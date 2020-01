Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về giao thông vận tải

Năm 2019, Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu kịp thời cho tỉnh trên các lĩnh vực về quy hoạch, kế hoạch đầu tư, phát triển, quản lý khai thác hệ thống giao thông trên địa bàn; thực hiện tốt chức năng là cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh về giao thông vận tải; tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về giao thông vận tải. Thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa mạng lưới đường tỉnh và quốc lộ ủy thác, bảo đảm giao thông thông suốt, liên tục trong mọi tình huống.

Trên công trường thi công dự án tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Trong công tác đảm bảo giao thông, trật tự an toàn giao thông Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng, triển khai công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên bằng nguồn kinh phí Trung ương, địa phương và sự nghiệp kinh tế đảm bảo theo kế hoạch năm 2019. Phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương, đơn vị rà soát, bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ, xử lý các điểm đen trên các tuyến tỉnh lộ; hoàn thành đầu tư xử lý 4 điểm đen tai nạn giao thông trên Quốc lộ 10 và điểm đen nút giao chân cầu Lạc Quần (Km174+100 đến Km174+600 thuộc tuyến Quốc lộ 21), triển khai thu phí trở lại và áp dụng thu phí không dừng tại trạm BOT Mỹ Lộc. Triển khai kiểm đếm lưu lượng phương tiện tại các bến vượt sông trên quốc lộ, tỉnh lộ làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ sử dụng phà, hoàn thành việc chuyển hoạt động bến phà Thanh Đại về Bến phà Đại Nội (Quốc lộ 21B). Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý Nhà nước và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với năm 2018. Công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành về vận tải, đăng kiểm phương tiện, đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe được tăng cường theo hướng tích cực. Sở đã chỉ đạo các phòng chức năng đảm bảo công khai minh bạch trong thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. Trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 399 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải hành khách đã được cấp phép với tổng số 2.815 xe/42.357 chỗ, 11 bến xe khách được Sở Giao thông Vận tải nghiệm thu và công bố đưa vào khai thác; 228 tuyến vận tải hành khách cố định tới 31 tỉnh, thành phố; 209 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải hàng hóa được cấp phép với tổng số 706 xe và 6.602 tấn tải trọng; đang quản lý 2.406 phương tiện thủy nội địa; 246 xe máy chuyên dùng. Năm 2019 tổng khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt 23,8 triệu lượt hành khách (tăng 3,1% so với năm 2018); tổng khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 24 triệu tấn (tăng 3,9% so với năm 2018). Sở Giao thông Vận tải đã tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị trong công tác quản lý Nhà nước về cảng, bến thủy nội địa; kiểm tra, rà soát các bến khách ngang sông, bến xếp dỡ hàng hóa hết hạn giấy phép hoạt động, hướng dẫn các chủ bến hoàn thành thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo quy định. Siết chặt quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Thẩm định cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải cho 47 đơn vị, thông báo đơn vị khai thác tuyến thành công, kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến 37 trường hợp, cấp 2.034 phù hiệu xe các loại, 230 giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, 12 xe máy chuyên dùng, 57 giấy phép liên vận Việt - Lào; cấp mới, cấp lại 38 bến thủy nội địa, bến khách ngang sông; xử lý thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải đối với 6 đơn vị, thông báo giảm số chuyến 61 nốt xe; cấp mới, cấp lại trên 37.500 giấy phép lái xe, 498 giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phương tiện thủy nội địa. Chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới tiếp tục được nâng cao, kết quả kiểm định phương tiện tại 3 Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đạt 43.265 lượt phương tiện, phát hiện 4.385 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn, yêu cầu sửa chữa để kiểm định lại; thu trên 91,6 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ. Trong năm 2019, Sở Giao thông Vận tải đã triển khai thẩm định 404 dự án, công trình giao thông đảm bảo về chất lượng, hiệu quả kinh tế kỹ thuật, tham gia góp ý báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh; kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch các cụm, khu công nghiệp của một số huyện, thành phố. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng để kịp triển khai các dự án như: hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công các dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 485B, 488B; tiếp tục đôn đốc nhà thầu triển khai dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển, đảm bảo chất lượng, các gói thầu thuộc dự án LRAMP; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển (đoạn qua tỉnh Nam Định); cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 488C...

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020 Sở Giao thông Vận tải tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương để tham mưu cho tỉnh huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trên cơ sở quy hoạch phát triển giao thông vận tải đã được phê duyệt. Trong đó ưu tiên đối với các công trình giao thông trọng điểm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như dự án xây dựng đường ven biển; triển khai xây dựng các cầu Ninh Cường, Đống Cao, Bến Mới... Tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; phối hợp với các địa phương tăng cường quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang đường bộ. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực quản lý điều hành trong các lĩnh vực chuyên môn./.

Bài và ảnh: Thành Trung