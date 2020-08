Tín hiệu tích cực trong triển khai thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng

Ngày 7-1-2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Là đơn vị chủ trì thực hiện Kế hoạch 103, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khu vực dịch vụ hành chính công. Sau 1 năm triển khai, thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng cho thấy nhiều lợi ích và thu hút đông đảo người dân sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Vietinbank chi nhánh Bắc Nam Định hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng dịch vụ Ipay.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, NHNN chi nhánh tỉnh đã chủ động, trách nhiệm và tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình truyền thông đến công chúng về tiện ích, giá trị, cách sử dụng các hình thức thanh toán đảm bảo an ninh, an toàn bảo mật. Đặc biệt, truyền thông minh bạch về phí, hỗ trợ về phí để người dân yên tâm sử dụng. Đồng thời, đôn đốc chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện việc trả lương qua tài khoản kết hợp đẩy mạnh thanh toán điện tử, chủ động tiếp cận các đơn vị cung ứng dịch vụ để ký kết, thực hiện thanh toán điện tử qua ngân hàng đối với dịch vụ công. Các tổ chức tín dụng đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ, đa dạng hóa và đẩy mạnh sử dụng các phương tiện thanh toán hiện đại, xây dựng hệ thống thanh toán phục vụ các giao dịch bán lẻ, thiết lập được hệ thống ngân hàng lõi (Core banking), đồng thời phát triển hệ thống thanh toán nội bộ, tích hợp đa kênh thanh toán hiện đại như QR Code, E-Mobile Banking, Internet Banking, Ví điện tử… ngày càng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Cơ sở hạ tầng công nghệ thanh toán điện tử trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thiện đồng bộ với 210 máy ATM, 385 máy POS được lắp đặt tại 331 điểm cung ứng hàng hoá, dịch vụ. Số lượng thẻ không ngừng được gia tăng với 1.034.836 thẻ đã phát hành. Việc bảo đảm an toàn, bảo mật cho hệ thống ATM, xử lý kịp thời các khiếu nại nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng cũng được các ngân hàng thương mại quan tâm. Hệ thống POS luôn được kết nối thông suốt, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng dịch vụ và thanh toán điện tử của người dân.

Kết quả đột phá

Phát triển thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến năm 2019, đã có 1.330 đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đã thực hiện trả lương qua tài khoản, chiếm 96,3%. Số người được trả lương qua tài khoản là 41.120 người chiếm 96,8%. Ngoài ra, các ngân hàng thương mại phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện trả lương qua tài khoản cho hàng trăm nghìn lao động. Đối với dịch vụ thu thuế, theo báo cáo của Cục thuế tỉnh, tỷ lệ các doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế điện tử qua ngân hàng chiếm 98,84% trên tổng số 5.845 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong năm 2019, các ngân hàng đã thực hiện thu 192.945 món với giá trị 4.794 tỷ 305 triệu đồng, tăng 46% so với năm 2018. Có 13/19 ngân hàng thương mại phối hợp với Công ty Điện lực Nam Định để thu hộ tiền điện của khách hàng. Các ngân hàng đã thu hộ 240.106 món với số tiền 1.782 tỷ 986 triệu đồng, tăng 105% so với năm 2018. Trên địa bàn tỉnh đã có 2 ngân hàng là Vietinbank Chi nhánh Bắc Nam Định và BIDV Chi nhánh Thành Nam phối hợp với Công ty CP Cấp nước Nam Định thu tiền nước qua hệ thống thanh toán điện tử đối với các doanh nghiệp. Hai ngân hàng đã phối hợp thu hộ 10.256 món với số tiền 198 tỷ 960 triệu đồng, tăng 174% so với năm 2018. Hiện tại, đã có 2 trường: Đại học Kinh tế Kỹ thuật Nam Định, Đại học Điều dưỡng Nam Định phối hợp với Vietinbank Chi nhánh Bắc Nam Định, LienVietPostBank Chi nhánh Nam Định, BIDV Chi nhánh Thành Nam tiến hành thu hộ học phí. Trong năm 2019, các ngân hàng trên đã thực hiện thu hộ 18.166 món với số tiền 59 tỷ 35 triệu đồng, tăng 118% so với năm 2018. Đối với dịch vụ chi trả trợ cấp an sinh xã hội, Vietinbank Chi nhánh Nam Định và LienVietPostBank Chi nhánh Nam Định đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm qua tài khoản ATM cho các đối tượng thụ hưởng đảm bảo chính xác, kịp thời. Anh Nguyễn Thế Giang, phường Nguyễn Du (thành phố Nam Định) cho biết, do gia đình buôn bán, kinh doanh, công việc bận bịu nên anh không nhớ lịch nộp tiền điện, nhiều khi quên nộp, hoặc nhỡ lịch do đi vắng, bị tạm ngừng cấp điện rất bất tiện. Nhưng từ hơn 1 năm nay, gia đình anh không còn lo việc bị cắt điện nữa khi lựa chọn phương thức thanh toán tiền điện thông qua dịch vụ Internet Banking của Techcombank. Không chỉ tiền điện, rất nhiều khoản giao dịch trong kinh doanh hàng ngày, gia đình anh cũng sử dụng hình thức thanh toán này, tiết kiệm được thời gian và công sức, tuy có chi phí nhưng tính ra rất nhỏ so với các chi phí phát sinh nếu thanh toán theo phương thức cũ. Nhiều khi còn được ngân hàng miễn phí theo các chương trình chăm sóc, tri ân khách hàng.

Đồng chí Ngô Lam Sơn, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh khẳng định: Có sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của UBND tỉnh, nỗ lực của ngành Ngân hàng; sự ủng hộ, phối hợp của các đơn vị liên quan; thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong gần 2 năm qua đã thực sự “bùng nổ”. Những tiện ích từ thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng đã tạo được chuyển biến tích cực về mặt nhận thức của người dân, từng bước trở thành thói quen trong đời sống tiêu dùng hàng ngày. Đây là một nền tảng quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ. 6 tháng cuối năm 2020, NHNN chi nhánh tỉnh sẽ tập trung đôn đốc các tổ chức tín dụng tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh thanh toán một số dịch vụ khác như viện phí, học phí qua ngân hàng đối với các bệnh viện, trường học trên địa bàn thành phố, tạo đà triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Đức Toàn