Hội đồng nhân dân huyện Ý Yên nâng cao hiệu quả giám sát

Những năm qua, Thường trực và các Ban của HĐND huyện Ý Yên đã tích cực đổi mới hoạt động giám sát, tập trung vào những vấn đề cụ thể, còn nhiều bức xúc trong đời sống, xã hội, qua đó giúp các cấp chính quyền kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; xây dựng một số chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Thường trực HĐND xã Yên Khang thực hiện cuộc giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ý Yên cho biết: “HĐND huyện đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, thành lập các đoàn giám sát; chủ động gửi đề cương, lịch đến cơ quan, đơn vị được giám sát để xây dựng báo cáo, chuẩn bị các điều kiện để các đoàn làm việc. Bên cạnh việc giám sát thường xuyên thông qua xem xét báo cáo công tác của UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn, Thường trực HĐND huyện và các tổ đại biểu HĐND huyện đã tăng cường giám sát chuyên đề những nội dung, vấn đề cử tri quan tâm”. Theo đó, nội dung các cuộc giám sát tập trung trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; tình hình, kết quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; quản lý, sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020… Bên cạnh đó, trong giám sát chuyên đề, Thường trực, các Ban của HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ, các đơn vị xã, thị trấn và đại biểu HĐND ứng cử tại các khu vực bầu cử khi Đoàn về làm việc. Sau mỗi đợt giám sát đều có báo cáo, thông báo kết luận giám sát gửi UBND, Ủy ban MTTQ, bộ phận chuyên môn của tỉnh, của HĐND huyện và đơn vị được giám sát; đồng thời kiến nghị xử lý những vướng mắc trong công tác chỉ đạo điều hành. Ngoài các cuộc giám sát chuyên đề, HĐND huyện đều duy trì hoạt động giám sát không báo trước, nhất là giám sát việc triển khai các nghị quyết của HĐND huyện còn hiệu lực… Trong quá trình giám sát đã tiến hành các hoạt động khảo sát, kiểm tra thực tế tại cơ sở, tổ chức tham vấn lấy ý kiến nhân dân để phục vụ nội dung giám sát. Đặc biệt, thực hiện giám sát của tổ đại biểu HĐND - một chế định mới trong hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND huyện đã chủ động ban hành văn bản hướng dẫn cách thức, quy trình thực hiện giám sát của tổ đại biểu. Qua đó, hoạt động giám sát của Tổ đại biểu được thực hiện bài bản, hiệu quả…

Hoạt động nổi bật của HĐND huyện thời gian qua là phối hợp HĐND tỉnh giám sát việc đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Trong quá trình giám sát, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực địa một số dự án đang triển khai và các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn huyện Ý Yên có 7 dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư tập trung trong đó có 4 dự án do Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và UBND tỉnh phê duyệt đầu tư, 3 dự án do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư; tổng mức đầu tư được duyệt là 404 tỷ 945 triệu đồng. Đến nay, đã hoàn thành xong dự án xây dựng khu đô thị trung tâm thị trấn Lâm và đang tiếp tục triển khai xây dựng dự án khu dân cư tập trung tại các xã Yên Thọ, Yên Hồng và Yên Chính, 3 dự án không thực hiện được công tác giải phóng mặt bằng đang đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định hủy dự án. Đối với dự án xây dựng khu đô thị trung tâm thị trấn Lâm có diện tích 39.622m2 đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng cơ sở như hệ thống giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện lưới và điện chiếu sáng với tổng mức đầu tư trên 56 tỷ đồng. Từ kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất được trích lại, UBND huyện đã cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thành - Xá; tuyến đường từ ngã ba Cát Đằng đến thị trấn Lâm (Quốc lộ 38B); tuyến đường Khánh - Phong; tuyến đường Chính - Phong, tuyến đường Lương - Trị; mở rộng, cứng hóa mặt bối sông Đáy các xã Yên Trị, Yên Đồng, Yên Nhân; cải tạo khuôn viên sân tượng đài Tống Văn Trân, khuôn viên trụ sở Huyện ủy, UBND huyện và hỗ trợ UBND thị trấn Lâm nơi có đất bị thu hồi để thanh toán các công trình do UBND thị trấn Lâm làm chủ đầu tư. Qua giám sát, đoàn giám sát HĐND huyện đã yêu cầu UBND huyện tập trung bổ sung, hoàn thiện báo cáo về công tác quản lý, sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại các dự án xây dựng trên địa bàn; coi trọng công tác quản lý đầu tư trong xây dựng, đặc biệt là các dự án do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư cần triển khai đúng luật, đúng quy trình, không để xảy ra sai phạm, rủi ro. Trong giai đoạn xây dựng quy hoạch mới, tầm nhìn 2021-2030 phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa các phương án quy hoạch ngành, lĩnh vực trong quy hoạch vùng miền với quy hoạch chung của tỉnh. Với vai trò giám sát đã góp phần giúp huyện đã hoàn thành tiến độ xây dựng nhiều công trình lớn, thuộc các lĩnh vực giao thông, thủy lợi và một số dự án phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Các dự án sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội rõ rệt.

Với việc chủ động, tích cực của Thường trực và các Ban HĐND huyện Ý Yên, các hoạt động giám sát luôn đảm bảo đúng luật và đạt hiệu quả cao. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp HĐND, chất lượng ban hành các Nghị quyết được nâng lên rõ rệt, đảm bảo đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục, thể thức theo Luật và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn ở địa phương. Các Nghị quyết sớm được triển khai và đi vào cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Thường trực HĐND huyện Ý Yên chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động giám sát; qua đó ngày càng khẳng định vai trò, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với niềm tin của cử tri trong huyện./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn