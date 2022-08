Hiện nay, công nghệ thông tin không ngừng phát triển và những phần tử cơ hội đã lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các mưu đồ chính trị chống phá Đảng, Nhà nước. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, tuổi trẻ huyện Xuân Trường luôn là lực lượng tiên phong trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời đại mới.

Một góc nông thôn mới kiểu mẫu xã Xuân Hòa (Xuân Trường). Ảnh: Hoàng Tuấn

Theo đó, mỗi đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong huyện luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng tham gia đấu tranh phản bác những nhận thức lệch lạc trước các nguồn thông tin sai trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương, Bí thư Huyện Đoàn Xuân Trường cho biết: “Đội ngũ cán bộ, ĐVTN là đối tượng tham gia chính trên mạng xã hội nên rất dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng lan truyền thông tin xấu, độc, luận điệu sai trái, xuyên tạc. Chính vì vậy, những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong huyện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật về sử dụng mạng xã hội cho ĐVTN; đồng thời thành lập các trang, nhóm trên facebook, zalo nhằm tuyên truyền, tập hợp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN, mạnh dạn bày tỏ quan điểm, thẳng thắn đấu tranh, bài trừ các vấn đề, ý kiến sai sự thật; đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực trên mạng xã hội, hướng đến xây dựng đội ngũ ĐVTN thực sự là những tuyên truyền viên tích cực trên không gian mạng”. Cùng với đó, Huyện Đoàn còn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề “Sử dụng mạng xã hội Facebook trong nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục”; “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tập huấn “Nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội”... Qua đó, kịp thời chia sẻ những kiến thức hữu ích giúp đội ngũ cán bộ Đoàn, thành viên các câu lạc bộ (CLB) thông tin tuyên truyền nâng cao nghiệp vụ đưa tin, bài đúng định hướng, biết cách sử dụng mạng xã hội một cách thông minh, hiệu quả. Từ năm 2021 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã đăng tải trên 500 lượt tin, bài, trong đó có hàng chục gương điển hình trên các lĩnh vực thu hút hàng nghìn lượt người quan tâm và chia sẻ. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện Đoàn thường xuyên phối hợp với các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp huyện, Phòng GD và ĐT huyện chỉ đạo các trường học thực hiện nền nếp lễ chào cờ, hát Quốc ca, đổi mới tiết mục sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chi đoàn, chi đội, sinh hoạt măng non gắn với việc thực hiện phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”...; tổ chức các buổi nghe nói chuyện về truyền thống lịch sử của đất nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ ca ngợi về Đảng, Bác Hồ… nhân các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương, dịp tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ… Ban Thường vụ Huyện Đoàn còn tổ chức chương trình về nguồn tại đền chùa Tự Lạc - nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện; phối hợp với các trường THPT, các xã, thị trấn tổ chức các chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; phối hợp với Công an huyện, Công ty TNHH Honda Vũ Hoàng Lê tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, lái xe an toàn…

Cùng với công tác tuyên truyền, tổ chức Đoàn Thanh niên trong huyện còn xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, qua đó góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhằm khuyến khích ĐVTN phát huy trí tuệ, năng lực công tác, vận động và định hướng thanh niên tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội, năm 2021, Huyện Đoàn Xuân Trường thành lập CLB Lý luận trẻ huyện Xuân Trường gồm 30 ĐVTN ở các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các xã, thị trấn. Các thành viên CLB thường xuyên viết bài, nhằm chia sẻ những bài học hay, những giá trị, nét đẹp của quê hương, gia đình, đất nước, con người, môi trường học đường… Để các bài viết thêm sinh động, dễ hiểu, các thành viên còn xây dựng đồ họa thông tin tóm tắt nội dung, sử dụng các hình ảnh phù hợp để tác động đến người đọc, người xem. Các bài viết, bài chia sẻ sau đó được đăng trên trang facebook “Xuân Trường ngày mới” của Ban Chỉ đạo 35 của huyện; fanpage “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Xuân Trường”, trang facebook “Tuổi trẻ Xuân Trường” của Huyện Đoàn Xuân Trường và các trang mạng xã hội có nhiều người theo dõi khác của huyện. Anh Lê Xuân Bằng, thành viên của CLB Lý luận trẻ huyện cho biết: “Là một đoàn viên, tôi luôn nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt trong thời kỳ bùng nổ của internet, để chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi ĐVTN cũng cần sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả, tích cực. Trong đó, tuyệt đối không chia sẻ các thông tin sai lệch, thông tin chưa được kiểm chứng. Đồng thời, kịp thời phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện ra các cá nhân, tập thể phát tán các thông tin sai lệch. Thế hệ trẻ cũng cần chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các văn kiện quan trọng của Đảng, không ngừng rèn luyện bản thân để sống có lý tưởng, có ích, góp sức xây dựng quê hương, đất nước”… Cùng với mô hình CLB Lý luận trẻ, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn huyện Xuân Trường còn chú trọng, xây dựng và duy trì mô hình “Tủ sách pháp luật” tại các trụ sở cơ quan của tổ chức Đoàn, các trường THCS. Các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp có “Tủ sách Sóng Hồng”. Việc xây dựng thành công CLB Lý luận trẻ và các mô hình Tủ sách pháp luật không chỉ góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, ĐVTN, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên mà còn tạo ra “sân chơi” bổ ích giúp thanh, thiếu niên trong huyện phát triển các kỹ năng sống, hướng tới xây dựng môi trường sống lành mạnh.

Có thể khẳng định, với những hoạt động thiết thực, tuổi trẻ huyện Xuân Trường đã và đang đóng góp tích cực trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ. Qua đó vừa định hướng tư tưởng cho ĐVTN, vừa góp phần đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch; đồng thời ngày càng lan tỏa những hành động đẹp, có tính giáo dục trong xã hội./.

Trần Xuân Bách

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

Huyện ủy Xuân Trường