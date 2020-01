Cảnh giác với các loại thịt nhập khẩu không rõ nguồn gốc

Càng gần Tết Nguyên đán, nhu cầu các loại thực phẩm ngày càng tăng cao trong khi trong nước, giá thịt lợn - mặt hàng thực phẩm thiết yếu đang tăng cao vượt quá khả năng chi tiêu của nhiều gia đình. Lợi dụng điều đó, nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc tuồn vào thị trường nước ta, trong đó có nhiều lô thực phẩm đã bốc mùi hôi thối liên tục bị các cơ quan chức năng bắt giữ trong những ngày gần đây gây tâm lý hoang mang cho nhiều người tiêu dùng.

Người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm trong siêu thị.

Thời gian gần đây, loại thịt đùi gà tây bỗng đắt hàng vì được quảng cáo như đặc sản có giá chỉ hơn 90 nghìn đồng/kg, rẻ hơn nhiều so với thịt lợn. Giá cả phù hợp lại có thể chế biến thành nhiều món như xào sả ớt hoặc nấu giả cầy nên được nhiều bà nội trợ lựa chọn. Loại thịt gà này đã xuất hiện trên thị trường từ năm ngoái nhưng gần đây bỗng lên cơn sốt do nhiều người sử dụng thịt đùi gà tây để thay thế thịt lợn trong lúc giá cả đắt đỏ, khan hiếm. Khi khách hàng thắc mắc, đây là thịt gà tươi hay là thịt đông lạnh thì tất cả người bán đều khẳng định chắc nịch là gà được nuôi trong nước đảm bảo tươi ngon. Tuy nhiên ít ai biết rằng ở nước ta, có nuôi thịt gà tây nhưng số lượng không nhiều, không đủ để cung cấp ra thị trường. Lợi dụng thời điểm cuối năm, nhiều tiểu thương đã nhập đùi gà tây về sơ chế bán ra thị trường, nhiều tiểu thương còn thui vàng và nói là thịt đà điểu để đẩy giá lên cao gấp nhiều lần. Vào chiều tối 20-12, Đội Quản lý thị trường số 28 thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra đột xuất một căn nhà trọ tại địa bàn phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt đùi gà tây đông lạnh đã bốc mùi hôi thối đang được cơ sở này sơ chế để bán ra thị trường. Mở rộng kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên chiếc xe tải của cơ sở này còn hàng chục thùng đùi gà tây đông lạnh. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trên sản phẩm đã xuất hiện dấu hiệu nấm mốc, hư hỏng.

Chiều 27-12, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện 1 xe tải vận chuyển thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên. Ngoài ra, phương tiện cũng không đáp ứng điều kiện bảo quản theo quy chuẩn trong quá trình vận chuyển thực phẩm tươi sống. Tổ công tác lập biên bản vụ việc, niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa cùng xe tải để xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với đội 11 Quản lý thị trường vừa bắt giữ 2 xe container chở hàng thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại siêu thị MM Mega Market, đường Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng hàng chứa hàng tấn lưỡi vịt, trứng non và nầm lợn đông lạnh có tem nhãn Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ của các mặt hàng này. Lái xe cho biết, số hàng này chuẩn bị được vận chuyển vào các tỉnh miền Trung và Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Theo giá thị trường, 1kg lưỡi vịt có giá 450 nghìn đồng, 1kg trứng gà non có giá 300 nghìn đồng. Đây được coi là các loại đặc sản và có nhu cầu tiêu thụ mạnh vào dịp cuối năm, thường được đưa vào các nhà hàng, quán ăn phục vụ cho các thượng khách.

Thực phẩm là mặt hàng thiết yếu nhưng rất nhạy cảm do liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Tuy nhiên vì chạy theo lợi nhuận mà nhiều người đã bất chấp tất cả, nhập về những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, thậm chí đã ôi thiu, mốc hỏng để bán ra thị trường. Càng gần đến Tết Nguyên đán, khi nhu cầu thực phẩm tăng cao càng có nhiều nguy cơ hàng kém chất lượng bị trà trộn đánh lừa người tiêu dùng. Vì vậy cùng với sự vào cuộc của các ngành chức năng, người tiêu dùng cũng cần hết sức cảnh giác trước các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, các bà nội trợ không nên mua những loại thực phẩm quá rẻ, có nghi ngờ về độ tươi ngon, nên chọn thực phẩm tươi sống ở những cơ sở có uy tín để bảo vệ sức khỏe cho gia đình, hạn chế những vụ ngộ độc đáng tiếc có thể xảy ra trong dịp Tết./.

Phương Mai