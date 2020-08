Giao Thủy tập trung đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật

Nhằm đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, huyện Giao Thủy đã chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể; trong đó ưu tiên phát triển giao thông nông thôn, các tuyến đường trục huyện huyết mạch kết nối các miền.

Thi công nhà xưởng dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em KAM FUNG, Cụm công nghiệp Thịnh Lâm.

UBND huyện giao Phòng Công Thương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xây dựng; chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng, UBND các xã, thị trấn đôn đốc tiến độ triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng được Phòng Công Thương thực hiện theo đúng quy định, đặc biệt là quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở từng xã, thị trấn và quy hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp theo các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các công trình trọng điểm, hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, các thiết chế văn hóa, thể thao,… Đến năm 2020, huyện Giao Thủy đã hoàn thành và đưa vào khai thác hàng loạt công trình, dự án như: nâng cấp, cải tạo đường phòng chống lụt bão Giao Thiện, Bình - Lạc, Thiện - Hương, Tiến - Long, thị trấn Quất Lâm - Giao Phong, Tiến - Thịnh với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng; tuyến đường huyện Tiến - Hải được nâng cấp thành tỉnh lộ 488. Hoàn thành các tuyến đường thuộc dự án WB tại các xã: Giao Hải, Giao Nhân, Bình Hòa, Giao Tân, Giao Yến, Giao Phong, Giao Long, Giao Hương theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B. Các xã, thị trấn đầu tư nâng cấp hơn 300km đường trục xã, liên xã; hơn 500km đường trục chính nội đồng; hệ thống đường dong, ngõ xóm được quan tâm mở rộng, bê tông hóa khang trang, sạch, đẹp… Hệ thống điện được cải tạo, nâng cấp, đảm bảo 100% hộ gia đình và các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong huyện được sử dụng điện quốc gia với chất lượng ổn định. Hệ thống cấp nước cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phục vụ sản xuất. Những công trình xây dựng cơ bản đã phát huy hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, diện mạo nông thôn từng bước thay đổi theo hướng hiện đại, văn minh. Phát huy kết quả đã đạt được, những tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện Giao Thủy đang triển khai hàng loạt công trình giao thông như: cải tạo, nâng cấp đường Tiến Thịnh; cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 37B đến Cụm công nghiệp Thịnh Lâm; cải tạo, nâng cấp đường nội thị thị trấn Ngô Đồng (gồm một dự án 4 tuyến với tổng chiều dài 2,56km và dự án 2 từ Km 24+100 trên tuyến tỉnh lộ 489 đến đê hữu Hồng) tiến độ thi công đảm bảo kế hoạch. Dự án cải tạo, nâng cấp đường Tiến - Hải quy mô đường cấp V đồng bằng có tổng mức đầu tư gần 105,8 tỷ đồng được khởi công tháng 11-2017 do Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội l thi công đến nay đã cơ bản hoàn thành. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 37B đến Cụm công nghiệp Thịnh Lâm với tổng chiều dài 2,2km, tổng mức đầu tư gần 14,8 tỷ đồng do Công ty TNHH Tân Hiệp thi công, đến nay cũng đã cơ bản hoàn thành, vượt 4 tháng so với kế hoạch được phê duyệt. Huyện Giao Thủy cũng đã hoàn tất công tác giải tỏa, bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công dự án xây dựng cầu vượt sông Hồng thuộc dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển từ Thái Bình sang Nam Định qua địa phận xã Giao Thiện do tỉnh Thái Bình làm chủ đầu tư. Với tổng chiều dài tuyến 65,8km đi qua huyện, dự án khi hoàn thành rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa tỉnh Nam Định và các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, kết nối mạng lưới giao thông địa phương với hệ thống đường quốc gia, phát huy hiệu quả của các dự án trong khu vực đã và đang triển khai giúp huyện Giao Thủy khắc phục trở ngại “thế đường cụt” về giao thông. Bên cạnh các dự án giao thông, những tháng đầu năm 2020, huyện Giao Thủy cũng đôn đốc Công ty TNHH Quốc tế KAM FUNG Việt Nam chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Thịnh Lâm diện tích 22ha và Nhà máy sản xuất đồ chơi KAM FUNG tích cực triển khai dự án. Đến nay dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em KAM FUNG đã cơ bản hoàn tất hạ tầng nhà xưởng giai đoạn 1, dự kiến tháng 11-2020 sẽ đi vào hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho 6.000 lao động.

Với khí thế phấn khởi chào mừng thành công Đại hội lần thứ XXVI của Đảng bộ huyện, thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những tháng cuối năm 2020, huyện Giao Thủy dự kiến sẽ tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật mới như: cải tạo, nâng cấp đường N1 thị trấn Quất Lâm (quy mô đường cấp IV đồng bằng, tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đồng); dự án cải tạo, nâng cấp đường tránh Quốc lộ 37B (đoạn từ xã Giao Yến đến xã Giao Phong với tổng mức đầu tư xấp xỉ 5 tỷ đồng); cải tạo, nâng cấp đường tránh tỉnh lộ 489B và Quốc lộ 37B (đoạn từ xã Giao Phong đến thị trấn Quất Lâm). Các dự án được triển khai đảm bảo tiến độ sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, đô thị của huyện theo quy hoạch, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân địa phương. Do vậy, UBND huyện Giao Thủy đang tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để trình duyệt, đảm bảo khởi công, thi công theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra./.

Bài và ảnh: Thành Trung