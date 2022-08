Hội đồng nhân dân thành phố Nam Định tập trung đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND thành phố Nam Định luôn quan tâm giám sát, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Nhờ đó, nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đã từng bước được làm rõ và giải quyết kịp thời; chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri ngày càng được nâng cao. Qua đó đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Từ kiến nghị của cử tri, vỉa hè đường Vị Xuyên được cải tạo sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu đi lại của người dân và làm đẹp cảnh quan thành phố.

Mặc dù nằm ở cửa ngõ phía tây nam của thành phố nhưng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã Lộc An những năm trước đây vẫn chưa phát triển đồng bộ. Tại các lần tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thành phố, cử tri xã Lộc An đề nghị thành phố quan tâm xây dựng và triển khai các dự án phát triển hạ tầng kinh tế để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như sự phát triển chung của thành phố. Tiếp thu kiến nghị của cử tri Lộc An, thành phố đã quan tâm huy động nguồn lực hỗ trợ từ đối ứng trái phiếu Chính phủ, hỗ trợ từ ngân sách thành phố, đóng góp đối ứng từ nhân dân cho xã để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã. Trong đó, trọng tâm là xây dựng, cải tạo nâng cấp các trục đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, chợ, trạm y tế, và các công trình giáo dục, trụ sở làm việc. Đến nay, một số công trình như: Trường THCS Lộc An, Trường Mầm non Lộc An, trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lộc An... đã và đang hoàn thành góp phần tạo diện mạo mới, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Theo phản ánh của cử tri phường Trần Quang Khải, 40m kênh hở tại Trạm bơm Kênh Gia mỗi khi vận hành, mùi hôi thối bốc lên gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt của các hộ dân khu vực lân cận. Vì vậy cử tri đề nghị thành phố có biện pháp khắc phục tình trạng này. Trả lời nội dung này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Huy Thành cho biết, hiện nay đoạn Kênh Gia khu vực trạm bơm là kênh hở có tiết diện lớn, phục vụ tiêu năng thoát nước sau trạm bơm trước khi chảy ra sông Đào. Theo quy hoạch thoát nước mưa và nước thải thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt, tại Trạm bơm Kênh Gia có Nhà máy xử lý nước thải Kênh Gia đảm bảo tiêu chuẩn, vệ sinh môi trường trước khi xả ra sông Đào. Vì vậy việc đầu tư kín hóa đoạn kênh hiện tại là chưa phù hợp với quy hoạch thoát nước đã được phê duyệt, không đảm bảo công năng phục vụ tiêu năng thoát nước sau trạm bơm trước khi chảy ra sông Đào. Để từng bước bảo đảm môi trường khu vực kênh tiêu năng thoát nước sau trạm bơm Kênh Gia trước khi chảy ra sông Đào, UBND thành phố đã giao các đơn vị thực hiện những nội dung như: Giao Công ty Cổ phần Công trình đô thị tăng cường duy tu nạo vét bùn lắng trong lòng kênh tiêu năng thoát nước sau Trạm bơm Kênh Gia trước khi chảy ra sông Đào; vận hành Trạm bơm Kênh Gia tập trung bơm vào các giờ thấp điểm từ 23h00 đến 5h00 hàng ngày để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân. Phòng Tài nguyên - Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quan trắc chất lượng nước thải của các công ty, cơ sở sản xuất thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố trước khi cho phép xả thải ra Kênh Gia. UBND phường Trần Quang Khải vận động, tuyên truyền nhân dân trong khu vực kênh tiêu năng thoát nước sau Trạm bơm Kênh Gia trước khi chảy ra sông Đào giữ vệ sinh chung, không vứt rác xuống lòng kênh và có biện pháp xử lý kịp thời trường hợp vi phạm. Phòng quản lý đô thị căn cứ vào điều kiện thực tế trong thời gian tới, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc nghiên cứu sự cần thiết đầu tư Nhà máy xử lý nước thải khu vực trạm bơm Kênh Gia phù hợp với quy hoạch thoát nước mưa và nước thải thành phố Nam Định. Đồng thời UBND thành phố kiến nghị với UBND tỉnh giao các cơ quan quản lý môi trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quan trắc chất lượng nước thải của các công ty, cơ sở sản xuất trước khi cho phép xả thải ra Kênh Gia để không làm ảnh hưởng đến môi trường. Nhờ đó tình trạng ô nhiễm môi trường tại Trạm bơm Kênh Gia đang từng bước được khắc phục.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, cử tri thành phố đã có 144 ý kiến, kiến nghị, đề nghị thành phố và các ngành quan tâm giải quyết. Nội dung cử tri kiến nghị chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực quản lý đô thị, đất đai và môi trường, một số kiến nghị liên quan đầu tư cơ sở hạ tầng, văn hóa xã hội, an toàn giao thông. Đến nay, đã giải quyết xong 95 kiến nghị (đạt 66%), những kiến nghị còn lại đang được UBND thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Qua đánh giá của các tổ đại biểu HĐND thành phố, đa phần kiến nghị của cử tri được UBND thành phố trả lời rõ, đạt yêu cầu. Đặc biệt những ý kiến thuộc lĩnh vực quản lý đô thị, an toàn giao thông, điện lực đã được UBND thành phố giải quyết nhanh, kịp thời phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, theo nhận xét của Thường trực HĐND thành phố, các kiến nghị của cử tri đang được xem xét giải quyết vẫn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số các kiến nghị, có 2 kiến nghị thành phố trả lời, chỉ đạo giải quyết chưa đúng trọng tâm kiến nghị của cử tri (kiến nghị thực hiện quy hoạch mở đường khai thác chợ Mả Chói, kiến nghị đề nghị tỉnh kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty Minh Thu); một số kiến nghị liên quan đến đầu tư một số kết cấu hạ tầng được kiến nghị nhiều lần song việc giải quyết vẫn chưa dứt điểm. Những hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân như nguồn lực đầu tư của thành phố còn khó khăn, vì vậy những kiến nghị của cử tri có liên quan đến nguồn lực đầu tư chưa được giải quyết, các kiến nghị liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn vướng mắc về: Cơ chế chính sách, thiếu thủ tục pháp lý từ phía người dân, đợi văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền liên quan quy hoạch... Tinh thần, trách nhiệm của một số phòng, ban, ngành, phường, xã trong phối hợp giải quyết chưa cao, thiếu sự quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai thực hiện. Một số đơn vị thực hiện văn bản giao việc của UBND thành phố liên quan đến trách nhiệm xem xét giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri chưa nghiêm, chưa đảm bảo thời gian theo chỉ đạo của UBND thành phố dẫn đến tiến độ giải quyết và tham mưu giải quyết các kiến nghị còn chậm. Đồng chí Nguyễn Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nam Định cho biết: Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đôn đốc, giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND thành phố tiếp tục đề nghị UBND thành phố thường xuyên kiểm điểm tiến độ thực hiện và tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố tích cực hơn nữa giải quyết những kiến nghị cử tri đang giải quyết và những kiến nghị đã chuyển cho các ngành chức năng. Xem xét lại quy hoạch đường vào chợ Mả Chói để có phương án giải quyết cụ thể. Quan tâm phân bổ nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng cho những nơi còn khó khăn. Đối với các ý kiến kiến nghị cử tri không thuộc thẩm quyền đã được UBND thành phố chuyển công văn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn vị, có kết quả cụ thể để đại biểu HĐND thành phố có văn bản báo cáo với cử tri tại cuộc họp tiếp xúc cử tri kỳ tiếp theo. Đề nghị HĐND các phường, xã tăng cường giám sát UBND cùng cấp về tiến độ thực hiện văn bản giao việc và kết quả giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền UBND phường, xã./.

