Vụ lúa xuân thắng lợi (kỳ 2)

Vụ lúa xuân thắng lợi (kỳ 2)

(Tiếp theo và hết)

Vụ lúa xuân được đánh giá thắng lợi toàn diện từ công tác chỉ đạo thực hiện các kế hoạch sản xuất đến năng suất, sản lượng và những chỉ đạo mục tiêu như phát triển cánh đồng lớn, tăng lúa đặc sản chất lượng cao có giá trị kinh tế lớn…

Nông dân xã Trung Thành (Vụ Bản) thu hoạch lúa xuân.

Thắng lợi toàn diện!

Trước hết là thắng lợi về năng suất. Vụ xuân năm 2020, toàn tỉnh gieo cấy 72.465ha, giảm 987ha so với vụ xuân 2019; trong đó có 99% diện tích cấy trà xuân muộn. Diện tích sản xuất các giống lúa lai 7.970ha (chiếm 11%), tương đương vụ xuân 2019; lúa thuần 89% diện tích, riêng giống Bắc thơm 7 chiếm 63% diện tích. Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, năng suất bình quân đạt 69,45 tạ/ha, tăng 0,05 tạ/ha so với vụ xuân 2019, sản lượng ước đạt trên 500 nghìn tấn. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm về cơ cấu giống là một thắng lợi của vụ xuân vừa qua. Vụ xuân năm nay, Sở NN và PTNT đã đề nghị các huyện, thành phố và cơ quan chuyên môn chỉ đạo, hướng dẫn nông dân tập trung sử dụng các giống thuần ngắn ngày, chất lượng cao, có thị trường tiêu thụ như: Bắc thơm số 7 kháng bạc lá, TBR279, Nàng xuân, NĐ5, HDT10; những chân ruộng chua, mặn hoặc úng trũng sử dụng các giống lúa lai chất lượng cao: Nhị ưu 838, CT16, TX111, Tej vàng, TH3-3... Các huyện, thành phố lựa chọn sử dụng tập trung 1-2 giống lúa lai và 2-3 giống lúa thuần chất lượng trong cơ cấu giống của địa phương; đồng thời chủ động mở rộng mô hình trình diễn các giống lúa mới có năng suất chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh, hạn, mặn như: Ly 2099, LT2 kháng bạc lá, LP5, Nhiệt đới 15, Lộc trời 183, TBR89, ST24, QL301, BC15 kháng đạo ôn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục duy trì tổ chức sản xuất 702ha giống lúa lai, trong đó Công ty TNHH Cường Tân sản xuất 602ha, Công ty CP Giống cây trồng Nam Định 40ha, Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Xuân Trường 60ha, bao gồm các tổ hợp lai F1: CT16 (220ha), Nhị ưu 838 (340ha), Ly 2099 (12ha), GS55 (21,5ha), HYT10 (4,5ha) và 3 tổ hợp lai mới (30ha), duy trì dòng mẹ Nhị 32A (2ha), các tổ hợp khác (72ha)... Tích tụ ruộng đất để sản xuất nông sản hàng hóa quy mô tập trung lớn, đẩy mạnh cơ giới hóa tiếp tục có chuyển biến mới. Các địa phương đã xây dựng được 220 cánh đồng lớn với tổng diện tích 12.274ha, trong đó có 203 cánh đồng lúa với diện tích 11.773ha; 17 cánh đồng cây màu, diện tích 501ha; tăng 13 mô hình (1.737ha) so với vụ xuân 2019. Các huyện có phong trào phát triển cánh đồng lớn và áp dụng cơ giới hóa các công đoạn sản xuất nhanh là: Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Nam Trực, Trực Ninh, Ý Yên và Hải Hậu. Toàn tỉnh đã thực hiện được 43.640ha gieo sạ (đạt 60% diện tích gieo cấy), tăng 110ha so với vụ xuân năm 2019. Các huyện có diện tích lúa gieo sạ nhiều là: Vụ Bản 7.700ha (đạt 95% diện tích), Ý Yên 10.200ha (81% diện tích), Nam Trực 6.900ha (91% diện tích), Xuân Trường 4.400ha (81% diện tích), Nghĩa Hưng 5.270ha (52% diện tích). Đặc biệt một số doanh nghiệp của tỉnh đã thuê gom, tích tụ ruộng đất để hình thành vùng sản xuất lúa thương phẩm, lúa giống tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn sản xuất đại trà, truyền thống. Công ty TNHH Cường Tân, Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Xuân Trường thuê gom 702ha ruộng đất hình thành các cánh đồng lớn sản xuất giống lúa lai F1; lợi nhuận bình quân đạt 30-50 triệu đồng/ha/vụ, thu nhập của người nông dân trên mỗi héc-ta đất canh tác cao gấp trên 3 lần so với cách làm cũ. Công ty TNHH Toản Xuân liên kết với các hộ nông dân có diện tích đất sản xuất lớn, các HTX nông nghiệp trong tỉnh với quy mô 500ha sản xuất lúa thương phẩm. Toàn bộ sản lượng thóc thương phẩm khoảng 2.000 tấn được Công ty thu mua, chế biến gạo chất lượng cao mang thương hiệu “Gạo sạch Toản Xuân”, thu nhập của người dân trên mỗi héc-ta tăng khoảng 8-10% so với sản xuất đại trà. Bên cạnh đó, việc mở rộng nhanh diện tích các giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh khá như: Ly 2099, LT2 KBL, LP5, Nhiệt đới 15, TBR 89, Nếp Đài Loan, Lai thơm 6... cũng được các địa phương, các HTX nông nghiệp chú trọng.

Vụ xuân thắng lợi đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với người nông dân trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế với những hệ lụy được dự báo là còn lâu dài. Cây lúa và cây màu xuân góp phần đảm bảo ổn định đời sống cho người dân trong bối cảnh việc làm, thu nhập của người lao động gặp nhiều khó khăn, sa sút, có sức động viên to lớn đối với các phong trào thi đua ở nông thôn, trong đó có chương trình trọng tâm xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Những kinh nghiệm và bài học thành công của vụ xuân vừa qua là tiền đề quan trọng để tỉnh ta tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất nông nghiệp trong những vụ tiếp theo./.

Bài và ảnh: Văn Đại