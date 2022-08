Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh

Chuyển biến trong việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ Quân sự tỉnh

Những năm qua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn gắn kết với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), các phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động trong quân đội và địa phương, góp phần bồi đắp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và thực hiện nhiệm vụ đột xuất.

Trung tá Trần Thị Hồng Gấm, phụ trách Bộ phận Bảo mật (Bộ CHQS tỉnh) trao đổi nghiệp vụ với đồng nghiệp.

Đại tá Vũ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã bám sát Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW, ngày 8-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên để xây dựng kế hoạch thực hiện; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình hành động gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các phong trào thi đua quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở LLVT tỉnh cũng đã trở thành nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ và các tổ chức quần chúng. Nhiều đơn vị như: Đảng bộ Quân sự huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực, Xuân Trường, Mỹ Lộc, thành phố Nam Định, Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 180 niêm yết bản đăng ký phấn đấu của cá nhân tại phòng họp để thường xuyên theo dõi, giúp đỡ đảng viên, quần chúng. Theo đó trong các buổi sinh hoạt, các chi bộ đều tổ chức đọc một câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những lời dạy, bài viết của Bác, hoặc lựa chọn những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để từng đảng viên trong chi bộ học tập và làm theo; cấp ủy lựa chọn những vấn đề còn hạn chế của cơ quan, đơn vị mình, xác định rõ nguyên nhân, gắn với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cá nhân đảng viên, qua đó đề ra biện pháp khắc phục, tạo sự chuyển biến tích cực của cán bộ, đảng viên. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Học tập và làm theo Bác, đồng chí Trung tá chuyên nghiệp Trần Thị Hồng Gấm, phụ trách Bộ phận Bảo mật thuộc Văn phòng Bộ CHQS tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, được cấp ủy, chỉ huy, cán bộ đơn vị đánh giá cao. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Bộ phận Bảo mật có chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận, đăng ký, quản lý, chuyển phát, lưu trữ các loại công văn tài liệu, quản lý và sử dụng con dấu của Bộ CHQS tỉnh, đồng thời đảm nhiệm việc đánh máy vi tính, photo các loại văn bản thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Bộ Chỉ huy, đặc biệt là phải chấp hành nghiêm các quy định về công tác bảo mật, lưu trữ. Trung tá Trần Thị Hồng Gấm cho biết: “Bản thân tôi luôn chủ động xây dựng lịch, bố trí công việc cho từng đồng chí trong bộ phận, với phương châm “Hết việc chứ không hết giờ”. Vào các đợt đơn vị tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao, hội nghị sơ tổng kết đặc biệt trong các năm diễn ra cuộc diễn tập khu vực phòng thủ với quy mô lớn, yêu cầu phải đảm bảo tài liệu phục vụ, đánh máy hàng nghìn trang văn bản, photo hàng vạn trang tài liệu trong khoảng thời gian nhất định, nhưng với tinh thần trách nhiệm, cùng với cán bộ, nhân viên Bộ phận Bảo mật, chúng tôi đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm các quy định, nguyên tắc bảo mật không để xảy ra mất an toàn, lộ bí mật, mất mát tài liệu, vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng con dấu”. Trong 3 năm gần đây, Bộ phận đã sao in gửi hơn 11 nghìn văn bản đi, tiếp nhận trên 10 nghìn văn bản đến; lập hồ sơ đưa vào lưu trữ gần 200 hồ sơ; tiếp nhận 10 con dấu, bàn giao cho các đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, với vai trò là Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở (Phòng Tham mưu), bản thân chị Gấm luôn xác định phải phát huy tốt vai trò gương mẫu, tích cực của người cán bộ Hội; vận động cán bộ, hội viên tu dưỡng rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với việc xây dựng người phụ nữ đạt tiêu chí “Bốn tốt” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Cùng với Ban Chấp hành Hội, chị chủ động trong mọi phong trào hoạt động của Hội, xây dựng Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Tham mưu đạt vững mạnh xuất sắc.

Ở Đảng bộ Quân sự huyện Hải Hậu, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Hàng năm, Đảng ủy Quân sự huyện triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng rèn luyện. Từ đó tăng cường công tác quản lý, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác, nêu gương, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách và lấy kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, nhận xét, phân loại, bình xét tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng ủy Quân sự huyện cũng thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác giám sát trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong công tác cải cách hành chính quân sự, đơn vị làm tốt chức năng tham mưu, phát hiện chính xác tình hình LLVT và địa phương, đề xuất kịp thời các chủ trương, biện pháp xử lý hiệu quả những hạn chế, yếu kém. Tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong công tác, giải quyết công việc nhanh chóng, tiện lợi, giảm thủ tục hành chính; hướng dẫn sâu, kiểm tra sát, giúp cơ sở khắc phục có hiệu quả điểm yếu, không để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, xây dựng mô hình “đơn vị không có quân nhân vi phạm kỷ luật”, phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Với việc đẩy mạnh, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã nâng cao chất lượng nền nếp chính quy, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”. Năm 2021, 4 cá nhân điển hình được Bộ Quốc phòng tôn vinh, khen thưởng; Bộ Tư lệnh Quân khu 3, UBND tỉnh khen thưởng 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn