Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xác định đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống góp phần phát huy vai trò, vị thế, trách nhiệm của ĐVTN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh Đoàn trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Huỳnh

Nâng cao “sức đề kháng” cho đoàn viên, thanh niên

Thời gian qua, trong bối cảnh quốc tế diễn biến nhanh chóng, khó dự báo; công cuộc đổi mới đất nước đi vào chiều sâu đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn rất mới; mặt khác đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức bởi đại dịch COVID-19, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị ra sức tìm mọi thủ đoạn chống phá, ráo riết thực hiện các âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, nhất là trên môi trường không gian mạng và các phương tiện truyền thông xã hội. Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu cùng những nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 35 đến ĐVTN gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn phải chú trọng nghiên cứu lý luận, các quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời phát hiện những vấn đề mới, mang tính đột phá để vận dụng sáng tạo vào nhiệm vụ chuyên môn nhằm nêu cao tinh thần cảnh giác và chủ động tự tạo “sức đề kháng” trước những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch cho mỗi ĐVTN. Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức trên 1.200 buổi học tập, quán triệt; đồng thời cụ thể hóa các chương trình, phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ bằng nhiều việc làm cụ thể, mô hình ý nghĩa gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại Huyện Đoàn Hải Hậu - đơn vị tiêu biểu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2021, đoàn viên được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, các bài học lý luận chính trị. Trong 5 năm qua, các cơ sở Đoàn ở Hải Hậu đã tổ chức 118 buổi tuyên truyền, học tập, quán triệt gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho trên 10 nghìn lượt ĐVTN.

Nhận thức sâu sắc vai trò của lý luận và học tập lý luận chính trị, thời gian qua các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, tọa đàm, diễn đàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và Câu lạc bộ Lý luận trẻ của tỉnh; nhất là về nghiệp vụ công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội để nâng cao năng lực nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và kỹ năng tuyên truyền, đấu tranh phản bác, góp phần củng cố, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của ĐVTN. Đến nay đã có 26 Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong các cấp bộ Đoàn với trên 300 thành viên được trang bị kiến thức, kỹ năng, làm nòng cốt trong công tác tập hợp thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện trong Ngày hội “Những giọt máu hồng” hè 2021. Ảnh: Văn Huỳnh

Chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều hình thức

Toàn tỉnh hiện có 5.452 chi Đoàn với trên 97 nghìn đoàn viên. Với tinh thần nhiệt tình cách mạng, hăng hái, tiên phong, ham học hỏi, có sức sáng tạo, ĐVTN trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hiện 100% Đoàn huyện và nhiều đơn vị Đoàn cấp cơ sở đã thành lập và duy trì Fanpage và tài khoản Facebook kết nối, chia sẻ tin bài với các trang, nhóm của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các Tỉnh, Thành Đoàn trong cả nước và các cấp, các ngành; tiêu biểu như: “Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, “Hương sen Việt”, “Vững tin theo Đảng”, “Đất Thiên Trường, Nam Định trong tôi”,...; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thẳng thắn đấu tranh với các vấn đề trái chiều, thông tin xuyên tạc trên không gian mạng. Đoàn Thanh niên tỉnh đã thành lập Fanpage “Tuổi trẻ Nam Định” và tài khoản Facebook “Tỉnh Đoàn Nam Định”, duy trì website “tinhdoannamdinh.vn” và bản tin “Thanh niên Nam Định” để đăng tải các bài viết tuyên truyền, đấu tranh với các thông tin xấu độc trên không gian mạng; đến nay, đã đăng tải gần 1.000 tin, bài, video clip thu hút khoảng 50 nghìn lượt like và trên 3.000 lượt chia sẻ. Với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động tuyên truyền trên mọi mặt trận các vấn đề xã hội và dư luận quan tâm, nhất là trên internet, mạng xã hội với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả mang màu sắc tuổi trẻ như: Xây dựng tuyến tin bài về các gương điển hình, đảng viên trẻ tiêu biểu; ĐVTN ưu tú, phát động tổ chức các cuộc thi sáng tác các tác phẩm nghệ thuật, ấn phẩm truyền thông chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Nam Định sắt son niềm tin với Đảng”; xây dựng chuyên mục “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp”; các trailer, infographics; phát động thay khung ảnh đại diện và chiến dịch truyền thông “Cùng nhau đi bầu” với 35 clip “Vũ điệu đi bầu”; khởi tạo những thông điệp tốt đẹp, lời cảm ơn ý nghĩa với chương trình “#Thankyou,VietNam!”. Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh sáng tạo triển khai các chiến dịch, mô hình tiêu biểu như “Thanh niên tình nguyện hè”, “Con đường bích họa”; kẻ vẽ, căng treo hàng nghìn pa-nô, khẩu hiệu, áp phích, biển vẫy tuyên truyền; ra quân phát khẩu trang miễn phí kết hợp tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, dọn vệ sinh môi trường. Qua đó đã giáo dục tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, pháp luật; xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới có sức lan tỏa, là công cụ đấu tranh với các thông tin xấu, độc trên mạng internet. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hiệu quả các diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Tuổi trẻ Nam Định tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻ sáng mãi niềm tin về Đảng”, câu lạc bộ “Tuyên truyền các ca khúc cách mạng”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện”, “Hành trình xanh”… từ đó nâng cao nhận thức về Đảng, lý tưởng cách mạng cho thanh niên.

Nhận thức rõ “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”, tháng 6-2020, Tỉnh Đoàn đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai ký kết giao ước thi đua thực hiện Kế hoạch liên tịch “Phối hợp phát động ĐVTN, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng”. Đến nay, phong trào đã được triển khai ở 100% các cấp bộ Đoàn; thành lập, duy trì 214 hội, nhóm, câu lạc bộ với trên 2.500 thành viên; đăng tải trên 1.500 bài viết trên 255 trang Facebook và Fanpage của Đoàn từ tỉnh đến cơ sở với gần 76 nghìn người tham gia; thường xuyên chia sẻ các bài viết trên các trang báo chính thống, các chuyên trang đấu tranh, phản bác để hội viên, thanh niên hiểu rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, loại bỏ các thông tin tiêu cực, sai trái, phản động thù địch đồng thời góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tích cực đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực, xử lý nhanh các thông tin xấu độc trên không gian mạng, làm tốt vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay./.

Nguyễn Trà My

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)