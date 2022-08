Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VII-2022

Phát huy hiệu quả việc học và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ tỉnh với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.

Một buổi sinh hoạt chi bộ của Chi bộ xóm 7, Đảng bộ xã Hải Trung (Hải Hậu).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều địa phương đã xác định nội dung mang tính trọng tâm, đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác; đồng thời tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, tồn đọng phát sinh trong đời sống người dân… đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, từ đó củng cố niềm tin đối với tổ chức Đảng và chính quyền, tạo sự đồng thuận thực hiện các mục tiêu phát triển trong xã hội. Học và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác, thấm nhuần tư tưởng của Bác qua từng chuyên đề hàng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã thường xuyên nâng cao ý thức “tự giác, tự rèn”, “tự soi, tự sửa”; đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện những nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác một cách cụ thể, phù hợp, góp phần hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác đã trở thành tấm gương sáng, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Tiêu biểu như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu; Hội Nông dân xã Giao Hải (Giao Thuỷ); đồng chí Phan Văn Lý, Trưởng Công an huyện Vụ Bản; đồng chí Trần Hải Bằng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh; ông Trịnh Xuân Nhâm, Bí thư chi bộ thôn Cư Nhân, xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc)… đã được tỉnh chọn đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen.

Đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiêu biểu, như: mô hình “hết việc không hết giờ”, “tiếp dân như tiếp khách quý”, “nói những vấn đề cụ thể, làm những việc cụ thể và có kết quả cụ thể”, “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”, “Sinh hoạt dưới cờ, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường”... Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã đăng tải trên 10 nghìn tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, cổng thông tin điện tử, trang, nhóm mạng xã hội; 175 tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật tham dự Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VI; 34 bài dự cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; 15 nghìn băng rôn, khẩu hiệu; biểu dương hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác... Định kỳ hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập các bài viết về các gương điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân trong Bản tin Thông tin nội bộ (số lượng phát hành 7.400 cuốn). Từ đó lan tỏa những thông tin, hình ảnh tích cực trong cộng đồng; giúp mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao trách nhiệm trong việc học tập và làm theo gương Bác; nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn, góp sức vào sự phát triển chung của tỉnh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, thông qua đó, góp phần làm tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng. Năm 2021, trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 song toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh tăng 7,9% so với năm 2020, là 1 trong 11 tỉnh, thành phố có tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm GRDP ước tăng 8,67%; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 13,7%; giá trị hàng xuất khẩu tăng 13,3%; tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Đến nay, toàn tỉnh có 106/204 (chiếm 52%) xã, thị trấn được công nhận nông thôn mới nâng cao. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố, tăng 16 bậc so với năm 2020; xếp hạng khá của cả nước.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp, đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới, tỉnh Nam Định xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định việc học tập và làm theo Bác là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chấn chỉnh uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tăng cường bản lĩnh chính trị, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền trong học tập và làm theo Bác, chú trọng tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt; mô hình hay, cách làm sáng tạo, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hàng năm, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hiện thực hóa khát vọng đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước./.

Bài và ảnh: Trần Thanh Thuỷ

(Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)