cá biệt có cây bán đến 8-10 triệu đồng. Ngay từ đầu tháng 11 âm lịch, nhiều khách hàng từ Thanh Hóa, Hà Nam, Hà Nội… đã về lựa cây, đặt tiền mua quất. Khoảng mùng 10 tháng Chạp trở đi, khách đến xem và mua cây đông hơn. Bên cạnh những chậu quất truyền thống, năm nay, các nhà vườn quất cảnh đã có nhiều ý tưởng độc đáo như tạo hình dáng con trâu năm Tân Sửu với thế đẹp, độc, lạ phục vụ nhu cầu khách chơi hoa ngày Tết. Những cây quất bonsai, quất thần tài có đủ hoa, lộc, quả xanh, quả chín được khách ưa chuộng, tuy nhiên giá bán năm nay thấp hơn năm trước khoảng 10-20% do khó khăn chung về thị trường.

Khác với quất cảnh không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, các hộ trồng đào lại đang lo lắng sau những đợt rét đậm, rét hại kéo dài liên tục thì những ngày qua, nhiệt độ lại tăng khiến người dân phải “ăn cùng đào, ngủ cùng đào” để chăm sóc từng gốc đào kịp giao cho khách hàng. Việc trồng đào phụ thuộc phần lớn vào thời tiết, đặc biệt là khoảng một tháng trước Tết Nguyên đán. Ông Trần Phán Quang, chủ một vườn đào rừng ở xã Nam Mỹ chia sẻ: Tận tâm, tận lực với nghề là điều không thể thiếu trong mỗi người dân trồng đào, nhưng yếu tố lớn quyết định lại là thời tiết. Tương tự như đào truyền thống, trồng đào ghép từ lúc chuẩn bị tuốt lá cho đến thời điểm bán đào là chúng tôi phải theo dõi thời tiết liên tục. Nếu lạnh quá thì phải chăm bón tốt hơn, còn thời tiết nắng hanh bình thường, không phải chăm bón nhiều. Ông Quang cho biết thêm: Xu thế đào vườn ghép gốc đào rừng cổ thụ trong dịp Tết năm nay được người dân ưa chuộng. Loại đào ghép hội tụ được vẻ đẹp của cả hai giống: vẻ rêu phong cổ kính và hoang dã của gốc đào rừng cùng nét kiêu sa, rực rỡ của đào vườn nhiều bông, nhiều cánh. Mỗi cây đào ghép có giá bán và cho thuê từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng, phù hợp trưng bày chơi tết ở các gia đình có sân rộng, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp… Dù có giá cao nhưng một cây đào ghép đẹp, đòi hỏi sự công phu và mất rất nhiều thời gian chăm sóc, uốn tỉa từ 1-2 năm để cây ra hoa đúng dịp Tết. Trên tổng diện tích 4 sào, ông Quang trồng hơn 100 gốc đào ghép và hàng trăm gốc đào các loại.

Không chỉ có đào, quất, mai hay các loại hoa lá trưng bày thông thường, Tết là thời điểm các loại cây cảnh nghệ thuật, bonsai độc, lạ được tìm mua nhiều nhất. Cây bonsai, cây cảnh nghệ thuật không chỉ đẹp về thế mà còn mang ý nghĩa biểu tượng phong thủy, triết học sâu sắc. Cùng với điều kiện, thu nhập được nâng lên, dù trong nhà đã có đào, quất, nhiều người đã “chịu chi” đầu tư đem về những loại cây cảnh mới như bưởi tài lộc, cam Canh thế, chanh tứ quý bonsai, táo cảnh (loại táo đỏ), hồng đá bonsai, đu đủ bonsai... theo xu thế mới được người dân chú ý vài năm trở lại đây. Tuy giá cả khá cao, từ chục triệu đồng cho tới cả trăm triệu đồng cho tác phẩm cây nhưng vẫn có một sức hút lớn với người dân có thu nhập cao, gia đình có sân vườn rộng để chơi Tết. Để thu hút khách hàng, ưu đãi về giá cả, một số nhà vườn mở thêm dịch vụ cho thuê cây cảnh chơi Tết. Giá cho thuê cây cảnh bằng khoảng 70-80% so với giá bán. Những người đi thuê sau khi lựa chọn cho mình được cây ưng ý thì thỏa thuận giá cả với chủ vườn, đặt cọc từ 30-50% giá trị tiền thuê, chủ vườn sẽ chăm sóc cây và mang tới nhà đúng hẹn.

Với sự sáng tạo của các nhà vườn, cây cảnh ngày Tết đang ngày càng có thêm nhiều dáng, thế đa dạng, đáp ứng thị hiếu của người dân, mang đến những sắc màu xuân tươi thắm, rạng rỡ cho mọi gia đình. Suốt một năm lao động vất vả, người trồng đào, quất, cây cảnh hy vọng, thời tiết năm nay “chiều lòng người” và đào, quất “được giá” mang tới một cái Tết may mắn, sung túc cho tất cả mọi người./.

Hoàng Anh